Articol publicitar

5 cadouri testate, cu care poți da gata orice fată

0
0
Publicat:

Pentru orice fată, a primi un cadou este un motiv de mare bucurie și, într-adevăr, nu poți da greș cu nimic, atât timp cât o surprinzi cu un gest ce-i arată că te gândești la el. 

WhatsApp Image 2025 09 26 at 12 55 28 jpeg

Așadar, da, important este să te mobilizezi și să alegi ceva care crezi că o reprezintă, să ambalezi frumos și să-i oferi. Însă, dacă vrei să o dai gata, să fie extraordinar de încântată și să mergi la sigur cu darul tău, nu îi poți cumpăra chiar orice.

Așa că am pregătit (și testat) pentru tine 5 idei de cadouri care vor impresiona chiar și cea mai pretențioasă fată. De la iubită, prietenă, soră, colegă, oricine își dorește să primească așa ceva. Și, ceva foarte important, sunt cadouri care pot fi dăruite de către oricine (nu doar de iubit sau partener). Deci poți să le oferi și prietenei cele mai bune, șefei sau colegei de birou.

Fetele cărora le-am dăruit deja aceste cadouri au fost destul de surprinse și chiar au furat ideile și au oferit la rândul lor, mai departe, alte daruri asemănătoare persoanelor dragi din viața lor. Așadar, să trecem la recomandări!

O idee de cadou flexibil, întotdeauna apreciat

Fetele adoră cumpărăturile! O experiență de shopping este un cadou excelent și devine un cadou flexibil, pentru că își poate alege singură darul. Mergeți împreună la cumpărături sau, chiar mai simplu, apelează la o soluție online, cum ar fi voucher-ul Notino, pe care-l poate folosi pentru a-și achiziționa produsele preferate.

Cu siguranță are deja o listă de dorințe nesfârșită (ce fată nu are?) iar tu îi vei face o mare bucurie ajutând-o să bifeze câteva dintre ele. E un cadou testat deja pe multe fete și toate au declarat că e unul dintre cele mai reușite daruri din viața lor! Doar alegi suma dorită, introduci adresa de email a destinatarului și scrii un mesaj frumos, fără a uita să te semnezi la sfârșit, ca să știe cine i-a făcut surpriza! Se potrivește pentru aniversări și zile speciale, dar mai ales pentru perioada Crăciunului, așa că pregătește-te pentru că urmează în curând!

Niciodată nu vei da greș cu un parfum

Este un cadou potrivit pentru orice fată, deoarece mirosul plăcut e cheia spre inima ei. Tot pe Notino.ro găsești o mulțime de opțiuni din care poți alege. Mergi la sigur, cumpărându-i parfumul preferat sau, dacă vrei să o impresionezi, alege unul nou, dar potrivit cu gusturile ei. Folosind funcția Fragrance Finder de la Notino vei putea să găsești parfumuri similare cu cel pe care-l poartă zilnic sau să bifezi notele preferate pentru a descoperi noi arome potrivite. Sticluța de parfum poate fi gravată cu un scurt mesaj, iar totul e ambalat cu grijă sub formă de cadou, astfel încât fata specială căreia îi dăruiești parfumul să aibă parte de o experiență specială.

Bijuteriile, cadourile preferate ale fetelor

Să nu te temi niciodată că fată ar putea avea… prea multe bijuterii. Din contră, niciodată nu există o pereche de cercei sau o brățară în plus. Desigur, e important să-i cunoști cât de cât stilul, pentru a ști dacă să optezi pentru o piesă statement, de tip gablonț, sau dacă preferă materialele prețioase. Totuși, cu certitudine mergi la sigur dacă optezi pentru o pereche de cercei, o broșă sau o brățară. Fata va fi fericită, iar cutia ei de bijuterii va deveni mai frumoasă. Când va avea o ocazie specială se va bucura să aibă un accesoriu nou care să-i înfrumusețeze ținuta.

O carte de psihologie sau de dragoste

Mulți subestimează puterea unei cărți. Îți spun din experiență: o carte bine aleasă poate fi un cadou memorabil. Am oferit multor fete cărți alese special pe gusturile lor și am lăsat o dedicație unică, scrisă de mână, pe prima pagină. Nu trebuie să fie un mesaj lung, ci două rânduri scrise din inimă. Cadoul în sine este modest, dar faptul că alegi o temă potrivită pentru gusturile ei este neprețuit. O carte spune: „Te cunosc, te înțeleg și vreau să-ți dau ceva care să te inspire sau să te facă fericită.” Și crede-mă, dacă alegi bine și adaugi o dedicație scrisă de mână, impactul va fi mult mai mare decât orice gadget scump.

O experiență împreună va deveni o amintire de neuitat

Ultimul dintre cele mai frumoase cadouri pe care le poți oferi nu e ceva ce poți pune într-o cutie. Bine, îl poți tipări, pentru un efect de surpriză și să-l ascunzi într-o pungă de cadou sau o cutie, dacă dorești. Ideea este să cumperi un bilet la un concert sau la un spectacol.  Experiențele au un avantaj imens: nu se uzează, nu se pierd, nu se uită într-un sertar. Poți alege ceva simplu, cum ar fi o ieșire la un escape room, o cină într-un loc atipic, o excursie de o zi într-un oraș în care nu ați mai fost. Sau, dacă vrei să impresionezi cu adevărat, o călătorie-surpriză, chiar și doar pentru un weekend. Cadoul devine o amintire comună, o poveste pe care o veți repovesti ani la rând.

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
digi24.ro
image
Vreme instabilă în toată țara. ANM anunță ploi, vânt și ninsori la munte. Temperaturile, sub normalul perioadei
stirileprotv.ro
image
Cât costă să trăiești o lună în Germania. Ce salariu trebuie să ai pentru o viață decentă în 2025
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
Cine este cel mai bogat fotbalist din lume. Are o avere mai mare decât a lui Cristiano Ronaldo și Messi, deși e rezervă la o echipă necunoscută
fanatik.ro
image
Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului” unde femeile nu îndrăzneau să intre
libertatea.ro
image
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași
digi24.ro
image
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
gsp.ro
image
Ion Țiriac: ”Am luat 400 de milioane de euro! Mulțumesc, la revedere!”
digisport.ro
image
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei, mesaj sfâșietor
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
observatornews.ro
image
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă nu se fac actele de moştenire la timp? Avertismentul avocaţilor
playtech.ro
image
La 35 de ani, Sorana Cîrstea e mai fericită ca niciodată. A scris doar 3 cuvinte pentru fiul miliardarului român
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Turcii s-au convins de Ianis Hagi, după cele 25 de minute jucate de român în Alanyaspor - Galatasaray
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
De la 1 octombrie, spitalele publice sunt obligate să devină cu adevărat publice și...
playtech.ro
image
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
wowbiz.ro
image
Cât câștigă un jandarm din România la vârsta de 23 de ani. Lucrează şi noaptea, şi în weekend şi de sărbători pentru leafa asta!
romaniatv.net
image
Ministrul Muncii, anunț privind banii de pensii şi salarii: Întotdeauna vor fi
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
A murit Ioana Popescu! Primele declarații ale iubitului său: „Nu are pe nimeni”! Când urmează să ridice trupul neînsuflețit de la morgă
click.ro
image
Serialul genial de pe Netflix pe care nu trebuie să-l ratezi. Are o poveste captivantă și a fascinat toți românii: Shameless US
click.ro
image
Filmul din 2014 care a ajuns în topul preferințelor de pe Netflix. Impresionează printr-o distribuție plină de actori celebri
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
4 moduri de a gati legumele toamna jpg
Bogăția toamnei în farfurie: 4 moduri creative de a găti cu legumele de sezon
clickpentrufemei.ro
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ioana Popescu, jurnalista excentrică, salvată de la moarte de trei ori. Cine i-a semnalat pericolul: „Mă trăgea de picior și m-a dus în bucătărie”
image
A murit Ioana Popescu! Primele declarații ale iubitului său: „Nu are pe nimeni”! Când urmează să ridice trupul neînsuflețit de la morgă

OK! Magazine

image
Pippa și Kate Middleton, din surori inseparabile, în rivale distante. Toamna se numără neînțelegerile în familie

Click! Pentru femei

image
O romantică incurabilă! Miley Cyrus păstrează și-n ziua de azi rochia pe care a purtat-o la prima întâlnire cu fostul soț

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate