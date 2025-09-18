search
Joi, 18 Septembrie 2025
Horoscop vineri, 19 septembrie. Doi nativi au dezamăgiri în relațiile amoroase. Zodia care își mărește veniturile

Publicat:

Vineri, 19 septembrie, pare o zi norocoasă pentru mai multe zodii. Află ce nativ își mărește venituri. Din păcate, veștile nu sunt grozave pentru doi nativi. 

Vineri, 19 septembrie, pare o zi norocoasă pentru mai multe zodii. FOTO: Shutterstock
Vineri, 19 septembrie, pare o zi norocoasă pentru mai multe zodii. FOTO: Shutterstock

Berbec 

Iubire - Mulți nu se vor gândi la ce impresie are aspectul lor asupra altora. Veți pune accentul, nu pe frumusețe, ci pe confort. 

Sănătate - Ziua vă poate pune nervii la încercare. Ajută la calmare ceaiurile din plante liniștitoare sau tincturile. Nu evitați nici momentele de meditație. 

Bani - Arătați-vă prudenți și gestionați-vă bine ce aveți deja. O situație ambiguă provoca întârzieri la sosirea veniturilor voastre. 

Taur  

Iubire - Aveți de rezolvat multe proiecte care vă cer atenția și e indicat să evitați situațiile tensionate, mai ales cu cei dragi. 

Bani - Studiați ceva nou, poate un domeniu adiacent sau aparent fără legătură cu activitatea  profesională. 

Sănătate - Sunteți absorbiți de muncă, puteți deveni agitați dacă ceva nu merge conform planului. Conștientizați când atingeți pragul limită. 

Gemeni 

Iubire - E un moment bun să vă distrați pur și simplu prin activități și oameni care vă dau stare de confort. 

Sănătate - Vă implicați în dispute teoretice despre cât de benefic ar fi un anume tratament de urmat. 

Bani - Alegeți să lucrați independent, la sarcini individuale, unde ritmul vostru nu afectează pe altcineva. 

