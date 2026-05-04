Scriitoarea Ana Blandiana este distinsă cu Premiului Literar Internaţional „Zbigniew Herbert”, o mare distincție literară

Scriitoarea Ana Blandiana este laureata din acest an a Premiului Literar Internaţional „Zbigniew Herbert”, acordat de Fundaţia Herbert unui autor în viaţă pentru întreaga sa operă. Ceremonia de decernare a premiului va avea loc la Biblioteca Naţională din Varşovia în data de 27 mai 2026.

Ana Blandiana a primit cu o emoţie aparte vestea acestui nou premiu: „Nu este prima oară când iau un premiu şi nu este nici măcar primul premiu polonez pe care îl iau, dar este prima oară când mi se întâmplă ca premiul să poarte numele şi să fie închinat memoriei unui poet, şi încă a unui poet de care mă simt apropiată prin destin. Aflat în timp la distanţă mai mare de o generaţie, Zbigniew Herbert a urcat golgota luptei cu cenzura înaintea mea şi pe o pantă poate mai abruptă, dar mecanismele estetice ale rezistenţei au fost aceleaşi, ca şi formele de represiune care nu au reuşit să ne înfrângă. Emoţia acestui premiu se leagă pentru mine nu numai de poezie, ci şi de istorie”, arată News.

Distincţia, însoţită de statueta „Semnătura lui Herbert”, este acordată de Fundaţia Herbert începând din anul 2013 şi vizează să onoreze realizările artistice şi intelectuale care rezonează cu valorile care au marcat opera lui Zbigniew Herbert (1924-1998). Prin poezia şi eseistica sa, dar şi prin opoziţia deschisă faţă de regimul comunist din Polonia, Zbigniew Herbert a fost un reper moral pentru generaţia sindicatului „Solidaritatea”. Opera sa poetică a fost tradusă încă din 1976 în România, iar cea mai recentă antologie – Labirint cu pereţii sparţi – este întocmită şi tradusă de Constantin Geambaşu (Editura Tracus Arte, 2018) şi se deschide cu o prefaţă semnată de Ana Blandiana.

Membrii juriului din acest an sunt: Krystyna Dąbrowska (poetă, eseistă şi traducătoare poloneză), Edward Hirsch (poet, eseist şi critic literar american), Michael Krüger (publicist, traducător şi critic literar german), Mercedes Monmany (critic literar, traducătoare şi una dintre cele mai importante personalităţi ale vieţii editoriale spaniole) şi Aleš Šteger (poet şi prozator sloven), secretarul juriului fiind Mikołaj Nowak-Rogoziński (editor şi istoric de artă). În 2025, distincţia i-a fost acordată poetei canadiene Anna Carson, printre laureaţii ediţiilor anterioare aflându-se poeţi şi personalităţi literare precum Tomas Venclova (Lituania), Marianna Kijanowska (Ucraina), Durs Grünbein (Germania) sau Breyten Breytenbach (Africa de Sud).

„Îi sunt recunoscător doamnei Ana Blandiana pentru tot ceea ce a oferit, de-a lungul deceniilor, literaturii române şi pentru felul în care, prin vocea şi opera sa, a făcut ca aceasta să fie cunoscută şi apreciată în lume. Acordarea Premiului Literar Internaţional „Zbigniew Herbert Prize” 2026, de către Herbert Foundation, este o nouă confirmare a valorii unei creaţii care a depăşit demult graniţele României şi a devenit parte a unui dialog cultural european autentic. Mă bucur să văd că această recunoaştere vine dintr-un spaţiu cultural în care poezia sa este de mult timp prezentă şi apreciată, inclusiv prin apariţia recentă, în ediţie bilingvă, a volumului „Se face linişte în mine”, dar şi prin întâlnirile directe cu publicul, precum sunt convins că va fi cea din 28 mai, de la Centrul Koneser, organizată cu sprijinul Institutul Cultural Român de la Varşovia. Mulţumesc domnei Ana Blandiana şi pentru rolul constant pe care l-a avut în promovarea literaturii române în plan internaţional, inclusiv prin implicarea sa, încă din anii ’90, în reconstruirea unor instituţii esenţiale pentru viaţa culturală, precum reînfiinţarea PEN Club România. O recunoaştere meritată, care vorbeşte nu doar despre o operă remarcabilă, ci şi despre o vocaţie profundă de a reprezenta cultura română în lume”, a transmis Liviu Jicman, preşedintele Institutului Cultural Român.

„Se face linişte în mine” - al treilea volum al poetei tradus în polonă

Fundaţia Herbert sprijină, totodată, apariţia volumului de versuri bilingv „Se face linişte în mine”, care include o selecţie de 56 de poeme semnate de Ana Blandiana, din publicaţia românească omonimă (2024) şi din tomul „Variaţiuni pe o temă dată” (2018), ambele publicate în România de Editura Humanitas.

25 martie, ziua când s-a născut poeta Ana Blandiana

Versiunea poloneză va apărea la Editura Pogranicze în traducerea Joannei Kornaś-Warwas şi redacţia poetului, traducătorului şi criticului literar Jakub Kornhauser. Acesta este al treilea volum de versuri al autoarei tradus în polonă după „Pięta achillesowa i inne wiersze/ Călcâiul vulnerabil şi alte versuri” (traducere: Zbigniew Schuperski, Wydawnictwo Literackie, 1982) şi „Moja ojczyzna A 4/ Patria mea A 4” (Editura Słowo obraz / terytoria, 2016). Pentru acest al doilea volum, odată cu poeta, a fost recompensată cu Premiul „Poetul European al Libertăţii” şi traducătoarea Joanna Kornaś-Warwas. De-a lungul timpului, versurile Anei Blandiana au apărut în traducere poloneză şi în volume colective - Antologie de poezie românească (Editura PIW, 1989) - ori numere tematice ale revistei Literatura na świecie (1984, 1998).

În data de 28 mai, Ana Blandiana va participa la lansarea noului său volum la Centrul Koneser din capitala poloneză, cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Varşovia.

Printre premiile literare cu care a fost distinsă Ana Blandiana se numără: Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România, 1969; Premiul pentru poezie al Academiei Române, 1970; Premiul Internaţional „Gottfried von Herder”, Viena, 1982; Premiul „Opera Omnia”, 2001; Premiul Internaţional „Vilenica”, 2002; Premiul Internaţional „Camaiore”, 2005; Premiul Special „Acerbi”, 2005; Premiul „Poetul European al libertăţii”, 2016, Premiul Canadian pentru Poezie „Griffin”, 2018, iar în 2024 a fost recompensată cu Premiul „Prinţesa de Asturia pentru Litere” pentru întreaga operă.