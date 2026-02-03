search
Horoscop miercuri, 4 februarie. Nativii unei zodii au probleme de sănătate, în timp ce alții au nevoie de un nou loc de muncă

0
0
Publicat:

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 zodii din horoscop. Miercuri, 4 februarie, nativii unei zodii au probleme de sănătate, în timp ce alții au nevoie de un nou loc de muncă pentru a câștiga mai mulți bani.

Horoscop 4 februarie 2026 FOTO: arhivă, adevărul
Horoscop 4 februarie 2026 FOTO: arhivă, adevărul

Berbec

Iubire - Reaprindeți scânteia în cuplu. Organizați activități noi, clarificați lucrurile rămase nerostite. 

Sănătate - Sunteți îngrijorat de managementul banilor. Mergeți la o plimbare în preajma unui lăcaș de cult. Fiți mai relaxat! 

Bani - Dacă nu puteți obține o mărire de salariu, luați în calcul negocierea pentru o asigurare suplimentară sau ore flexibile. 

Taur

Iubire - Contactul cu cei din jur este favorabil, dar trebuie să organizați activitățile în care vreți să îi implicați pe ceilalți. 

Sănătate - Extremele emoționale sunt curente acum, ori e vervă, ori e melancolie. Sunt stări de spirit oscilante, care vă obosesc. 

Bani - Atenție la cât vorbiți la locul de muncă! Puteți pălăvrăgi prea mult și despre orice, existând pericolul de a scoate un porumbel pe gură. 

Gemeni

Iubire - E un moment bun să renunţaţi la relaţiile de amiciție în care nu vă mai regăsiţi. 

Sănătate - Abordaţi practic orice iritare apare şi nu vă pierdeţi în detalii și supoziții. 

Bani - Învăţaţi şi aflaţi lucruri noi dacă vă sfătuiţi şi țineţi cont de părerea celor din jur privind modalităţi mai plăcute de a face bani. 

Rac

Iubire - Vă interesează discuțiile cu iz intelectual, cu oameni de la care aveți ce asculta și învăța. 

Sănătate - Aveți mai mult grija celorlalți decât a voastră. E nevoie să vă reechilibrați și să  reîncărcați propriile baterii. 

Bani - Cercetați piața muncii pentru un nou loc de muncă care să ofere beneficii suplimentare. 

Leu

Iubire - Nu vă lăsați manipulat de jocul dramatic al celor care își văd doar interesul. 

Sănătate - Autoindulgența sau chiar lenea vă sunt de folos până la un punct. Fiți conștienți de limita personală! 

Bani - Optimismul financiar poate fi nerealist. Faceți plan de cheltuieli pentru a vedea exact raportul dintre dorință și posibilitatea efectivă. 

Fecioara

Iubire - Apare un disconfort față de atitudinea celor din familia lărgită, raportat la administrarea casei. 

Sănătate - E perfect să vă retrageți din mediul social și să stați cu voi, să vă îngrijiți de propriul corp. 

Bani - Ascultați dezvăluirile colegilor, e un moment de comunicare și apropiere de echipa profesională. 

Balanța 

Iubire - E nevoie să vă lăsați sentimentele deoparte și să fiți obiectiv, să vă ocupați de detalii și de cerințele superiorilor la muncă. 

Sănătate - Vă suprasolicitați. Nu uitați că după muncă e necesară și răsplata. 

Bani - Dați bani pentru obiecte mici, la care nu ați acordat importanță, dar acum devin necesare pentru funcționalitatea casei. 

Scorpion 

Iubire - Nu sunteți deschis la noi cunoștințe. Doriți să stați doar cu membrii familiei și rămâneți mai retras. 

Sănătate - Aveți momente de descărcare emoțională. Căutați refulare în activitate fizică. 

Bani - Cumpărați tot ce vă trebuie pentru a organiza seara perfectă acasă. Nu neglijați detaliile. 

Săgetător 

Iubire - Sunteți prietenos cu toată lumea iar asta provoacă gelozii. Detașarea aduce tensiune, deci fiți vigilent. 

Sănătate - Urmați-vă instinctul și experimentați cu alimente. Eliminați ce vă face rău! 

Bani - Faceți surprize celor dragi și veți fi susținuți la rândul vostru, după măsura generozității financiare personale. 

Horoscopul integral în Click!

