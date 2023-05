Marcel Iureș, primul invitat special la CineLegendele. Proiectul este lansat de organizatorii „Serile Filmului Românesc”

Cei mai importanți protagoniști ai culturii românești vor fi sărbătoriți și apreciați în cadrul evenimentelor organizate sub genericul „CineLegendele”. Primul invitat special este actorul Marcel Iureș.

Asociația Artis din Iași, care organizează an de an Festivalul Serile Filmului Românesc (SFR), anunță lansarea proiectului CineLegendele | SFR. Inițiativa are la bază o colaborare cu autoritățile locale, parteneri și susținători ai filmului și teatrului românesc, cu scopul de a recunoaște munca și valoarea adusă în comunitate a unor personalități remarcabile.

Cei mai importanți protagoniști ai culturii românești vor fi sărbătoriți, aplaudați și apreciați în cadrul evenimentelor organizate sub genericul „CineLegendele SFR”.

Proiectul debutează la Râmnicu Sărat, în perioada 11-12 mai, la Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu”, cu o ediție dedicată actorului Marcel Iureș. Spectatorii vor avea parte de un eveniment cultural ce include un spectacol de teatru și o proiecție de film, unde actorul Marcel Iureș interpretează două roluri remarcabile.

„Un proiect pe care ni l-am dorit din suflet și ale cărui baze s-au pus în urmă cu ani buni, în inimile fiecăruia dintre noi. Începem anul acesta, prin CineLegendele | SFR, seria de personalități pe care le sărbătorim așa cum se cuvine, în semn de recunoștință pentru viața dedicată filmului și teatrului. Este un eveniment gândit ca o aniversare trăită înainte să se tragă cortina.

Ne bucurăm că prima ediție a proiectului se va desfășura la Râmnicu Sărat, unde am găsit deschidere și susținere din partea autorităților locale. Proiectul debutează cu un nume de referință pentru cinematografia și teatrul românesc: actorul Marcel Iureș. Este de mult timp în atenția noastră și merită o ediție care să-i fie dedicată în totalitate”, spune Andrei Giurgia, manager proiect.

Aplaudat dincolo de granițe

Marcel Iureș este un actor român cu o carieră deosebit de bogată și diversă, apreciat în țară și în străinătate. A jucat în peste 80 de filme și a interpretat numeroase roluri memorabile pe scena teatrului. Pentru întreaga carieră, i-a fost dedicată ediția a 13-a a Festivalului Serile Filmului Românesc, din 2022, având parte de o retrospectivă specială și de cinci zile de festival la Iași.

„În sala de spectacole, ori în fața micilor ecrane am trăit emoții nebănuite urmărind filme de toate genurile. Am trecut prin toate stările emoționale posibile, am râs, am plâns, bucurându-ne și empatizând cu personajele preferate care ne-au devenit idoli. O inedită și fericită inițiativă, pentru care îi felicit pe organizatori, face ca mari actori care au dat viață personajelor să se întâlnească cu noi, publicul lor, pentru a schimba impresii și a intra în culisele filmelor în care au jucat!

La această gală suntem onorați să-l avem invitat și oaspete de seamă al comunității râmnicene pe marele actor Marcel Iureș. Să-l primim cu căldură și să așteptăm răspuns la întrebarea care încă îl frământă pe personajul căruia i-a dat viață de sute de ori pe scenă: To be or not to be!”, declară Cîrjan Sorin, Primarul Municipiului Râmnicu Sărat.