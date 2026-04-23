Premieră: Pentru prima dată un BMW Art Car vine în România!

BMW Art Car World Tour își continuă călătoria globală cu un debut istoric în România la RAD Art Fair (23–26 aprilie), marcând prima prezentare în țară a pionierului BMW Art Car #1 (1975) de Alexander Calder.

Bucureștiul onorează originile Colecției BMW Art Car cu primul model semnat de Alexander Calder care își face debutul în România la târg. BMW 3.0 CSL al lui Alexander Calder (1975) a pus bazele emblematicei Colecții BMW Art Car, atunci când pilotul francez de curse și comerciantul de artă Hervé Poulain, împreună cu Jochen Neerpasch, pe atunci șeful BMW Motorsport, i-au cerut prietenului lor artist, Calder, să picteze o mașină. Modelul 3.0 CSL complet reimaginat, cu motive în roșu, galben, albastru și alb, a concurat ulterior la cursa de 24 de ore de la Le Mans în 1975 și a devenit preferatul publicului. Mașina va completa RAD Sculpture Park, deschis ca o continuare a târgului de artă până la 15 mai, în parcul Hotelului Caro din București.

→ Imaginea 1/3: BMW 3.0 CSL de Alexander Calder Foto: BMW

RAD Art Fair 2026: construirea viitorului artei contemporane din România

Ajunsă la a patra ediție, RAD Art Fair (23–26 aprilie) a evoluat într-o platformă colaborativă importantă, dedicată consolidării scenei de artă contemporană din România și creșterii vizibilității artiștilor și galeriilor locale pe scena internațională. În 2026, RAD își extinde în continuare anvergura internațională, rafinându-și totodată viziunea curatorială printr-o abordare mai concentrată, având însă în același timp un program mult mai bogat. Parteneriatele globale consolidate și un public internațional în creștere poziționează Bucureștiul ca un punct tot mai important în conversația globală despre arta contemporană.

BMW Art Car World Tour

BMW Art Car World Tour, lansat în martie 2025 și desfășurat până în august 2026, celebrează a 50-a aniversare a renumitei colecții printr-o călătorie extraordinară la târguri de artă de referință, muzee, evenimente de motorsport și instituții culturale din întreaga lume. Cu peste 55 de opriri în mai mult de 30 de țări, turneul a atras peste două milioane de vizitatori cu colecția sa iconică de 20 de BMW Art Cars, fiecare o capodoperă unică realizată de unii dintre cei mai cunoscuți artiști ai lumii.

Printre momentele de referință ale turneului se numără Art Basel Hong Kong, Art Dubai, Auto Shanghai, Concorso d’Eleganza Villa d’Este, Ultrace în Polonia, cursa de 24 de ore de la Le Mans și Le Mans Classic, Louwman Museum din Haga, Pebble Beach Concours d’Elegance și The Bridge în SUA, Goodwood Revival, Contemporary Istanbul, Zoute Grand Prix în Belgia, Frieze London, Market Art Fair și The Aurora în Suedia, precum și Retromobile la Paris.

Totul va culmina cu cea mai amplă expoziție de până acum, la BMW Welt din München, între 29 iulie și 31 august 2026.