search
Luni, 4 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Scriitoarea Ana Blandiana este distinsă cu Premiului Literar Internaţional „Zbigniew Herbert”, o mare distincție literară

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Scriitoarea Ana Blandiana este laureata din acest an a Premiului Literar Internaţional „Zbigniew Herbert”, acordat de Fundaţia Herbert unui autor în viaţă pentru întreaga sa operă. Ceremonia de decernare a premiului va avea loc la Biblioteca Naţională din Varşovia în data de 27 mai 2026.

Ana Blandiana FOTO: Facebook
Ana Blandiana FOTO: Facebook

Ana Blandiana a primit cu o emoţie aparte vestea acestui nou premiu: „Nu este prima oară când iau un premiu şi nu este nici măcar primul premiu polonez pe care îl iau, dar este prima oară când mi se întâmplă ca premiul să poarte numele şi să fie închinat memoriei unui poet, şi încă a unui poet de care mă simt apropiată prin destin. Aflat în timp la distanţă mai mare de o generaţie, Zbigniew Herbert a urcat golgota luptei cu cenzura înaintea mea şi pe o pantă poate mai abruptă, dar mecanismele estetice ale rezistenţei au fost aceleaşi, ca şi formele de represiune care nu au reuşit să ne înfrângă. Emoţia acestui premiu se leagă pentru mine nu numai de poezie, ci şi de istorie”, arată News.

Distincţia, însoţită de statueta „Semnătura lui Herbert”, este acordată de Fundaţia Herbert începând din anul 2013 şi vizează să onoreze realizările artistice şi intelectuale care rezonează cu valorile care au marcat opera lui Zbigniew Herbert (1924-1998). Prin poezia şi eseistica sa, dar şi prin opoziţia deschisă faţă de regimul comunist din Polonia, Zbigniew Herbert a fost un reper moral pentru generaţia sindicatului „Solidaritatea”. Opera sa poetică a fost tradusă încă din 1976 în România, iar cea mai recentă antologie – Labirint cu pereţii sparţi – este întocmită şi tradusă de Constantin Geambaşu (Editura Tracus Arte, 2018) şi se deschide cu o prefaţă semnată de Ana Blandiana.

Membrii juriului din acest an sunt: Krystyna Dąbrowska (poetă, eseistă şi traducătoare poloneză), Edward Hirsch (poet, eseist şi critic literar american), Michael Krüger (publicist, traducător şi critic literar german), Mercedes Monmany (critic literar, traducătoare şi una dintre cele mai importante personalităţi ale vieţii editoriale spaniole) şi Aleš Šteger (poet şi prozator sloven), secretarul juriului fiind Mikołaj Nowak-Rogoziński (editor şi istoric de artă). În 2025, distincţia i-a fost acordată poetei canadiene Anna Carson, printre laureaţii ediţiilor anterioare aflându-se poeţi şi personalităţi literare precum Tomas Venclova (Lituania), Marianna Kijanowska (Ucraina), Durs Grünbein (Germania) sau Breyten Breytenbach (Africa de Sud).

„Îi sunt recunoscător doamnei Ana Blandiana pentru tot ceea ce a oferit, de-a lungul deceniilor, literaturii române şi pentru felul în care, prin vocea şi opera sa, a făcut ca aceasta să fie cunoscută şi apreciată în lume. Acordarea Premiului Literar Internaţional „Zbigniew Herbert Prize” 2026, de către Herbert Foundation, este o nouă confirmare a valorii unei creaţii care a depăşit demult graniţele României şi a devenit parte a unui dialog cultural european autentic. Mă bucur să văd că această recunoaştere vine dintr-un spaţiu cultural în care poezia sa este de mult timp prezentă şi apreciată, inclusiv prin apariţia recentă, în ediţie bilingvă, a volumului „Se face linişte în mine”, dar şi prin întâlnirile directe cu publicul, precum sunt convins că va fi cea din 28 mai, de la Centrul Koneser, organizată cu sprijinul Institutul Cultural Român de la Varşovia. Mulţumesc domnei Ana Blandiana şi pentru  rolul constant pe care l-a avut în promovarea literaturii române în plan internaţional, inclusiv prin implicarea sa, încă din anii ’90, în reconstruirea unor instituţii esenţiale pentru viaţa culturală, precum reînfiinţarea PEN Club România. O recunoaştere meritată, care vorbeşte nu doar despre o operă remarcabilă, ci şi despre o vocaţie profundă de a reprezenta cultura română în lume”, a transmis Liviu Jicman, preşedintele Institutului Cultural Român. 

„Se face linişte în mine” - al treilea volum al poetei tradus în polonă

Fundaţia Herbert sprijină, totodată, apariţia volumului de versuri bilingv „Se face linişte în mine”, care include o selecţie de 56 de poeme semnate de Ana Blandiana, din publicaţia românească omonimă (2024) şi din tomul „Variaţiuni pe o temă dată” (2018), ambele publicate în România de Editura Humanitas.

25 martie, ziua când s-a născut poeta Ana Blandiana

Versiunea poloneză va apărea la Editura Pogranicze în traducerea Joannei Kornaś-Warwas şi redacţia poetului, traducătorului şi criticului literar Jakub Kornhauser. Acesta este al treilea volum de versuri al autoarei tradus în polonă după „Pięta achillesowa i inne wiersze/ Călcâiul vulnerabil şi alte versuri” (traducere: Zbigniew Schuperski, Wydawnictwo Literackie, 1982) şi „Moja ojczyzna A 4/ Patria mea A 4” (Editura Słowo obraz / terytoria, 2016). Pentru acest al doilea volum, odată cu poeta, a fost recompensată cu Premiul „Poetul European al Libertăţii” şi traducătoarea Joanna Kornaś-Warwas. De-a lungul timpului, versurile Anei Blandiana au apărut în traducere poloneză şi în volume colective - Antologie de poezie românească (Editura PIW, 1989) - ori numere tematice ale revistei Literatura na świecie (1984, 1998).

În data de 28 mai, Ana Blandiana va participa la lansarea noului său volum la Centrul Koneser din capitala poloneză, cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Varşovia.

Printre premiile literare cu care a fost distinsă Ana Blandiana se numără: Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România, 1969; Premiul pentru poezie al Academiei Române, 1970; Premiul Internaţional „Gottfried von Herder”, Viena, 1982; Premiul „Opera Omnia”, 2001; Premiul Internaţional „Vilenica”, 2002; Premiul Internaţional „Camaiore”, 2005; Premiul Special „Acerbi”, 2005; Premiul „Poetul European al libertăţii”, 2016, Premiul Canadian pentru Poezie „Griffin”, 2018, iar în 2024 a fost recompensată cu Premiul „Prinţesa de Asturia pentru Litere” pentru întreaga operă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Nou record pe piața valutară: euro depășește 5,19 lei cu o zi înaintea votului moțiunii de cenzură
stirileprotv.ro
image
George Simion, anunțul momentului despre MOȚIUNE! Ce se va întâmpla marți, 5 mai: Test suprem pentru Bolojan
gandul.ro
image
Sindicatele Polițiștilor cer demisia lui Pîslaru: „Nu cunoaște legislația sau amestecă lucrurile în mod insidios”
mediafax.ro
image
Dinamo îşi schimbă sigla! Anunţul lui Andrei Nicolescu: „Este creată de la zero și înregistrată corespunzător!” Cum arată noua emblemă. Foto
fanatik.ro
image
Cum a ajuns Europa un „vasal economic” al Statelor Unite: regulile stricte și birocrația care au vulnerabilizat companiile europene
libertatea.ro
image
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Ion Țiriac: ”Dacă aș avea cu 50 de ani mai puțin, m-aș duce mâine la Giorgia Meloni și i-aș spune-o”
digisport.ro
image
Avertisment: Plecări masive din instituțiile de apărare și ordine publică, după aprobarea de către Guvern a proiectului privind limitarea cumulului pensie-salariu
stiripesurse.ro
image
Carambol cu șase mașini pe Autostrada A3, în Prahova: Sensul spre București, blocat. Traficul a fost deviat pe DN1
antena3.ro
image
De ce nu vor PSD şi AUR ca toţi românii să ajungă milionari investind pe Bursă, aşa cum a făcut Petrişor Peiu, prim-vicepreşedintele AUR?
zf.ro
image
Început de mai cu temperaturi de vară. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
observatornews.ro
image
Municipiul din România în care o garsonieră se vinde cu doar 6.000€ acum, în luna mai 2026 😲
cancan.ro
image
Punctaje la pensie crescute cu 50% pentru o categorie de pensionari. Instanța: Pensionarul a făcut dovada
newsweek.ro
image
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Cât e gramul de aur în Istanbul la început de mai 2026: sfaturile românilor pentru a obţine cel mai bun preţ
playtech.ro
image
Ultimele clipe ale micuțului Nikolas, băiețelul înecat în Suraia, Vrancea. Detalii cutremurătoare din anchetă: „Se pare că avea și un frate”
fanatik.ro
image
Mii de curse aeriene, anulate în săptămânile următoare, fără compensații către turiști. Europa e pe un butoi de pulbere, din cauza penuriei de kerosen: „Dacă zborul era unul de vacanță, cel mai probabil va fi anulat”
ziare.com
image
O melodie românească a răsunat în vestiar și apoi în tot stadionul lui Inter: 10 milioane de vizualizări în nici 12 ore
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
PSD se laudă că moțiunea va avea „minimum 265 de voturi”. Calcule de ultimă oră înainte de vot – SURSE
cotidianul.ro
image
Ce face Nicuşor Dan cu o zi înainte de moţiunea de cenzură. Decizie surpriză!
romaniatv.net
image
Răsturnare privind moțiunea de cenzură! Informația momentului din Parlament
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
40 de ani înseamnă că ești bătrână? Antrenor de fitness: „Acum o să spun ceva care probabil o să supere foarte multe femei” | VIDEO
actualitate.net
image
Eski Foca, satul vechi de o mie de ani, unde sute de turiști așteaptă răbdători sa cumpere sakiz dondurma
click.ro
image
Mihai Trăistariu, coșmar în minivacanța de 1 mai:„Mi-au crăpat pereții, s-a zguduit ca la cutremur”
click.ro
image
Pune aceste două obiecte în grădină și vei scăpa de porumbei. Le poți folosi și pe balcon sau la geamuri
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
”Ducesa nimfomană”, șanse minime să-și mai spele imaginea. Ce a fost sfătuită totuși să facă
okmagazine.ro
Ellen Burstyn foto Profimedia jpg
La 93 de ani, e activă și sănătoasă! La ce plăceri a renunțat actrița din „Exorcistul” ca să-și asigure longevitatea
clickpentrufemei.ro
Oaspeți la un banchet. Frescă romană descoperită la Pompeii (Flickr / Tyler Bell)
Cum să trăiești o viață lungă și sănătoasă, potrivit autorilor antici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă să o spun”
image
Eski Foca, satul vechi de o mie de ani, unde sute de turiști așteaptă răbdători sa cumpere sakiz dondurma

OK! Magazine

image
Blondina cu chef de sex, dusă în extaz de Ben Affleck! Celebra divă a dat de înțeles că ar fi mai dotat decât Brad Pitt

Click! Pentru femei

image
La 93 de ani, e activă și sănătoasă! La ce plăceri a renunțat actrița din „Exorcistul” ca să-și asigure longevitatea

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață