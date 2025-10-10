Horoscop sâmbătă, 10 octombrie. O zodie are destinul de partea sa, alți nativi sunt cuprinși de gelozie

Săgetătorii se vor confrunta cu indoieli cu privire la sinceritatea partenerului lor. La polul opus, Capricornii radiază în acest început de săptămână, având parte de energie, tonus, stare bună. Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de 11 octombrie 2025.

Berbec

Iubire - Nu vă lăsați prins în lupte de putere între prieteni. Ascultați ambele variante dar nu luați partea nimănui.

Sănătate - Plimbați-vă în natură și eliberați-vă de grijile cotidiene cât mai mult.

Bani - Întindeți mâna colegilor care s-au împotmolit în sarcini la care sunteți mai experimentat.

Taur

Iubire - Nu uitați să verificați agenda cu aniversări pentru a cumpăra cadouri din timp!

Sănătate - Dacă toți vă dau sfaturi diferite, e momentul să vă retrageți și să vă consultați cu inima voastră.

Bani - Anticipați nevoile viitoare pentru a nu rata evenimente importante fiind ocupat cu cheltuieli de bază sau minore.

Gemeni

Iubire - Vă așteptați ca partenerul să vă ofere confort emoțional, dar e indicat să cereți diplomat ce aveți nevoie.

Sănătate - Revigorarea de care aveți parte, vă susține să vă desfășurați activitatea.

Bani - Interesați-vă de opinii experimentate înainte de a vă asuma responsabilitatea unui credit.

Rac

Iubire - Doriți intimitate și să petreceți timp cu partenerul. Anunțați-l de planuri și organizați o seară romantică.

Sănătate - Complexitatea planului terapeutic și inconstanța vă fac să renunțați înainte de a vedea dacă apar schimbări.

Bani - Mergeți la salon pentru un nou stil de coafură sau luați în considerare un upgrade la garderobă.

Leu

Iubire - Sunteți cam geloși, și posesivitatea pune stăpânire pe voi. Aveți grijă cum supravegheați partenerul.

Sănătate - Apelați la exerciții de respirație combinate cu mișcări ușoare pentru a detensiona musculatura și a destresa mintea.

Bani - Nu sunteți sigur pe voi, deveniți nervos la orice decizie legată de bani. Amânați hotărârile acum.

Fecioară

Iubire - Relațiile cu superiorii vă accentuează nemulțumirile interioare. Nu spuneți și nu scrieți lucruri pe care să le regretați.

Sănătate - Vă epuizați cu găsirea soluțiilor pentru locul de muncă. Fie că vreți ceva nou, fie că vă supraîncărcați, căutați un echilibru.

Bani - Nu ascultați de nimeni, preferați să le spuneți celorlalți ce să facă, cum să acționeze. Fiți diplomat.

