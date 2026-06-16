Noi drepturi pentru pasagerii companiilor aeriene: compensații de până la 600 de euro și locuri gratuite pentru familii

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord provizoriu privind actualizarea regulilor care protejează pasagerii transportului aerian, primele modificări majore după mai bine de două decenii.

Noile norme păstrează dreptul la despăgubiri pentru întârzieri de peste trei ore, introduc obligația companiilor aeriene de a așeza gratuit copiii lângă însoțitori și promit proceduri mai rapide pentru rambursări și despăgubiri.

Prima actualizare majoră a regulilor din 2004

Acordul provizoriu obținut în urma negocierilor dintre Parlamentul European și Consiliu a primit sprijinul unanim al delegației Parlamentului în comitetul de conciliere. Scopul noilor reguli este consolidarea protecției pasagerilor în situații precum întârzierile, anulările de zbor sau refuzul îmbarcării.

Normele actuale privind drepturile pasagerilor aerieni nu au mai fost revizuite din 2004, iar instituțiile europene consideră că acestea trebuie adaptate la realitățile actuale ale pieței aviatice.

„Parlamentul European a fost întotdeauna cel mai puternic susținător al drepturilor solide ale pasagerilor care utilizează transportul aerian. Acest acord va consolida drepturile pasagerilor aerieni din întreaga Europă și va aduce o mai mare transparență și previzibilitate atât pentru consumatori, cât și pentru companiile aeriene”, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

Despăgubirile pentru întârzieri de peste trei ore sunt păstrate

Una dintre cele mai importante prevederi ale acordului este menținerea dreptului pasagerilor de a primi compensații financiare atunci când un zbor întârzie mai mult de trei ore, este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare sau atunci când li se refuză îmbarcarea.

Valoarea despăgubirilor va continua să depindă de distanța zborului. Pasagerii vor putea primi 250 de euro pentru călătorii de până la 1.500 de kilometri, 400 de euro pentru zboruri cuprinse între 1.500 și 3.500 de kilometri și 600 de euro pentru călătorii care depășesc această distanță.

În cazul curselor lungi, companiile aeriene vor putea reduce despăgubirea cu 50% dacă oferă pasagerului o redirecționare către destinația finală, iar întârzierea la sosire nu depășește patru ore.

Totuși, operatorii aerieni nu vor fi obligați să plătească despăgubiri atunci când perturbările sunt cauzate de circumstanțe extraordinare aflate în afara controlului lor. Printre acestea se numără dezastrele naturale, conflictele armate, condițiile meteorologice severe, comportamentul indisciplinat al pasagerilor sau grevele furnizorilor de servicii de navigație aeriană și de handling la sol.

Asistență obligatorie pentru pasagerii blocați în aeroporturi

Noile reguli clarifică și obligațiile companiilor aeriene față de pasagerii afectați de întârzieri prelungite.

Transportatorii vor trebui să ofere băuturi răcoritoare la fiecare două ore de așteptare și o masă după trei ore. În situațiile în care întârzierea obligă pasagerii să rămână peste noapte, compania aeriană va trebui să asigure cazare pentru maximum trei nopți.

În plus, pasagerii își păstrează dreptul de a fi rambursați sau redirecționați către destinația finală în cazul anulării sau întârzierii semnificative a zborului.

Proceduri mai rapide pentru despăgubiri și rambursări

Acordul introduce termene clare pentru companiile aeriene și pentru pasageri.

Operatorii vor fi obligați să furnizeze informații clare privind procedura de solicitare a despăgubirilor în termen de patru zile de la finalizarea călătoriei afectate. De asemenea, pasagerii nu vor fi obligați să își creeze conturi de utilizator și nici să folosească aplicații mobile speciale pentru a primi aceste informații.

Pasagerii vor avea la dispoziție nouă luni pentru depunerea unei cereri de despăgubire. În schimb, companiile aeriene vor trebui să răspundă în maximum 30 de zile, fie prin plata compensației, fie prin justificarea refuzului și indicarea etapelor necesare pentru contestarea deciziei.

Haos pe aeroporturile din România: numărul zborurilor anulate a explodat. UE anunță că pasagerii își primesc despăgubirile

Copiii sub 14 ani vor sta gratuit lângă părinți

Una dintre cele mai importante modificări pentru familii vizează locurile din avion.

Companiile aeriene vor fi obligate să asigure, fără costuri suplimentare, locuri alăturate pentru copiii cu vârsta sub 14 ani și persoanele care îi însoțesc. Măsura urmărește eliminarea practicilor prin care familiile erau obligate să plătească suplimentar pentru a sta împreună în timpul zborului.

Același drept va fi acordat și persoanelor cu dizabilități sau mobilitate redusă, precum și femeilor însărcinate.

Protecție suplimentară pentru persoanele cu dizabilități

Negociatorii europeni au introdus și prevederi speciale pentru pasagerii vulnerabili.

Persoanele cu handicap sau mobilitate redusă vor avea dreptul la despăgubiri, asistență și redirecționare atunci când pierd un zbor din cauza faptului că aeroportul nu le-a oferit sprijinul necesar pentru a ajunge la timp la poarta de îmbarcare.

Măsura vine în contextul numeroaselor reclamații privind dificultățile întâmpinate de acești pasageri în aeroporturile europene.

Mai multă transparență la prețul biletelor

Noile reguli urmăresc și eliminarea unor practici considerate înșelătoare în procesul de rezervare a biletelor.

Companiile aeriene, agențiile online și platformele de căutare vor trebui să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare prețul zborului care include un bagaj de mână. Scopul este de a permite compararea mai ușoară a ofertelor și evitarea costurilor suplimentare descoperite abia în etapele finale ale achiziției.

În același timp, pasagerii vor avea dreptul să transporte gratuit la bord un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac.

Companiile aeriene vor putea continua să ofere bilete mai ieftine celor care aleg în mod voluntar să călătorească fără bagaj de mână.

Fără taxe pentru corectarea numelui sau tipărirea cărții de îmbarcare

Acordul aduce și alte simplificări pentru călători.

Companiile aeriene nu vor mai putea percepe taxe suplimentare pentru corectarea greșelilor de ortografie din numele pasagerilor. De asemenea, nu vor putea taxa emiterea unei versiuni tipărite a cărții de îmbarcare pentru pasagerii care au efectuat deja check-in-ul.

În plus, pasagerii vor avea dreptul să primească automat cărți de îmbarcare digitale, fără obligația de a utiliza o aplicație dedicată sau de a crea un cont de utilizator. Totodată, nimeni nu va putea fi refuzat la îmbarcare pentru că folosește o versiune tipărită a unei cărți de îmbarcare emise digital.

Acord la Bruxelles: pasagerii aerieni își păstrează dreptul la despăgubiri de până la 600 de euro pentru zborurile întârziate

Urmează votul final

Acordul provizoriu trebuie acum confirmat oficial atât de Parlamentul European, cât și de Consiliul Uniunii Europene, în cadrul procedurii de a treia lectură.

Cele două instituții au la dispoziție șase săptămâni pentru aprobarea textului, termen care poate fi prelungit cu încă două săptămâni. După verificarea juridico-lingvistică, Parlamentul European intenționează să supună acordul la vot în sesiunea plenară din luna iulie.

„Astăzi, Europa susține pasagerii aerieni. Am protejat drepturile pe care oamenii le au deja, am adăugat noi garanții și am adus o mai mare claritate pentru cazurile în care apar probleme”, a declarat vicepreședintele Comisiei pentru transport și turism, Virginijus Sinkevičius.

La rândul său, raportorul Andrey Novakov a subliniat că acordul reprezintă un echilibru între protecția consumatorilor și funcționarea eficientă a sectorului aviatic, aducând beneficii concrete pentru familii, persoanele cu mobilitate redusă și călătorii afectați de întârzieri sau anulări.