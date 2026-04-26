Horoscop luni, 27 aprilie. Berbecii vor distracție, Racii se confruntă cu tensiuni

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 27 aprilie.

Berbec

Iubire - Vreți să vă distrați, dar partenerul vrea să discute serios despre lucrurile cotidiene. Acceptați parțial și nevoia lui.

Sănătate - Oferiți-vă ceva neobișnuit pentru organism și bucurați-vă.

Bani - Dacă vreți recompense, reevaluați proiectele înainte de predare.

Taur

Iubire - Faceți act de prezență la evenimentele unde sunteți invitat după ce se terminați treaba și încercați să nu ignorați din solicitări.

Sănătate - Nu stați în spații cu aer rece sau protejați-vă zona coloanei cervicale și a capului.

Bani - Acționați inteligent, faceți alianțe și căutați să fiți discret privitor la investiții.

Gemeni

Iubire - Vă interesați de întâlniri unde se discută subiecte legate de mistere, parapsihologie și puteți cunoaște oameni noi.

Sănătate - Împărtășiți experiențele cu cei din jur și uitați de dureri articulare sau amorțeli ale brațelor.

Bani - Extindeți orizontul profesional. Investiți în calitatea cursurilor decât să optați pentru informații mai slabe.

Rac

Iubire - Vi se reamintesc promisiuni din trecut și deveniți iritat. Faceți ce puteți ca să vă respectați cuvântul!

Sănătate - Cumpărați ingrediente, intrați în bucătărie și vedeți ce puteți încropi singur. E o provocare și asta.

Bani - Apar restricții financiare. Nu vă hazardați să vă înscrieți acum în excursii sau la cursuri până nu vă reechilibrați contul.

Leu

Iubire - Profitați de starea de bine și ieșiți la întâlniri, participați la evenimente sociale. Sunteți sufletul reuniunii.

Sănătate - Tot ce semnifică distracție vă eliberează de stres și vă încarcă bateriile pentru următoarea perioadă.

Bani - Cereți aprobări pentru schimbările pe care vreți să le implementați la muncă. Superiorii vă răspund favorabil.

Fecioară

Iubire - Puteţi spune lucruri cu glas tare, fără să vă daţi seama ce dezvăluiţi. Atenţie la impulsurile de moment!

Sănătate - Beţi apă şi grăbiţi-vă la şedinţa de yoga sau la ora de drenaj limfatic. Eliberaţi din toxine şi vă detensionaţi.

Bani - Cheltuiți bazat pe preferințele personale, chit că vreți să îi dați pe cărți sau la un suc la terasă. E important să fie alegerea voastră.

Citește mai departe pe Click!

*Informaţiile din acest articol nu au bază ştiinţifică.