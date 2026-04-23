search
Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Hipsterii de epocă. Tinerii care făceau „babele să scuipe-n sân” cu stilul lor extravagant de Gică Vapor

0
0
Publicat:

În timp ce americanii îi aveau pe hippy iar britanicii pe punkeri, românii l-au avut pe Malagamba. Acesta a fost cel mai cool personaj din istoria românilor, creatorul singurei subculturi originale românești, care a creat o adevărată isterie în Bucureștiul anilor 30-40. 

Sergiu Malagamba la Teatrul Tănase FOTO teatrultanase
Secolul XX a fost veacul prefacerilor fundamentale ale societății umane. A fost o epocă în care totul a fost redefinit și reconstruit pe alte principii. Inclusiv la nivel de artă și viață cotidiană. Subculturile au dat tonul schimbării și reformei sociale.

Înainte de secolul XX, cultura era „de sus în jos”, adică elita decidea ce este artă, care sunt normele de conviețuire, ce trebuie să îmbrăcăm și care sunt manierele acceptate.

Subculturile secolului XX au inversat acest flux prin filosofia DIY (”Do It Yourself”, în traducere „Fă-o singur”). Practic tinerii din cartierele muncitorești, din mahalelele orașelor sau tipii cool de pe străzile urbei, au început să dea tonul în modă, muzică, comportamente, dând naștere unor transformări sociale incredibile.

Printre cele mai faimoase și importante subculturi ale secolului XX au fost hipsterii anilor 40, beatniks din anii 50, iar mai apoi hippie, punk, grunge, hip-hop sau goth. În general românii au aderat mai devreme sau mai târziu (de obicei mai târziu) la toate aceste subculturi, transplantându-le în zona mioritică, mai ales după anii 90. Puțin cunoscut publicului larg este faptul că și românii au avut o subcultură originală, deosebit de spectaculoasă, născută la finele anilor 30. Era vorba despre malagambism, un curent care a făcut furori în rândul tinerilor din anii 40, spre disperarea autorităților. A fi malagambist echivala pentru tânăra generație cu a fi cool, deosebit, liber în gândire, rebel. În schimb pentru autorități și persoanele mai în vârstă, malagambistul era un huligan obraznic, o generație pierdută.

Cam la modul în care mulți români, de astăzi, trecuți de 50 de ani comentează viitorul generației Z sau Alpha, dominată de digitalizare și noi forme de expresie. Malgambistul era tânărul-șoc al generației sale, un produs de ultim răcnet al culturii românești interbelice. De altfel singurul produs al unei subculturi originale românești. 

Cum recunoșteai un malagambist: țoale care săreau în ochi și frizură a la Gică Vapor

Malagambiștii erau tinerii rebeli ai Bucureștilor anilor 40. Iar aderarea la această subcultură nu stătea doar într-un anumit stil vestimentar sau într-un anume gen muzical preferat ci și în atitudine, comportament și mod de gândire. Erau tinerii, pe care astăzi i-am numit „progresiști”, „hipsteri”, super la modă. Totodată a fi malagambist era și echivalentul unui tânăr cu un comportament noncoformist, rebel. O combinație periculos de atrăgătoare între un dandy și un avangardist, între eleganță și spirit nou. Ce să mai vorbim, un adevărat spectacol pe două picioare.

În general malagambiștii români, spre deosebire de punkerii cartierelor muncitorești din Anglia anilor 70, veneau din cartierele ceva mai elegante ale Bucureștilor. Mulți aveau o formație intelectuală și erau la curent cu tot ce mișca în Europa și Statele Unite.

Erau abonați la reviste de top în domeniul modei, muzicii sau culturii și mergeau în găști de zurbagii gata să încalce regulile prea stricte ale unei societăți conservatoare. Ei erau vântul schimbării în societatea românească. Un vânt înăbușit însă, din păcate de tancurile Armatei Roșii și planurile mărețe ale tovarășilor susținuți de Stalin și ciracii săi.

Revenind la malagambiști aceștia erau pe de o parte tinerii cool al Bucureștiului, după care întorcea capul orice fată cu admirație, sau orice băiat cu invidie, iar de cealaltă parte erau „huliganii” după care femeile mai în vârstă scuipau în sân iar domnii cu viziuni conservatoare își făceau cruce. Dar haideți să vedem cum putea fi recunoscut un malagambist. Și, așa cum spun contemporanii lor, nu aveau cum să nu-i observi.

Sergiu Malagamba
„Malagambistul avea frizura tăiată la spate perfect drept, după metoda celebrului frizer „Gică Vapor”, pălăria era cu boruri late şi panglică fină, cămaşa obligatoriu uni, asortată cu o cravată cu nodul mic, lungă până peste curea, sacoul în carouri ample, pantalonii cu patru pense, cu manşeta strânsă la glezne şi neapărat mai scurţi astfel încât să asigure vedere la ciorapii din lână fină, în dungi în culori tari, sau de pantofii din antilopă, cu talpa de crep foarte groasă”, preciza Ioan N Oprea în revista „Luceafărul”.

Așa cum am văzut, frizura era un element esențial. Iar Gică Vapor a fost cel mai faimos frizer al Bucureștiului interbelic, un adevărat „artist al foarfecii” la care mergeau toți tinerii care doreau acea tăietură perfectă, „nemțească”, la spate. Deloc de neglijat erau pantofii din antilopă care musai trebuiau să scârțâie, la fiecare pas. Propriu-zis aveau talpă de plută (crep).  Malagambistul trebuia să fie auzit înainte de a fi văzut; scârțâitul era o marcă a prezenței sale sfidătoare pe Calea Victoriei. Șosetele multicolore erau iarăși un element distinctiv, ca și sacoul în carouri.

„Se purta părul creț cu cărare pe mijloc, iar cele două bucle musai erau vâlvoi, deci neglijent. Tăietura de la spate trebuia să fie o linie perfect dreaptă, neapărat realizată cu „tehnica” de Gică Vapor. Pantalonii cu patru pense, ascuțiți la gleznă și cu manșetă erau purtați obligatoriu în așa fel încât să se vadă ciorapii din lână fină, vărgați sau în culori tari, galben cu maro, maro cu roșu. Pantofii erau din antilopă, trebuia să scârțâie când mergeai și să aibă talpa foarte groasă. Sacoul era în carouri mari, iar pălăria trebuia să aibă boruri late și panglica foarte îngustă. Cămașa era obligatoriu „uni”, cravata cu nodul mic-mic, lungă până peste curea”,  preciza celebrul Jonny Raducanu în „Țara Lui Johnny”

Un geniu creator al stilului non-conformist românesc

Această subcultură a malagambiștilor a fost creată de Sergiu Malagamba, un personaj fabulos al anilor 30-40 în România. A fost cel mai cool personaj al istoriei românești din secolul XX. Subcultura malagambistă nu a creat-o voluntar, ea s-a născut din felul său de a fi. A fascinat atât de mult tânăra generație încât a fost imitat în tot ceea ce făcea. Dacă Bucureștiul anilor '40 ar fi avut un „rege al noncoformismului”, acesta ar fi fost, fără îndoială, Sergiu Malagamba. Acesta era muzician de geniu, dirijor, compozitor și, mai presus de toate, un simbol al eleganței, cu un stil dandy inconfundabil.

„Vernisaj pentru insomniaci“, prezentat de Ilina Schileru la ETAJ artist-run space

Malagamba s-a născut în anul 1913, la Chișinău, într-o familie armenească destul de înstărită. Tocmai de aceea a beneficiat de o educație corespunzătoare, inclusiv studii muzicale. Și asta în condițiile în care Sergiu era un copil minune în domeniul artistic. Mai precis, a fost un percuționist fenomenal. Se spune despre el că a revoluționat jazz-ul românesc, fiind considerat unul dintre cei mai buni bateriști din Europa de Est. Stilul său de a cânta la tobe era spectacol pur, fiindcă jongla cu bețele, avea un simț al ritmului aproape mistic și o prezență scenică magnetică. Efectiv a adus o notă de originalitatea jazz-ului românesc. „Malagamba era un zeu al bateriei. Când începea să bată, toată sala încremenea. Nu era doar muzică, era o stare de spirit”, preciza același Temistocle Popa.  

Malagamba la Teatrul Constantin Tănase
Pe lângă talentul muzical, Sergiu Malagamba avea o atitudine și un șarm aparte. În plus, se îmbrăca ca nimeni altul. O combinație unică de stiluri și tendințe care a dat de fapt naștere malagambismului.  Demn de precizat este și faptul că malagambismul nu era doar despre haine, ci despre o atitudine de „dandy” bucureștean care refuza griul cotidian. O combinație incredibilă de stil vestimentar, cu atitudine, un anumit fel de a vorbi și de a fi. 

Muzica curgea prin venele malagambiștilor

Un jazzman pasionat și pasional, Sergiu Malagamba a inspirat pasiunea pentru muzică unei generații întregi. Muzica curgea prin venele malagambiștilor. O muzică a spiritului liber, a lipsei cenzurii și a noncoformismului, în plină epocă dictatorială. 

Malagambiștii erau, înainte de orice, „dependenți” de jazz și de derivatele acestuia. Totodată adorau swing-ul și bebop-ul timpuriu. Dansau pe  ritmurile sincopate, rapide, care permiteau o descărcare de energie pe ringul de dans. Ascultau cu religiozitate marii artiști americani, ale căror discuri ajungeau cu greu în România precum Duke Ellington, Count Basie sau Glen Miller. Piesa „In the Mood” a lui Glenn Miller era un soi de imn neoficial al libertății tinerilor de atunci.

În plus, așa cum am precizat deja, Sergiu Malagamba reinterpreta diferite melodii și le punea în mod original pe ritmuri de jazz. Totul se petrecea în localurile celebre ale Bucureștiului, frecventate de malagambiști precum Chat Noir sau Zissu,  acolo unde orchestrele conduse de Sergiu Malagamba sau prietenii săi (precum violonistul Petre Alexandru) luau melodii românești cunoscute și le schimbau ritmul, adăugându-le influențe de jazz și swing.

Ba chiar, Sergiu Malagamba a inventat și dansuri noi precum „dansul Malagamba” sau „Pițipoaca”. Erau dansuri frenetice care au început să fie predate la toate școlile de dans din București. Iată cum descria Temistocle Popa, dimensiunea fenomenului Malagamba în Bucureștiul anilor 40.

„Malagamba avea, pe lângă faima unui strălucit muzicant, și o înfățișare deosebită, cu trupul său subțirel, nervos, cu chipul smolit și mustăcioara à la d’Artagnan. Magazinele bucureștene se și apucaseră să-i lanseze moda: guler à la Malagamba, croială à la Malagamba, pantofi à la Malagamba (înguști și cu tocuri înalte), sacouri à la Malagamba, cu revere mici… Școlile de dans începuseră și ele să-și facă reclamă cu anunțul: «Predăm dansul Malagamba!». Iată-ne pe noi, cei de la malul Dâmboviței, câștigându-ne o celebritate pe care alții n-au avut-o. Fiindcă n-a existat niciodată un «dans Ginger Rogers», nici măcar un «dans Fred Astaire». Însă «dansul Malagamba» a fost și s-a dansat cu frenezie”, preciza Temistocle Popa în „Trecea fanfara militară”.

Kalaşnikov vrea să producă o armă pentru hipsteri

Extremismul, principalul dușman al malagambismului

Malagambiștii erau înainte de toate niște tineri rebeli care apreciau liberate de expresie, dar și de exprimare. Așa că au avut de furcă cu spiritul conservator românesc și mai ales cu extremismul și dictatura. De exemplu, popularitatea lui Malagamba a fost atât de mare, încât a devenit o amenințare pentru ordinea morală a regimului Antonescu. În 1942, sub pretextul că stilul său de viață și de îmbrăcăminte „corupe tineretul”, Sergiu Malagamba a fost arestat și internat în lagărul de la Târgu-Jiu. Ironia sorții a făcut ca în detenție să fie coleg chiar cu viitorul lider comunist, Gheorghe Gheorghiu-Dej. După război, și instaurarea comuniștilor la putere, l-ar fi protejat pe Malgamba. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care artistul a scăpat de pușcărie politică și prigoană. 

După 1945, termenul de malagambist a fost preluat de propaganda comunistă și a căpătat un înțeles peiorativ.

Un malagambist era  considerat, de „tovarăși” drept  un „element declasat”, un „huligan” influențat de „putreda cultură occidentală”. Cu toate acestea, pentru tinerii din anii '50, Sergiu Malagamba a rămas un simbol ascuns al rezistenței prin estetică. Chiar dacă a fost forțat să se adapteze, conducând orchestra de estradă a Teatrului „Constantin Tănase”, el nu și-a pierdut niciodată acea distincție înnăscută. După instaurarea comunismului, protejat parțial de „prietenul” de celulă, Malagamba s-a concentrat pe muzică.

A fost compozitor, dirijor și totodată, în anii 60, a instruit o generație întreagă de bateriști, viitori membri ai celor mai celebre trupe rock românești din acea perioadă. A fost numit membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor în anul 1947. Malgamba a murit în 1978, la 65 de ani. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
digi24.ro
image
Ce spune neamțul de 86 de ani suspectat că și-a ucis iubita de 30 de ani, în București. Tânăra era pasionată de kickboxing
stirileprotv.ro
image
SCANDALUL politic din România se mută la Bruxelles: șefa socialiștilor europeni îl atacă dur pe Manfred Weber, care îl susține pe Bolojan
gandul.ro
image
O decizie misterioasă, veche de 5.000 de ani, a dus direct la modul în care numărăm timpul astăzi
mediafax.ro
image
Cine a fost marele absent de la cununia Andreei Bălan cu Victor Cornea. ”I-am refuzat invitația”
fanatik.ro
image
Compania de stat aflată în insolvență de 17 ani care a adunat datorii de 597.000.000 de lei: „Iazuri de decantare cu potențial de metale rare”
libertatea.ro
image
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Nu am învățat politică la școala de maici”. Care e strategia social-democraților
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Doua avioane de luptă s-au ciocnit în zbor pentru că piloții își făceau fotografii
antena3.ro
image
Mai mulţi bucureşteni riscă să rămână fără case din cauza unui şantier la o conductă de termoficare
observatornews.ro
image
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
cancan.ro
image
650 parlamentari iau pensie specială de 6.200 lei, deși au contribuit pentru doar 700 lei. Urmează primarii
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Românii au luat cu asalt piaţa joburilor. Aplică în masă, dar sunt mai puţine locuri de muncă. Ce domenii mai angajează
playtech.ro
image
Replica genială a lui Cristi Chivu pentru prezentatoarea TV care s-ar iubi cu șeful Interului: ”Dacă spun, mă dau afară!”
fanatik.ro
image
Misterul Arcei lui Noe se adâncește: structuri subterane descoperite într-un munte din Turcia par să corespundă descrierii biblice
ziare.com
image
Florin Prunea: ”Tu îți dai seama că ăsta trebuia să fie antrenorul echipei naționale și n-a vrut Burleanu?”
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Marea dilemă a lui Bolojan – ce face cu Justiția. Predoiu, vulnerabilitate. Cine s-ar mai califica
cotidianul.ro
image
Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme de la începutul anului. Vedeta arată BESTIAL! Ce a făcut pentru a fi trasă prin inel / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cele mai frumoase urări, mesaje și felicitări de Sf. Gheorghe 2026. Cui îi spunem la mulți ani în 23 aprilie
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei, la 50 de ani de la Montreal: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Valentin Sanfira, ia notițe! Lupu Rednic îi învață pe bărbați cum să nu rămână fără neveste: „Se duce căsnicia de râpă, dacă nu...!”
click.ro
image
Drama unui cunoscut solist: „În certificatul de naștere, în dreptul tatălui, e trasă o linie”. Mama lui a luat secretul în mormânt
click.ro
image
Ce trebuie să faci de Sfântul Gheorghe ca să ai noroc tot anul. Tradițiile pe care mulți români le respectă și azi
click.ro
Morante de la Puebla, Profimedia (1) jpg
”Regele matadorilor” cu rectul sfârtecat! N-a mai putut controla taurul furibund, într-o luptă șocantă
okmagazine.ro
Miss România randare AI concurs din anul 1929 png
Destinul tragic al primei Miss România, mondena scandaloasă care a sfârșit otrăvită cu cianură și care s-a iubit cu Liviu Ciulei
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Popescu, declarații sincere despre divorț: „Până la moarte vom fi împreună”. De ce s-a ajuns, de fapt, la separare: „Vă zic cu mâna pe inimă”
image
Valentin Sanfira, ia notițe! Lupu Rednic îi învață pe bărbați cum să nu rămână fără neveste: „Se duce căsnicia de râpă, dacă nu...!”

OK! Magazine

image
Destinul tragic al primei Miss România, mondena scandaloasă care a sfârșit otrăvită cu cianură și care s-a iubit cu Liviu Ciulei

Click! Pentru femei

image
Planeta Uranus tranzitează semnul zodiacal Gemeni. Începe revoluția minții, care ține 7 ani!

Click! Sănătate

image
Alzheimer: Această trăsătură de personalitate favorizează progresia rapidă a bolii