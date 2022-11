Millie Bobby Brown, actriță: „Să îți alegi singur drumul, dar să le permiți și altora să meargă cu tine“ EXCLUSIV

„Enola Holmes 2“ este un film despre puterea femeilor independente, dar și despre importanța relațiilor cu cei apropiați. În viață le poți avea pe toate, dar de preferat ar fi să nu o faci singur, după cum spune Millie Bobby Brown într-un interviu exclusiv pentru „Weekend Adevărul“.

După ce primul film, apărut în urmă cu doi ani, a fost o (auto)descoperire, Enola Holmes și-a dat seama cine vrea să fie: o tânără femeie independentă, care să își dezvolte și să își exploreze calitățile de detectiv – și, bineînțeles, care să iasă din umbra celebrului său frate, Sherlock. Un rol care i-a venit mănușă lui Millie Bobby Brown (18 ani), actrița pe care publicul Netflix o cunoaște și din serialul „Stranger Things“. Într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“, ea spune că momentan nu contează dacă personajul pe care îl interpretează este un supererou, ori deștept, ori spiritual, ci să fie unul care să transmită un mesaj de empowerment către toate femeile: „Pentru mine, important este faptul că joc rolul unei eroine care are un mesaj ce trece dincolo de granițe, un mesaj care contează. Nu sunt pasionată de roluri de acțiune, ci de roluri de femei în poziții de putere“.

Așadar, în noua producție „Enola Holmes 2“, care are premiera pe 4 noiembrie, pe platforma Netflix, vom vedea o tânără care refuză cutumele impuse de societate, ce își dorește să fie luată în serios într-o meserie a bărbaților și care își etalează inteligența și perspicacitatea native. „Enola este un personaj incredibil de înzestrat și de genial, este o adevărată feministă, iar în acest film chiar explorează toate aspectele unui detectiv adevărat. În primul film, ea abia se descoperă pe sine, însă acum îi urmărim cariera“, spune actrița britanică.

Cât despre propriile calități de detectiv, Millie Bobby Brown spune amuzată că „am un simț al observației foarte bine dezvoltat și o memorie fotografică foarte bună. Din fericire, memorez lucruri foarte repede. Așa că, dacă am nevoie de numărul de înmatriculare al mașinii cuiva sau de numărul de telefon, mereu îmi amintesc. Însă mai e mult până să fiu ca Enola“.

La bine și la greu

Dincolo de rebeliunea feminină (aproape) nespecifică secolului al XIX-lea, filmul subliniază cu un sentimentalism discret relația dintre Enola și Sherlock. Cu toate că detectivul, interpretat de Henry Cavill, este custodele său oficial, fata a ales să se descurce singură, admirându-și în secret fratele cel mare. Își găsesc ajutorul unul în celălalt și se scot din necazuri reciproc – ea îl ajută în puzzle-urile intelectuale, el intervine acolo unde litera legii este interpretată de o societate nedreaptă. „Cred că este o relație soră-frate în adevăratul sens al cuvântului. Sunt foarte sinceri, dar și foarte diferiți și tocmai din acest motiv cred că ilustrează o poveste reală dintre doi frați“, spune tânăra actriță.

Millie mărturisește că legătura dintre personajul ei și cel al lui Cavill a fost creată cu mai multă ușurință și, automat, pare foarte autentică pentru că s-a bazat foarte mult pe relația cu fratele ei mai mare: „Eu și Charlie avem o relație foarte apropiată, o legătură foarte puternică, dar suntem foarte diferiți. Eu sunt o fire deschisă, expansivă, pe când el este mai introvertit. Este foarte inteligent, de-a dreptul genial, însă foarte timid, și cred că Sherlock este cam la fel, așa că acest lucru m-a ajutat să creez legătura dintre Enola și fratele ei“.

Femeile pot avea totul

În acest film, mezina familiei Holmes se confruntă cu o provocare nouă: dragostea. Cum va jogla o domnișoară independentă ca ea cu inima unui băiat? Va da lecțiile de arte marțiale pentru cele de dans? Își va însuși regulile sociale de bună purtare și vestimentare din epoca modernă? Ca femeie, protagonistă și producătoare a acestei pelicule, Millie are o părere fermă: „Este un lucru des observat în filme: o fată și un băiat se întâlnesc, se îndrăgostesc, și imediat personajul principal se transformă. Noi am vrut să ne asigurăm că personajul lui Louis Partridge, Tewkesbury, nu o schimbă pe Enola, ci este o parte din viața ei – lucru pe care cred că tinerele fete o să-l înțeleagă. Bărbații și femeile pot să vină și să plece din viața lor, dar ele trebuie să rămână așa cum sunt, independente, autonome, mereu cu dorința de a-și atinge scopurile, visurile fără ca cineva să le schimbe viața. Este bună și această percepție romantică, fiecare să aibă nevoie de celălalt, dar trebuie să înțelegem că le putem avea pe toate – și implicarea romantică totală, dar și propriile visurile și speranțe“.

Pentru a înțelege mai bine mesajul actriței, trebuie conturat cadrul în care este proiectată acțiunea filmului. Enola Holmes este un produs al Angliei secolului al XIX-lea cuprinsă de o mișcare radicală a femeilor care cer drepturi politice și personale. În timp ce mama Enolei, Eudoria, face parte dintr-un grup de sufragete, protagonista însăși este descrisă ca o complet inadaptată în lumea restrictivă și dominată de bărbați a Angliei victoriene. Este o atmosferă încărcată politic de proiecte de reformă adoptate în Parlament, pe fondul unor mari dezbateri și discordie în familie. Corelând toate aceste aspecte ale vieții Enolei, britanica spune că mesajul filmului este că „de a avea puterea să fii singur, să îți poți alege drumul în viață, dar permite-le aliaților să meargă pe acel drum cu tine“.

Un film și trei provocări

„Enola Holmes 2“ a adus pentru Millie Bobby Brown mai multe provocări. Cea mai grea – cu aceeași măsură pe care o poate avea și la propriu, nu doar la figurat – a fost spargerea celui de-al patrulea zid, o tehnică nu foarte des întâlnită în cinematografie, ci mai mult în sitcomuri. Enola trece ecranul și comunică direct cu spectatorul, devenind, pe alocuri, chiar și povestitor. „A fost foarte dificil să trec de cel de-al patrulea zid. Mă simțeam ca un narator de povești, aproape că te așteptai să spun «A fost odată ca niciodată» (râde). Dar chiar dacă este o misiune complexă, povestea este frumoasă și micile intervenții fac ca spectatorul să o însoțească pe Enola, să-i fie mult mai aproape“, a spus actrița.

O altă provocare a fost aceea de a trece dincolo de imaginea personajului din „Stranger Things“ și de a scoate la iveală alte calități pe care considera că nu au fost valorificate încă: „Lucrez în industrie de aproape zece ani, dar filmând pentru Enola am avut parte de una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea. Am dedicat o mare parte din viață rolului Eleven, însă știam că este mai mult pentru mine, că am mai multe aptitudini pe care vreau să le arăt. Am simțit nevoia de a fi pusă la încercare și știam că Enola va face acest lucru“. De asemenea, „Enola Holmes“ îi oferă lui Millie și rolul de producător, la pachet, bineînțeles, cu cea mai mare provocare a ultimilor ani, pandemia: „Lucrul care mă bucură cel mai mult ca producător este că am trecut cu bine de perioada COVID-ului. Am filmat în timpul pandemiei, dar am reușit să fim toți în siguranță și să facem un film frumos în final“, spune tânăra actriță.