Horoscop luni, 13 octombrie: Racii încep săptămâna cu vești bune, în timp ce Scorpionii se confruntă cu o zi plină de agitație

Astrologul Lorina de la Click! dezvăluie previziunile pentru luni, 13 octombrie. Racii primesc vești bune, iar Scorpionii se confruntă cu o zi plină de provocări. Descoperă horoscopul complet.

Berbec

Iubire - Lăsaţi problemele de la muncă la uşa de la intrarea de acasă. Socializarea trebuie să vă relaxeze şi să vă distreze.

Sănătate - Păstraţi regulile cunoscute! Un tratament tradiţional este cel mai benefic decât noutățile de pe piață, încă netestate suficient.

Bani - Lucrurile se aşează pe un făgaş firesc deci vă puteţi relaxa financiar.

Taur

Iubire - Vă simțiți atras de partenerul dumneavoastră de viață, care astăzi este foarte optimist și căruia îi stă gândul la călătorii.

Sănătate - Acordați o mare atenție igienei alimentare, în acest fel vă puteți proteja de eventualele mici neplăceri care pot apărea.

Bani - Chiar dacă în drumul dumneavoastră mai apar obstacole, necesitatea de a le depăși vă va stimula.

Gemeni

Iubire - Fiți activi social, ieșiți din casă, faceți ceva amuzant sau pur și simplu relaxați-vă alături de partener.

Sănătate - Timpul petrecut alături de cei dragi, momentele de relaxare îngăduite vă distrag atenția de la orice disconfort fizic.

Bani - Vă doriți o sporire a bugetului și luați în calcul să preluați mai multe sarcini profesionale.

Rac

Iubire - Propuneți ieșiri în locuri unde știți că vă simțiți confortabil, cu oameni cu care să puteți fi voi înșivă.

Sănătate - Tumultul emoțional vă copleșește dacă nu găsiți supape în sport,drumeții,meditație.

Bani - Puteți îmbina utilul cu plăcutul. Dacă aveți treabă în deplasare, profitați și vizitați puțin locurile noi.

Leu

Iubire - Planificați cu partenerul detaliile unui proiect de anvergură, dar vă sfătuiesc să nu îl divulgați tuturor.

Sănătate - Nu neglijați semnalele pe care vi le dă corpul fizic! Mai mult, eventualele îmbolnăviri au cauze mai curînd spirituale.

Bani - Problema financiară e numai în mintea voastră, pentru că singuri vă alimentați frici și temeri pentru viitor.

Fecioara

Iubire - Nu faceți activități noi, alegeți hobby-uri preferate și prietenii intimi.

Sănătate - Optați pentru activități cu partenerul sau cu prietenii și evitați să faceți singur chiar și sarcinile cotidiene.

Bani - Sunteți abordabil, deschis la comunicare și mult mai responsabil cu exprimarea la locul de muncă.