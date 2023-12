„The Nutcracker and I”: pianista Alexandra Dariescu oferă un minunat cadou de Crăciun publicului din România VIDEO

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, pianista Alexandra Dariescu va prezenta pentru prima dată în România spectacolul multimedia „The Nutcracker and I” - o fuziune magică a muzicii, dansului, animației și artei multimedia.

Evenimentul va avea loc marți, 19 decembrie 2023, ora 18:00, la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” și este coprodus de ARTEXIM, Fundația Art Production și Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”. Biletele sunt puse în vânzare pe platforma de ticketing www.ticketstore.ro

„The Nutcracker and I” este o producție vizionară a pianistei Alexandra Dariescu, care aduce pe aceeași scenă muzica clasică, dansul și tehnologia, oferind o experiență unică și captivantă publicului de toate vârstele.

O fuziune remarcabilă între binecunoscuta muzică a lui Ceaikovski și arta concertistică a Alexandrei Dariescu, producția „The Nutcracker and I” a avut premiera la Barbican Milton Court în decembrie 2017 și a obținut recunoașterea internațională în timpul turneelor susținute în Europa, Australia, China, Emiratele Arabe și SUA.

Cu peste 75 de reprezentații la nivel mondial, în spații precum Wiener Konzerthaus, Philharmonie Luxembourg și Sydney City Recital Hall, povestea multimedia a „Spărgătorului de nuci” a impresionat peste 70.000 de spectatori.

Recent, „The Nutcracker and I” a apărut și sub formă de audiobook, narat de Lindsey Russell – celebră prezentatoare a programului de televiziune „Blue Peter” de la BBC (cea mai longevivă emisiune TV pentru copii din lume) și câștigătoare a premiului BAFTA.

„The Nutcracker and I” este o adevărată sărbătoare vizuală și muzicală pentru care Nick Hillel semnează regia, Adam Smith - animația, Jenna Lee – coregrafia, cu participarea balerinei Imogen Ash.

Spectacolul „The Nutcracker and I” de Alexandra Dariescu a fost nominalizat la prestigioasele Premii „Opus Klassik” din Germania în anul 2019, alături de proiecte semnate de mari personalități ale muzicii clasice: Daniel Barenboim, Lang Lang, Anne-Sophie Mutter.

Alexandra Andriescu, susținătoare a egalității de gen

Alexandra Dariescu, creatoarea spectacolului „The Nutcracker and I” este o pianistă de origine română ce s-a remarcat la nivel internațional ca o voce originală ale cărei valori fundamentale sunt de a pune în lumină egalitatea de gen atât în programele sale de concerte, cât și în cele de recitaluri, susținând și prezentând în premieră lucrări mai puțin cunoscute.

Solicitată ca solistă în întreaga lume, Alexandra Dariescu a cântat cu orchestre eminente precum Orchestra Filarmonică din Londra, toate orchestrele regale simfonice din Marea Britanie (RPO, RLPO, RNS, RNSO), Orchestra Națională a Franței, Orchestra Filarmonicii din Oslo și Orchestra Simfonică din Sydney, în timp ce lista dirijorilor cu care a lucrat îi include pe Adam Fischer, Cristian Măcelaru, Fabien Gabel, Jun Märkl, Vasily Petrenko, Ryan Bancroft, James Gaffigan, Jonathon Heyward, JoAnn Falletta și Michael Francis.

Anul acesta Alexandra Dariescu a participat la cea de a 26-a ediție a Festivalului Internațional „George Enescu” și a deschis stagiunea BBC Symphony Orchestra cu Sakari Oramo la Barbican Centre, oferind în Marea Britanie premiera „Phantasie concertante” a Dorei Pejačević, urmată de un program integral Mozart la Royal Albert Hall cu Academy of St Martin in the Fields.

În America, Alexandra a debutat cu Indianapolis Symphony (Nadia Boulanger) și în Canada cu Vancouver Symphony (Ravel, Concertul pentru pian în sol major), urmată de revenirea la Detroit Symphony pentru premiera mondială a noului concert pentru pian al lui James Lee III, „Shades of Unbroken Dreams”, în onoarea a 60 de ani de la discursul lui Martin Luther King Jr.

„Am un vis”, concertul, scris pentru Alexandra Dariescu, este o co-producție alături de orchestrele BBC Philharmonic și Orlando Philharmonic, având premiera în Marea Britanie sub bagheta lui John Storgårds. Alte momente importante includ revenirea Alexandrei la Houston Symphony (Grieg) și debutul cu Copenhagen Philharmonic (Concertul pentru pian nr. 1 de Ceaikovski), Philharmonisches Staatsorchester Mainz (Grieg), Trondheim Symphony (Clara Wieck Schumann) și Wuppertal Symphony Orchestra (Florence Price).

Dariescu a lansat opt albume care au fost aclamate de critici, cel mai recent disc fiind înregistrarea sa de la casa de discuri Decca cu Angela Gheorghiu. Discografia pianistei include seria „Trilogy of Preludes” (Trilogia Preludiilor) la Champs Hill Records, precum și Concertul pentru pian nr. 1 de Ceaikovski cu Orchestra Regală Filarmonică/Darrell Ang (Signum Records), la care se adaugă audiobook-ul „Spărgătorul de nuci și cu mine”.

Mentorată de Sir András Schiff și Dame Imogen Cooper, Alexandra Dariescu a studiat cu Nelson Goerner, Alexander Melnikov, Dina Parakhina, Mark Ray, Mihaela Constantin și Cornelia Apostol și a fost laureata Academiei Festivalului Verbier în Elveția și câștigătoarea Premiul Femeile Viitorului din Marea Britanie la Categoria Arte și Cultură.

Dariescu deține numeroase distincții speciale, inclusiv Ambasadorul Cultural al României, Ordinul „Coroanei Române” în grad de Ofițer de la Familia Regală și Young European Leader de către Friends of Europe. În 2020, Dariescu a primit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler de la Președintele României și a devenit Membru Asociat al Conservatorul Regal de Muzică Manchester, unde este profesor de pian din 2022.

„The Nutcracker and I” („Spărgătorul de nuci și cu mine”)

Când: 19 decembrie 2023, ora 18:00

Unde: Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, București, România (Bd. Octavian Goga Nr. 1)

Biletele pot fi cumpărate online, pe www.ticketstore.ro sau în format fizic de la

- Casa de bilete a Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” – Bd. Octavian Goga Nr. 1 (luni-vineri 12.00-19.00 și cu o ora înainte de spectacol)

- Casa de bilete a Sălii Dalles – Bd. Nicolae Bălcescu Nr. 18 (luni-vineri 10-17)

Informații despre bilete la numerele de telefon: 0722.119.194.

Spectacolul „The Nutcracker and I” este o co-producție Artexim, Fundația Art Production și Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”