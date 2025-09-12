search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Industria relaxării. Un nou centru Spa, de inspirație japoneză, a fost inaugurat în București

Publicat:

România ocupă locul 3 global, în topul celor mai căutate destinații Spa, înaintea Greciei și Spaniei, cu o creștere de 83% a căutărilor online în 2024 față de anul precedent, cele mai căutate servicii de tip Spa fiind cele de inspirație japoneză.

Potrivit unei platforme dedicate, în 2025, numărul căutărilor privind terapiile spa japoneze au crescut cu 233%.

Cererea mare l-a determinat pe Cristian Petreasca să investească peste 150.000 de euro într-un nou centru Spa situat în zona de Nord Capitalei, care are o suprafață de aproximativ 200 mp și o capacitate de 6 persoane simultan.

Am pornit pe acest nou drum antreprenorial de la o necesitate observată în piața serviciilor de tip Sauna & Spa din România. Pe de-o parte, interesul a crescut enorm, în ultimii 5 ani și, pe de altă parte, oamenii își doresc experiențe cât mai versatile, adaptabile, care să genereze o reală ieșire din ritmul cotidian. Ne dorim să redefinim conceptul de wellness prin oferirea unei experiențe de relaxare și recuperare, adaptată nevoilor moderne ale persoanelor active și ocupate. Am construit integrând ambientul luminos, muzica ambientală și intervențiile specializate ale terapeuților, pentru a putea oferi servicii care facilitează deconectarea de la stresul cotidian și promovarea unei stări de echilibru și claritate mentală”, a declarat patronul.

Deși interesul față de serviciile wellness & Spa este în creștere în România, analizele și studiile naționale sau independente cu privire la dimensiunea pieței lipsesc. De asemenea, Strategia naţională a României pentru dezvoltarea turismului pentru perioada 2023-2035 nu abordează dezvoltarea acestui sector, deși documentul admite oportunitățile rezultate de creșterea interesului turistic față de facilitățile wellness & Spa.

Prin comparație, țările din regiune manifestă o atenție deosebită față de acest sector turistic. Potrivit unui studiu elaborat în 2022, privind dinamica sectorului spa în Europa Centrală și de Est, la nivelul anului 2020, Serbia centralizase peste 522.000 de vizite ale localnicilor și turiștilor în centrele Spa din țară, iar Ungaria peste 19.1 milioane.

În Europa, sectorul wellness & spa a generat în 2022 peste 294 de miliarde USD iar piața este așteptată să crească cu o rată anuală de 11.8% până în 2030. Piața europeană reprezintă 36.1% din piața globală a turismului wellness & spa.

