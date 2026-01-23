search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Horoscop sâmbătă, 24 ianuarie. Zodia care are parte de protecție astrală. Pentru care nativi se anunță câștiguri consistente

Publicat:

Ziua de 24 ianuarie vine cu provocări care cer adaptare, comunicare atentă și o mai bună înțelegere a propriilor limite. Astrele pun accent pe relații, pe echilibrul dintre minte și corp, dar și pe decizii financiare luate cu mai multă maturitate. Lorina, astrologul Click! știe ce vă rezervă horoscopul, în plan sentimental, al sănătății și al banilor.

Unii nativi au parte de surprize plăcute. FOTO Shutterstock
Unii nativi au parte de surprize plăcute. FOTO Shutterstock

Berbec 

Iubire - Optați pentru activități care să vă scoată din zona de confort. Dacă sunteți sedentar, înscrieți-vă online la niște cursuri!

Sănătate - Faptul că explorați domenii noi vă ajută să vă clarificați limitele și să vă înțelegeți mai bine corpul.

Bani - Faceți un efort și cooperați cu colegii pentru a înainta spre următoarea etapă profesională!

Taur 

Iubire - Compromisul e cheia în interacțiunile voastre cu ceilalți. Fiți vigilent la manifestări mai agresive și nu răspundeți cu aceeași monedă!

Sănătate - Nu vă simțiți foarte confortabil. E un moment pentru reorganizare și clarificare a trăirilor.

Bani - Concentrați-vă pe îndeplinirea sarcinilor de serviciu! Fiți atenți la comunicare, pentru că vă puteți afecta reputația.

Gemeni 

Iubire - Aveți inițiativă, organizați activități ținând cont de anturaj, și toată lumea se simte bine.

Sănătate - Exprimați-vă, fie prin dans, fie prin activități artistice care să elibereze tensiunea și să aducă armonie!

Bani - Vă asumați mai multe sarcini simultan. Stabiliți un management al timpului!

Rac 

Iubire - Afectiv, lucrurile stau puţin mai altfel deoarece sunteți implicaţi în relaţie până peste cap și de restul nu vă mai pasă.

Sănătate - Se remarcă o sensibilitate dureroasă a articulaţiilor dar şi una digestivă.

Bani - Vă vedeți nevoiți să învăţați să administrați bugetul altfel decât ați făcut-o până acum.

Leu 

Iubire - Rețineți detaliile povestirilor celor dragi. Întrebați-i ulterior despre evoluția lucrurilor!

Sănătate - Alegeţi calea uşoară. Udaţi plantele, faceţi organizarea prin casă. Exerciţiile să fie uşoare.

Bani - Folosiţi banii pentru a acumula experienţe, fie pentru voi, fie pentru partener.

Fecioara 

Iubire - Vă exprimați sentimentele direct și onest. Comunicarea și interacțiunea e mai dinamică cu femeile.

Sănătate - Aveți poftă și vreți să vă bucurați de viață. Nu cheltuiți toată energia pe banalități!

Bani - Financiar, nu dați pe-afară de bogăție, dar nici griji nu trebuie să vă faceți.

