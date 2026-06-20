A murit după ce a mâncat o brânză primită de Valentine's Day. Soția cere despăgubiri de peste 200.000 de lire sterline

O femeie din Marea Britanie a dat în judecată o companie producătoare de brânzeturi și solicită despăgubiri de peste 200.000 de lire sterline, după ce soțul său a murit în urma unei infecții cu listeria, despre care susține că a fost provocată de un produs contaminat primit cadou de Ziua Îndrăgostiților.

Potrivit publicației Mirror, Roger Parkes a consumat în februarie 2023 o brânză artizanală inclusă într-un pachet comandat online de soția sa, Carina Parkes, cu ocazia Zilei Îndrăgostiților.

Pachetul a fost livrat la domiciliul familiei pe 10 februarie, iar bărbatul a început să consume produsul aproximativ o săptămână mai târziu. La doar câteva zile după aceea, starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid.

Pe 21 februarie a fost transportat de urgență la spital, iar ulterior a fost transferat la o altă unitate medicală, unde medicii au diagnosticat o infecție cu listeria.

Deși a primit tratament cu antibiotice și a fost monitorizat de specialiști în boli infecțioase, starea lui Roger Parkes a continuat să se agraveze. Acesta a murit pe 27 februarie 2023.

O investigație efectuată ulterior a concluzionat că brânza consumată era contaminată și nu era sigură pentru consum.

Potrivit documentelor din dosar, cauza medicală a decesului a fost stabilită drept insuficiență multiplă de organe și meningoencefalită provocată de bacteria Listeria.

După incident, compania a retras de pe piață lotul respectiv de produse. Anchetatorii au constatat că alte două persoane s-au îmbolnăvit după ce au consumat brânzeturi din aceeași serie.

Deși admite că produsul era contaminat cu bacteria Listeria, compania neagă că aceasta ar fi fost cauza directă a morții lui Roger Parkes.

Reprezentanții firmei susțin că bărbatul suferea deja de afecțiuni grave, inclusiv probleme cardiovasculare severe, insuficiență renală, insuficiență cardiacă și hipertensiune arterială. Potrivit apărării, acesta trecuse recent și prin intervenții chirurgicale complexe la nivelul aortei.

Avocații companiei afirmă că nu există suficiente dovezi care să demonstreze că infecția cu listeria a provocat decesul și contestă valoarea despăgubirilor solicitate.

În schimb, văduva susține că, dacă produsul ar fi fost retras la timp de la comercializare, soțul ei nu s-ar fi îmbolnăvit și nu și-ar fi pierdut viața.

Roger Parkes era cunoscut ca artist autodidact și pasionat de pictură, lucrând în același timp și ca bucătar. Dacă cele două părți nu vor ajunge la o înțelegere amiabilă, cazul va fi analizat de instanță.