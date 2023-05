Ce defecte au zodiile: cele mai negative trăsături de personalitate ale fiecărui nativ

Adevărul este că toți venim cu trăsături de personalitate pozitive și negative. Iar aceste trăsături sunt, mai mult ca sigur, ca urmare a locului în care se aflau planetele în momentul nașterii noastre. Da, nu suntem 100% responsabil pentru calitățile sau defectele noastre, conform astrologilor.

Iată care sunt cele mai rele trăsături de personalitate ale fiecărui semn zodiacal.

Berbec (21 martie - 19 aprilie): Insistent, arogant, defensiv

Da, este un războinic, dar genul care face o criză de furie masivă dacă nu obține ceea ce vrea. Ca să nu mai vorbim de faptul că există o singură opinie care merită să fie onorată vreodată și aceea este a lui, pentru că este Berbec, iar asta înseamnă că are întotdeauna dreptate și că nu se contestă, niciodată.

Este cel mai hotărât semn zodiacal și va călca pe oricine în picioare pentru a ajunge acolo unde își dorește. Ceea ce este în neregulă cu el este că chiar crede că are dreptate - fără să își pună întrebări.

Taur (20 aprilie - 20 mai): Încăpățânat

Da, chestia aia cu încăpățânarea este reală. Nativul din Taur are reputația de a fi cea mai încăpățânată creatură în viață din lume. Ei bine, este adevărat și este odios.

În timp ce nativul din Taur se crede drăguț pentru că „rămâne pe poziții”, ceea ce se întâmplă de fapt este că el devine acel tip - cel care se bosumflă și se plânge și care obține ceea ce vrea, pur și simplu pentru că nu ascultă pe nimeni altcineva. Această trăsătură, „cel mai încăpățânat”, poate funcționa pentru el, dar cu siguranță nu funcționează pentru altcineva.

Gemeni (21 mai - 20 iunie): Indeciși

Nativii din Gemeni ar trebui să se adune, pentru că toată chestia cu „nu mă pot decide” începe să ne obosească pe toți. Știm cu toții ce reprezintă Gemenii, iar asta înseamnă dublă confuzie și dublă ezitare atunci când vine vorba de a lua o decizie.

Ceea ce este în neregulă cu Gemenii, este că ei niciodată nu iau, de fapt, acea decizie și, în timp ce noi așteptăm și așteptăm, el pare să ne ignore, oricum. Trăiește în propria sa lume și nu mai este loc pentru nimeni altcineva.

Rac (21 iunie - 22 iulie): Mincinos

Ceea ce este în neregulă cu nativii din Rac, este că sunt mincinoși și o știm cu toții.

Ei încearcă să ne convingă că sunt persoane perfecte, alcătuite din dragoste, lumină și bule de unicorn, dar adevărul este că doar persoane obișnuite, ca noi toți ceilalți.

I-am îmbrățișa cu plăcere, dar, din păcate, ei fac această sarcină imposibil de îndeplinit, pentru că sunt atât de falși.

Leu (23 iulie - 22 august): Lăudăroși

Nativii din Leu sunt niște lăudăroși care nu au întotdeauna argumente care să-i susțină.

Oh, sigur, Leul are reputația de a iubi lumina reflectoarelor și de a acapara atenția, dar nimeni nu a spus vreodată că are talentul real pentru a susține asta. Doar pentru că îi interesează artele nu înseamnă că sunt artiști. Au iluzii - asta e ceea ce e în neregulă cu ei. Se cred mai buni decât sunt.

Fecioară (23 august - 22 septembrie): Critici

Ceea ce este în neregulă cu Fecioara, este că sunt atât de critici. Se izolează și exclud pe toți cei din viața lor și, mai devreme sau mai târziu, chiar și cei care îi iubesc și îi adoră ajung să afle cine sunt cu adevărat și pur și simplu se supără pe ei. Poate că ar trebui să înceteze să mai condamni pe toată lumea și tot ceea ce văd, dar, din nou, ei nu pot, pentru că sunt Fecioară.

Balanță (23 septembrie - 22 octombrie): Pasiv-agresivă

Pasiv-agresiv până la capăt este prietenul nostru Balanță, care ne va face să murim doar pentru a ne face să tăcem.

Ceea ce este în neregulă cu Balanța nu este că e prea drăguță, ci că e prea necinstită cu noi. Am înțeles, nu vor să se certe. Vor fugi de scenă pentru a scăpa de conflict.

Ceea ce nu putem suporta și ceea ce este foarte, foarte evident este că nu pot spune ce au în minte, mai ales atunci când este atât de important pentru ei să facă acest lucru și, în loc să „spună lucrurilor pe nume”, ne vor vorbi frumos până când, din nou, nu vom avea nicio idee despre ceea ce vrea sau simte cu adevărat.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie): Copleșitor

Adevărul este că e prea mult. Da, da, am înțeles. Vrea să ne convingă că este cea mai sexy. Oh, Doamne. Este cea perversă. Oh, Doamne. Este cea mai rea, cea mai egoistă și așa mai departe.

Asta e ceea ce e în neregulă cu Scorpionul. Nu se poate schimba. Este blocată în tiparele sale. A hotărât că are propria sa religie și că merge pe calea ei.

Este timpul să deschidă ochii și să se uite la toți oamenii cărora pur și simplu nu le pasă de viața Scorpionului.

Săgetător (22 noiembrie - 21 decembrie): Izolat

N-aș spune că nevoia de a fi singur, privat și izolat este neapărat un lucru greșit, dar să fii o persoană care nu vrea, în mod serios, să aibă nimic de-a face cu ceilalți - așa cum face Săgetătorul tipic - este un pic plictisitor după o vreme.

Iar Săgetătorul, asta e ceea ce nu e în regulă cu el: Este plictisitor. Este atât de implicat în lumea sa personală de minuni, încât uită lucrurile simple din viață, cum ar fi prietenia... sau relaționarea cu o altă ființă umană cu totul.

Capricorn (22 decembrie - 19 ianuarie): Își reprimă emoțiile

Ceea ce este în neregulă cu Capricornul este că își reprimă sentimentele din nou și din nou și apoi, în cele din urmă, într-o zi, totul iese la iveală.

Așadar, fantezia de răzbunare răutăcioasă este cea care pare să îi alimenteze acumularea emoțională recent eliberată. Este un distrugător de prietenii și o va face din capriciu, pentru că atunci când îi ia „capriciul”, nu le pasă cu adevărat de cine este rănit.

Adevărul este că nativilor Capricorni le place să își audă sunetul propriei voci un pic prea mult și le place cel mai mult atunci când pun pe altcineva la pământ. Se cred foarte deștepți, nu-i așa?

Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie): Manipulator

Le place să păstreze tăcerea. Asta e foarte bine până când, bineînțeles, aflăm de ce au păstrat atâta tăcere: plănuiau să ne distrugă.

Uite cum stă treaba: Vărsătorul este un adevărat manipulator, care minte pentru a obține ceea ce vrea. Este mincinosul care chicotește și pretinde că este nevinovat, dar, în realitate, este un manipulator intrigant care lucrează în umbră.

Ceea ce este în neregulă cu Vărsătorul este că nu e cinstit. Minte. Și pentru a merge mai departe, va minți din nou, cu îndrăzneală și cu toată intenția.

Pești (19 februarie - 20 martie): Prea sensibil

Peștii sunt cei mai influențabili dintre toate semnele. Ceea ce înseamnă că Peștii sunt percepuți ca fiind unul dintre cele mai proaste semne zodiacale, „fraierul” care este subiectul glumelor, farselor și tachinărilor. Este fricosul astrologic, cel pe care îl știm cu toții ca fiind „prea sensibil” și „prea emoțional”.

Nu numai că este așa, dar este și plictisitor. În plus, se va plânge mereu pentru a acapara toată atenția.