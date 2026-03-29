De ce se întorc adulții la cursuri în 2026: salarii mai mari și un creier mai tânăr

Din ce în ce mai mulți adulți se întorc astăzi la cursuri, învățarea unei limbi străine nemaifiind doar un bun antrenament pentru creier, ci aproape o necesitate pentru a avansa în carieră. Timpul necesar atingerii nivelului conversațional nu este mare, însă progresul depinde de anumite condiții.

Diferențele salariale între angajații care nu cunosc o limbă străină și cei care vorbesc fluent două sau chiar mai multe limbi se măsoară în procente și pot fi considerabile. Este unul dintre motivele pentru care în 2026 foarte mulți adulți se întorc la cursuri sau folosesc diverse aplicații pentru a învăța o limbă străină. În continuare există și motivația antrenării creierului învățând, știut fiind faptul că un astfel de proces contribuie la menținerea sănătății cognitive.

„Diferența reală nu mai este între «știu sau nu știu o limbă» , ci între «pot comunica fluent sau nu»”

Activând pe o piață a muncii din ce în ce mai dinamică și conectată internațional, cunoașterea unei limbi străine a trecut și în România dincolo de „un punct în plus în CV”, astăzi devenind un criteriu de selecție. Adulții care nu au reușit în parcursul academic să învețe o limbă străină constată acum că sunt dezavantajați în competiția directă de pe piața muncii.

„În multe domenii, lipsa unei limbi străine limitează accesul la oportunități profesionale și salariale. În plus, angajații care vorbesc limbi străine au, în medie, salarii mai mari și acces la roluri mai complexe sau internaționale. Diferența reală nu mai este între «știu sau nu știu o limbă» , ci între «pot comunica fluent sau nu» . Observăm tot mai des că oamenii nu mai pierd oportunități pentru că nu știu deloc o limbă străină, ci pentru că nu au suficientă încredere să o folosească”, a explicat Ina Purcaru, fondatoarea școlii de limbi străine Ibsen.

Un motiv suficient de important pentru a învăța o limbă străină la ani mulți de la finalizarea cursurilor școlare rămâne și impactul pe care această activitate îl are asupra sănătății creierului. Studiile arată că procesul de învățare îmbunătățește memoria, atenția și capacitatea de concentrare, dar și flexibilitatea mentală, implicând simultan memorare, analiză și reacție în timp real. Și cum astăzi instalarea declinului cognitiv odată cu înaintarea în vârstă este una dintre marile temeri cu care trăim, adulții caută modalități diverse de a-și antrena creierul, învățarea de limbi străine fiind printre preferate. „Cursanții adulți ne spun frecvent că, dincolo de limbă, simt că își antrenează mintea și își recapătă încrederea în propriile capacități de învățare”, adaugă Purcaru.

„Dificultatea apare în momentul în care trebuie să comunice spontan”

Aplicațiile digitale care ne ajută să învățăm o limbă străină au devenit, la rândul lor, foarte populare. Au avantajul că oferă utilizatorilor posibilitatea de a exersa oricând și de a primi feedback instant, explică specialistul Ina Purcaru, fiind eficiente mai ales pentru acumularea de vocabular și pentru expunerea constantă la limbă. Ceva în schimb nu pot face: nu pot înlocui complet interacțiunea umană.

„Deși utilizatorii pot înțelege din ce în ce mai mult, dificultatea apare în momentul în care trebuie să comunice spontan. Tehnologia ajută foarte mult la expunere, dar progresul real apare atunci când cursantul începe să vorbească și să primească feedback adaptat. În practică, aplicațiile funcționează cel mai bine ca instrument complementar cursurilor cu profesor, nu ca substitut”, arată Purcaru.

Când te gândești ce metodă să alegi pentru a învăța o limbă străină ar trebui să îți fie clar înainte de toate obiectivul, explică Ina Purcaru. Cursurile tradiționale, în special cele individuale, sunt cele mai eficiente pentru cei care vor să ajungă rapid la un nivel conversațional și au nevoie de ghidare și corectare personalizată, indică specialistul. Aplicațiile, la rândul lor, sunt utile pentru începători sau pentru exerciții zilnice, însă trebuie dublate de disciplină.

În prezent, cea mai eficientă abordare este cea hibridă, care combină avantajele tehnologiei cu interacțiunea umană. Exercițiul individual combinat cu ghidarea unui profesor care poate adapta lecția în funcție de ritmul și nevoile cursantului dă în continuare cele mai bune rezultate.

„Generațiile diferă mai degrabă prin stil de învățare”

Ina Purcaru spulberă mitul potrivit căruia există o vârstă propice pentru învățare. „Deși copiii învață mai natural, adulții au avantaje importante precum disciplina, motivația și capacitatea de a înțelege contextul. Generațiile diferă mai degrabă prin stil de învățare: tinerii au expunere mare, adulții învață structurat și orientat spre rezultate, iar persoanele de peste 50 de ani progresează constant, dar într-un ritm mai lent. Mulți cursanți vin cu ideea că este prea târziu pentru ei, mai ales cei care doresc să învețe limba engleză, dar după câteva luni de lucru constant își dau seama că progresul este posibil la orice vârstă”, a explicat Purcaru.

Cât de repede se poate învăța o limbă străină? „În medie, un nivel conversațional poate fi atins în câteva luni, dacă există consistență”, susține Purcaru.

„Limbile precum spaniola și italiana sunt populare în sectorul serviciilor”

Limba engleză rămâne cea mai căutată de către cursanți, reprezentând limba standard în care se comunică în mediul profesional global. „În România, există o cerere ridicată și pentru germană și franceză, datorită investițiilor și companiilor internaționale. Limbile precum spaniola și italiana sunt populare în sectorul serviciilor, iar limbile nordice sunt extrem de bine plătite din cauza deficitului de vorbitori”, mai spune Purcaru.

O categorie aparte de cursanți o reprezintă profesioniștii care intenționează să plece din țară, cum este de exemplu cazul celor din sectorul medical. Pentru aceștia, cunoașterea limbii folosite în mediul în care urmează să activeze nu mai este un avantaj competitiv, ci o condiție de bază pentru mobilitatea profesională. „Vedem tot mai mulți cursanți care încep să învețe o limbă străină nu din pasiune, ci ca parte dintr-un plan concret de relocare”, a conchis Ina Purcaru.