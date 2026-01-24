search
Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
Horoscop duminică, 25 ianuarie. Vărsătorii se simt supraîncărcați, urmează o perioadă de decizii importante pentru lei

Publicat:

Potrivit Horoscopului de duminică, 25 ianuarie, o zodie poate deveni cicălitoare din cauza neîncrederii, iar un nativ reacționează agresiv în discuții legate de bani întrucât se simte observat prin prisma situației financiare. Lorina, astrologul Click!, a pregătit previziunile complete.

Horoscop duminică, 25 ianuarie. FOTO: Pinterest
Horoscop duminică, 25 ianuarie. FOTO: Pinterest

Berbec

Iubire - Vă faceți griji pentru situația financiară și cei din jur vă oferă umărul pe care să vă descărcați.

Sănătate - Vă simțiți bine, sunteți atractiv și orice activitate o faceți cu entuziasm. Profitați și rezolvați lucruri!

Bani - Concentrați-vă, nu vă lăsați distrat sau distras și o sa aveți parte de o creștere a veniturilor!

Taur

Iubire - Aveţi de unde alege. E important să vă urmaţi gusturile personale şi să optaţi pentru oameni şi hobby-uri confortabile.

Sănătate - Gândurile vă zboară şi e indicat să încercaţi să rămâneţi ancorat pe corpul fizic şi pe realitate.

Bani - Aveţi idei dar energia e disipată. Notaţi sugestiile de acum şi ulterior veţi stabili pe care să le concretizaţi.

Gemeni

Iubire - Ascultați sfatul prietenilor! Indirect, bugetul personal poate beneficia, fie de economie, fie de investiție optimă.

Sănătate - Vă confruntați cu impulsivitate și conflicte pe parte emoțională. Respectați sentimentele partenerului.

Bani - Câștigul obținut prin sabotarea altuia nu e calea ideală. Vă atrageți mânia cerului.

Rac

Iubire - Pentru a vă simți împlinit aveți nevoie de libertate de mișcare și de expresie. Vi se schimbă dispoziția destul de des.

Sănătate - Sunteți focusat pe muncă, vă grăbiți la serviciu fără a vă mai preocupa de rutina zilnică.

Bani - Aveți planuri mărețe în minte. E mai bine să împărtășiți ideile și să căutați colaboratori pentru a vi le concretiza.

Leu

Iubire - Ceilalți vorbesc cu voi, dar prin minte vi se perindă cu totul alte subiecte. Încercați măcar să fiți atent.

Sănătate - Dacă așteptați rezultate medicale, ocupați-vă mintea cu altceva pentru a vă distrage.

Bani - Urmează o perioadă de decizii importante. Împărțiți procesul decizional în procese mai mici și faceți o selecție de priorități.

Fecioară

Iubire - Preferați să petreceți timp cu hobby-urile și oamenii dragi. Simțul de aventură e destul de redus.

Sănătate - Abordați practic și rațional orice iritare apărută. Nu intrați în panică la cel mai mic simptom.

Bani - Apreciați lucrurile frumoase și sunteți pregătit să plătiți pentru estetică. Verificați și practibilitatea.

Citește continuarea pe Click!.

Horoscop

