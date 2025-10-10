search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Horoscop sâmbătă, 10 octombrie. O zodie are destinul de partea sa, alți nativi sunt cuprinși de gelozie

0
0
Publicat:

Săgetătorii se vor confrunta cu indoieli cu privire la sinceritatea partenerului lor. La polul opus, Capricornii radiază în acest început de săptămână, având parte de energie, tonus, stare bună. Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de 11 octombrie 2025. 

Horoscop sâmbătă, 10 octombrie. FOTO: Shutterstock
Horoscop sâmbătă, 10 octombrie. FOTO: Shutterstock

Berbec

Iubire - Nu vă lăsați prins în lupte de putere între prieteni. Ascultați ambele variante dar nu luați partea nimănui.

Sănătate - Plimbați-vă în natură și eliberați-vă de grijile cotidiene cât mai mult.

Bani - Întindeți mâna colegilor care s-au împotmolit în sarcini la care sunteți mai experimentat.

Taur

Iubire - Nu uitați să verificați agenda cu aniversări pentru a cumpăra cadouri din timp!

Sănătate - Dacă toți vă dau sfaturi diferite, e momentul să vă retrageți și să vă consultați cu inima voastră.

Bani - Anticipați nevoile viitoare pentru a nu rata evenimente importante fiind ocupat cu cheltuieli de bază sau minore.

Gemeni

Iubire - Vă așteptați ca partenerul să vă ofere confort emoțional, dar e indicat să cereți diplomat ce aveți nevoie.

Sănătate - Revigorarea de care aveți parte, vă susține să vă desfășurați activitatea.

Bani - Interesați-vă de opinii experimentate înainte de a vă asuma responsabilitatea unui credit.

Rac

Iubire - Doriți intimitate și să petreceți timp cu partenerul. Anunțați-l de planuri și organizați o seară romantică.

Sănătate - Complexitatea planului terapeutic și inconstanța vă fac să renunțați înainte de a vedea dacă apar schimbări.

Bani - Mergeți la salon pentru un nou stil de coafură sau luați în considerare un upgrade la garderobă.

Leu

Iubire - Sunteți cam geloși, și posesivitatea pune stăpânire pe voi. Aveți grijă cum supravegheați partenerul.

Sănătate - Apelați la exerciții de respirație combinate cu mișcări ușoare pentru a detensiona musculatura și a destresa mintea.

Bani - Nu sunteți sigur pe voi, deveniți nervos la orice decizie legată de bani. Amânați hotărârile acum.

Fecioară

Iubire - Relațiile cu superiorii vă accentuează nemulțumirile interioare. Nu spuneți și nu scrieți lucruri pe care să le regretați.

Sănătate - Vă epuizați cu găsirea soluțiilor pentru locul de muncă. Fie că vreți ceva nou, fie că vă supraîncărcați, căutați un echilibru.

Bani - Nu ascultați de nimeni, preferați să le spuneți celorlalți ce să facă, cum să acționeze. Fiți diplomat.

Citește continuarea pe Click!.

Horoscop

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
digi24.ro
image
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
stirileprotv.ro
image
Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până la ce dată se dau bani pentru plata curentului
gandul.ro
image
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
mediafax.ro
image
Cât de mult au crescut cheltuielile cu asistații sociali și pensiile în ultimii ani. Capitolul la care Guvernul Ciolacu ne-a dus aproape de recordul negativ din pandemie
fanatik.ro
image
Gestul lui Sorin Grindeanu când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
libertatea.ro
image
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin
digi24.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Ce lovitură: PATRU ani pentru un sărut
digisport.ro
image
Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
stiripesurse.ro
image
China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case
antena3.ro
image
"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă
observatornews.ro
image
SINGURUL oraș din România în care o șaorma costă doar 12 lei acum, în octombrie 2025
cancan.ro
image
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
prosport.ro
image
Tabel cu reducerea vârstei standard pentru cei cu grupa I de muncă
playtech.ro
image
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni între cele două
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
NE-BU-NI-E în preliminariile CM! Au câștigat cu 7-0, dar nu s-au calificat din cauza celor PATRU goluri marcate de Aubameyang
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
Carambol pe Autostrada A1! Două persoane au fost rănite după ce cinci mașini și un TIR s-au ciocnit
kanald.ro
image
A găsit în grădină o piatră banală și murdară, iar după un an a aflat că valorează 90.000.000 €, un obiect...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Cutremur pentru bugetari. Cumulul pensie-salariu va fi interzis din cauza „decreţeilor”
romaniatv.net
image
Declarații șocante făcute de Toto Dumitrescu în fața judecătorilor. Ce a spus despre consumul de droguri
mediaflux.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Filmul special care a cucerit topul Netflix în octombrie 2025. Are un actor apreciat și o poveste care te ține lipit de televizor
click.ro
image
Horoscop săptămâna 11-17 octombrie. Patru zodii sunt campioanele zodiacului, iar un nativ e protejat de Dumnezeu
click.ro
image
Celebrul barman Valentin Luca a asociat vedetele cu cocktailurile! Ce băuturi veritabile se potrivesc cu Smiley, Delia, Andreea Marin sau Andreea Esca
click.ro
Prințul William în lacrimi captură de ecran (4) png
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură. Dan Negru: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
image
Filmul special care a cucerit topul Netflix în octombrie 2025. Are un actor apreciat și o poveste care te ține lipit de televizor

OK! Magazine

image
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine îți arată dorințele cele mai profunde