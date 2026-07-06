Avantajul ascuns al celor care vorbesc mai multe limbi străine. Ce spune ultimul studiu neuroștiințific

Potrivit unui studiu, învățarea unei limbi străine ar putea încetini îmbătrânirea creierului cu până la 13 ani. Unul dintre cercetători a afirmat că „persoanele care vorbeau mai multe limbi aveau creiere care păreau mai tinere”.

Beneficiile sunt cu atât mai mari cu cât cineva vorbește mai multe limbi și le învață de la o vârstă mai fragedă, potrivit concluziilor unei cercetări prezentate la conferința Federației Societăților Europene de Neuroștiințe (FENS), desfășurată la Barcelona, scrie The Guardian.

Studiul a arătat că persoanele bilingve aveau un creier care părea, în medie, cu aproximativ șase ani mai tânăr decât al celor care vorbeau o singură limbă.

În cazul celor care vorbeau trei limbi, creierul părea cu aproximativ șapte ani mai tânăr, iar pentru persoanele care stăpâneau patru limbi, diferența ajungea la aproximativ 13 ani.

Creierul uman este alcătuit din miliarde de celule nervoase care comunică între ele. Odată cu înaintarea în vârstă, conexiunile dintre aceste celule tind să se degradeze, ceea ce duce la scăderea memoriei și la încetinirea vitezei de gândire.

Cercetătorii din Spania, Chile, Argentina și Irlanda au analizat activitatea cerebrală a 728 de persoane din Țara Bascilor, o regiune cu un grad ridicat de multilingvism, folosind magnetoencefalografia și inteligența artificială pentru a estima vârsta neurologică a creierului și impactul cunoașterii mai multor limbi asupra îmbătrânirii acestuia.

Într-o etapă separată, cercetătorii au analizat un al doilea grup, format din 144 de persoane, împărțite în mod egal între vorbitori ai uneia, două, trei și patru limbi.

Lucia Amoruso, cercetătoare la Basque Center on Cognition, Brain and Language din San Sebastián, a explicat că „persoanele care vorbeau mai multe limbi aveau creiere care păreau mai tinere decât ar fi fost de așteptat pentru vârsta lor cronologică”.

„Efectul nu depindea doar de numărul limbilor vorbite. Un nivel mai ridicat de competență lingvistică și învățarea unei a doua limbi la o vârstă mai fragedă au fost, de asemenea, asociate cu o întârziere a îmbătrânirii creierului.

Acest lucru sugerează că experiența multilingvă contează pe o scară continuă: nu este vorba doar despre faptul că ești bilingv sau nu, ci despre profunzimea și durata experienței lingvistice.”

Cercetătorii au precizat că au ținut cont de factori precum vârsta, sexul și nivelul de educație al participanților, însă nu pot exclude influența altor elemente, precum stilul de viață sau implicarea socială.

Potrivit neurocercetătoarei Christina Dalla, rezultatele sugerează că învățarea mai multor limbi poate contribui la menținerea unui creier mai tânăr, iar beneficiile sunt cu atât mai mari cu cât procesul începe mai devreme.

Totuși, Eef Hogervorst, profesor de psihologie biologică la Universitatea Loughborough, a îndemnat la prudență în interpretarea rezultatelor.

Deși dovezile sugerează că multilingvismul este asociat cu o rezistență mai bună a creierului la îmbătrânire, aceasta a subliniat că este posibil ca persoanele care vorbesc mai multe limbi să adopte și un stil de viață mai sănătos sau să aibă acces la alte activități benefice pentru creier, precum cititul, învățarea pe tot parcursul vieții sau practicarea unui instrument muzical.