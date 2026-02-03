Horoscop miercuri, 4 februarie. Nativii unei zodii au probleme de sănătate, în timp ce alții au nevoie de un nou loc de muncă

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 zodii din horoscop. Miercuri, 4 februarie, nativii unei zodii au probleme de sănătate, în timp ce alții au nevoie de un nou loc de muncă pentru a câștiga mai mulți bani.

Berbec

Iubire - Reaprindeți scânteia în cuplu. Organizați activități noi, clarificați lucrurile rămase nerostite.

Sănătate - Sunteți îngrijorat de managementul banilor. Mergeți la o plimbare în preajma unui lăcaș de cult. Fiți mai relaxat!

Bani - Dacă nu puteți obține o mărire de salariu, luați în calcul negocierea pentru o asigurare suplimentară sau ore flexibile.

Taur

Iubire - Contactul cu cei din jur este favorabil, dar trebuie să organizați activitățile în care vreți să îi implicați pe ceilalți.

Sănătate - Extremele emoționale sunt curente acum, ori e vervă, ori e melancolie. Sunt stări de spirit oscilante, care vă obosesc.

Bani - Atenție la cât vorbiți la locul de muncă! Puteți pălăvrăgi prea mult și despre orice, existând pericolul de a scoate un porumbel pe gură.

Gemeni

Iubire - E un moment bun să renunţaţi la relaţiile de amiciție în care nu vă mai regăsiţi.

Sănătate - Abordaţi practic orice iritare apare şi nu vă pierdeţi în detalii și supoziții.

Bani - Învăţaţi şi aflaţi lucruri noi dacă vă sfătuiţi şi țineţi cont de părerea celor din jur privind modalităţi mai plăcute de a face bani.

Rac

Iubire - Vă interesează discuțiile cu iz intelectual, cu oameni de la care aveți ce asculta și învăța.

Sănătate - Aveți mai mult grija celorlalți decât a voastră. E nevoie să vă reechilibrați și să reîncărcați propriile baterii.

Bani - Cercetați piața muncii pentru un nou loc de muncă care să ofere beneficii suplimentare.

Leu

Iubire - Nu vă lăsați manipulat de jocul dramatic al celor care își văd doar interesul.

Sănătate - Autoindulgența sau chiar lenea vă sunt de folos până la un punct. Fiți conștienți de limita personală!

Bani - Optimismul financiar poate fi nerealist. Faceți plan de cheltuieli pentru a vedea exact raportul dintre dorință și posibilitatea efectivă.

Fecioara

Iubire - Apare un disconfort față de atitudinea celor din familia lărgită, raportat la administrarea casei.

Sănătate - E perfect să vă retrageți din mediul social și să stați cu voi, să vă îngrijiți de propriul corp.

Bani - Ascultați dezvăluirile colegilor, e un moment de comunicare și apropiere de echipa profesională.

Balanța

Iubire - E nevoie să vă lăsați sentimentele deoparte și să fiți obiectiv, să vă ocupați de detalii și de cerințele superiorilor la muncă.

Sănătate - Vă suprasolicitați. Nu uitați că după muncă e necesară și răsplata.

Bani - Dați bani pentru obiecte mici, la care nu ați acordat importanță, dar acum devin necesare pentru funcționalitatea casei.

Scorpion

Iubire - Nu sunteți deschis la noi cunoștințe. Doriți să stați doar cu membrii familiei și rămâneți mai retras.

Sănătate - Aveți momente de descărcare emoțională. Căutați refulare în activitate fizică.

Bani - Cumpărați tot ce vă trebuie pentru a organiza seara perfectă acasă. Nu neglijați detaliile.

Săgetător

Iubire - Sunteți prietenos cu toată lumea iar asta provoacă gelozii. Detașarea aduce tensiune, deci fiți vigilent.

Sănătate - Urmați-vă instinctul și experimentați cu alimente. Eliminați ce vă face rău!

Bani - Faceți surprize celor dragi și veți fi susținuți la rândul vostru, după măsura generozității financiare personale.

