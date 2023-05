Povestea de film a Izabelei Bostan, fiica adoptivă a regizoarei de filme pentru copii Elisabeta Bostan

În timpul căutărilor pentru rolul Corinei Tănase în filmul „Campioana”, Elisabeta Bostan a găsit-o la Deva pe Izabela. O căutare deloc întâmplătoare, căci, după debutul din film, Izabela devine fiica adoptivă a Elisabetei Bostan.

Izabela Moldovan (Bostan) a devenit cunoscută publicului român în anii `90, odată cu rolul său din filmul dedicat succeselor gimnasticii femine româneşti, „Campioana”, lansat în 1991. Izabela, care în producția menționată a intrepretat rolul Corinei Tănase, o gimnastă de 10 ani care visa să fie admisă la celebra școală de gimnastică de la Deva, a ajuns pe platourile de filmare printr-o întâmplare a sorţii.

Izabela se afla, de la vârsta de șapte ani, în internatul renumitului laborator de campioane de la Deva și făcea un sport pe care nu și-l dorea.

Antrenorii îi forțau limitele pentru a o duce spre performanța maximă, în vreme ce Iza își dorea cu totul altceva: să fie iubită și să aibă o familie. Iar visul i s-a împlinit în clipa când temuta doamnă Bostan a luat-o deoparte, într-o pauză de filmare, și a întrebat-o ceva ce fata nu avea cum să refuze: „Vrei să vii la București pentru totdeauna?”

„Eu mi-am dorit întotdeauna o familie. Și am renunțat la gimnastică pentru că m-a iubit Elisabeta Bostan și mi-a propus să mă ia cu ea acasă. Iar asta a fost o onoare pentru mine.”

Campioană în viață și-n film

După ce a încercat, fără succes, s-o descopere pe Corina Tănase mai întâi la Bucureşti, iar apoi şi la alte cluburi de gimnastică din ţară, Elisabeta Bostan a hotărât să încerce şi la Deva, acolo unde se pregăteau loturile naţionale. Era începutul anului 1989.

Așa se face că în urma multelor căutări pentru o interpretă potrivită care să aibă rolul Corinei Tănase în filmul „Campioana”, Elisabeta Bostan a găsit-o la Deva. O căutare deloc întâmplătoare, căci, după debutul din film, Izabela Moldovan devine fiica adoptivă a Elisabetei Bostan.

Acum, numele ei însă atrage atenția oricui a văzut măcar o dată genericul vreunuia dintre filmele „Veronica”, „Mama” sau „Amintiri din copilărie”.

Acum, Izabela este fiica regizoarei Elisabeta Bostan și povestea lor a început când fata avea 12 ani, iar doamna Bostan a ajuns la Deva în căutarea unei actrițe pentru rolul principal din „Campioana”.

„Eu, mărturisesc, nu m-am gândit nicio clipă că voi fi personaj principal. Mă mulțumeam să fac, cum aveam să aflu mai târziu, figurație specială. Am dat toate probele de casting, inclusiv cele de gimnastică și, la un moment dat, am aflat că am fost «luată». Ulterior, aveam să aflu că se uita în fiecare seară cu tata la filmările de casting și mama a simțit că eu aș fi cea mai potrivită. Tata i-a zis: «dacă tu crezi că puteți lucra și poți avea încredere în ea, ia-o!»”, mărturisește Izabela Bostan.

Elisabeta Bostan schimbă destine

Predestinată unei vieți speciale, filmice, Izabela Bostan însemnă bucurie: bucurie pentru regizoarea și mama Elisabeta Bostan, bucurie pentru familie, bucurie pentru studenți, dar și pentru spectatori. Este Campioana Bucuriei pentru filmul românesc pentru copii. Cu toate acestea, îndreaptă toate meritele și mulțumirile spre cea care i-a devenit mamă.

„Elisabeta Bostan, când trece printr-un loc, schimbă destine. Destinul meu mi l-a schimbat radical. Îi voi fi o viață recunoscătoare și nu îmi ajunge o viață, pentru că așa este iubirea noastră, fără sfârșit” , mărturisește actrița Izabela Bostan, fiica regizoarei Elisabeta Bostan.

Acasă la mama

Apropierea dintre cele două se simte dincolo de cuvinte. În semn de mulțumire și apreciere, Izabela Bostan s-a implicat, împreună cu fiicele ei, în organizarea unicului festival dedicat regizoarei de filme pentru copii (Festivalul „CineCopilăria de Elisabeta Bostan”), care se desfășoară de doi ani la Buhuși, în orașul natal al regizoarei Elisabeta Bostan.

La Buhuși, pe străzile în care Elisabeta Bostan a copilărit, Izabela îi calcă pe urme și îi apropie pe tinerii de astăzi de regie și cinematografie. În perioada 28 - 30 aprilie 2023, în fața Casei de Cultură „Elisabeta Bostan” din Buhuși s-a auzit „Acțiune” de nenumărate ori, orașul din județul Bacău fiind tranformat la propriu într-un paltou de filmare. Se întâmpla în cadrul unui Masterclass susținut de lect. univ. dr. Izabela Bostan.

Timp de trei zile, tinerii din Buhuși și împrejurimi au învățat tainele cinematografiei și regiei, cu focus pe realizarea unui scurtmetraj de un minut.

Acum, Izabela Bostan este regizor, coregraf de teatru și film și lector universitar doctor la catedra Actorie – antrenamentul expresiei corporale – dans (mișcare scenică și dans pentru actori), la UNATC. A devenit doctor în cinematografie și media, iar de curând a publicat volumul „Filmul muzical american, între strălucire și profunzime”.

Zizi Bostan

„În ceea ce vă privește pe voi, mâna de fier a filmelor mele, baza, dacă nu v-aș fi avut pe voi, dacă nu v-aș fi iubit din tot sufletul meu și din toată credința mea, că sunteți cei mai buni pentru alegerea pe care am făcut-o, nu aș fi ajuns aici. Să nu vă mirați că ați jucat în filmele mele și în patru, cinci și în câte am mai făcut”, a mărturisit, prin telefon, regizoarea Elisabeta Bostan.

De-a lungul timpului, „Zizi Bostan”, așa cum îi spun apropiații, a schimbat multe destine.

„Doamna Zizi Bostan este pentru noi toți, într-adevăr, o icoană a cinematografiei. În afara faptului că este un om special. Oamenii care au avut ocazia să lucreze și să fie în preajma dânsei sunt binecuvântați. Un profesor fantastic care a știu să dea și altora din ce Dumnezeu i-a dat”, Ileana Popovici, actriță și apropiată a Elisabetei Bostan.

A creat o întreagă familie în jurul proiectelor ei de suflet - filmele pentru copii. „Elisabeta Bostan a fost și este cel mai important om după familia mea. Dacă Veronica împlinește astăzi 50 de ani, spun cu mândrie că împlinesc 50 de ani de la debutul în cinematografie (...) Elisabeta Bostan a modelat suflete, nu doar ale celor care au fost în preajma ei fizic, ci și suflete dincolo de ecran. Poveștile pe care le-a adus în fața dumneavoastră sunt crâmpeie de viață, sunt mai multe decât metafore, sunt visuri devenite realitate sau visuri care pot deveni realitate”, spune Manuela Hărăbor, actriță.