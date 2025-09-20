Horoscop 21-27 septembrie. Soarele intră în Balanță: vești bune pentru nativii care își doresc schimbări în plan relațional și profesional

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru săptămâna 21-27 septembrie. Sezonul eclipselor se încheie, iar Soarele intră în Balanță. Se anunță vești bune pentru nativii care își doresc schimbări în plan relațional și profesional.

Berbec

A sosit momentul să te concentrezi pe carieră cu un plan bine pus la punct. Stabilește-ți obiective înalte și lasă deoparte neînțelegerile vechi. Amintește-ți că diplomația este estențială dacă îți dorești să fii respectat!

Taur

În această perioadă, adevăruri ascunse pot ieși la iveală, ceea ce înseamnă că unele relații familiale se pot strica. Acționează cu mai mult calm și prioritizează-ți echilibrul personal. Este un moment optim pentru colaborări noi la locul de muncă sau pentru o schimbare profesională!

Gemeni

În săptămâna 21-27 septembrie ți se pregătesc lucruri mărețe! Este o perioadă în care poți excela în plan personal - fie poți întâlni pe cineva care să îți schimbe viața, fie îți poți îmbunătăți relațiile actuale prin comunicare sinceră. De asemenea, ești îndemnat să te concentrezi și mai mult asupra îngrijirii personale!

Rac

Problemele familiale pe care le-ai amânat până acum devin pentru tine o prioritate. Poartă discuții importante cu persoanele dragi cu calmitate și răbdare! Dacă ești singur, această perioadă este propice pentru a cunoaște pe cineva, iar în ceea ce privește ambițiile profesionale, planifică-ți lucruri mărețe, deoarece ai toată susținerea astrală!

Leu

Marte și Pluto activează sectorul comunicării, așa că analizează cu atenție ceea ce spui și fii dispus să îți ceri iertare dacă simți că ai greșit. Energia Balanței te susține să legi legături sincere de prietenie.

Fecioară

Este un moment optim să analizezi cu obiectivitate situațiile care te-au marcat vara trecută și să tragi concluziile necesare pentru a merge mai departe cu încredere. De asemenea, ești susținut să începi un proiect pe care îl ai în minte de mult timp.

Balanță

Ești vedeta perioadei, așa că pregătește-te să trăiești clipe memorabile! Acum este momentul ideal să repari lucrurile din relația de cuplu și să planificați împreună ceea ce vreți să construiți în lunile următoare. Poți avea idei strălucite!

Scorpion

Acesta este începutul unei perioade în care vei învăța cum să îți controlezi impulsivitatea și să îți canalizezi energia către lucrurile practice. Trebuie să depui mai mult efort și să îți asumi mai multe responsabilități, căci doar așa o să îți găsești echilibrul interior de care ai nevoie.

Săgetător

Luna în Balanță de la începutul săptămânii te poate ajuta să demarezi noi planuri profesionale. Fii deschis la împăcare cu colaboratorii vechi și la o comunicare clară! La finalul săptămânii, atmosfera devine mai calmă.

Capricorn

Acum este momentul să îți cultivi încrederea în forțele proprii și să acționezi cu mai mult curaj. Sunt susținute proiectele creative, în special cele culturale și artistice, care îți permit să îți valorifici talentul.

