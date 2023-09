Noutățile Nemira. Regele thrillerului ajunge în România și n’autor devine primul imprint dedicat scriitorilor români

Toamna la Nemira aduce noutăți pe gustul cititorilor români: „Holly”, cel mai recent roman semnat de Stephen King și n’autor devine primul imprint dedicat scriitorilor români

„Holly”, cel mai recent roman al maestrului literaturii horror, a apărut în librăriile din România

Regele thrillerului revine în lumina reflectoarelor cu unul dintre cele mai așteptate romane ale sale – cel în care desăvârșește personajul de care s-a îndrăgostit: Holly!

„Holly”, cel mai recent roman al maestrului literaturii horror, a apărut astăzi în librăriile din România, concomitent cu lansarea internațională. Evenimentul dă startul celebrării celor 5 ani pe care îi împlinește Armada, imprintul dedicat literaturii SF, fantasy și thriller al Grupului editorial Nemira.

Adversari ascunși sub măști impenetrabile. Un oraș marcat de dispariții suspecte. Holly, acum pe cont propriu! Stephen King continuă seria capodoperelor literare cu acest nou roman, care va fi cu siguranță pe placul tuturor celor care au apreciat faimosele sale povești din Închisoarea îngerilor, The Shining, Culoarul morții sau It.

Holly trebuia inițial să fie un simplu personaj secundar în Mr.Mercedes, care a crescut în fața cititorilor, și-a depășit timiditatea pentru a deveni un detectiv de carieră în Străinul, iar astăzi ajunge în prim-planul operei Regelui. Într-o intrigă care îmbină aluzii politico-sociologice cu trauma pandemiei de Covid, Holly se desăvârșește ca personaj într-o luptă de 1 la 1 cu Răul. Stephen King declara despre ea: „Nu am fost în stare să renunț la Holly Gibney. (…) A reușit să-mi fure inima.”

„Celor care îl iubesc pe King pentru romane precum Misery, unde teroarea ocolește caracterul supranatural, Holly le va potoli foamea. Scriitorul american ne arată din nou chipul exclusiv uman al răului absolut, ascuns uneori sub masca bunăvoinței, obișnuitului sau chiar a excelenței”, apreciază Marian Coman, redactorul-șef al imprintului Armada.

Armada, imprintul dedicat genurilor SF, fantasy și thriller este unul dintre motoarele principale ale fabricii de vise Nemira. Serii ca Dune, Urzeala tronurilor, Witcher, Outlander și autori precum Stephen King, Robin Hobb sau John Scalzi fac din Armada emblema editurii Nemira. De 5 ani, manifestul acestei colecții își cheamă cititorii la aventură:

Recrutăm vânători și devoratori de vise! Amazoane și exploratori alături de care să călătorim până la capătul universului! Luptători plini de curaj și femei neînfricate care pot să înfrunte vrăjitori malefici, orci însetați de sânge și dragoni neîmblânziți. Minți sclipitoare, dornice să dezlege misterele unor crime terifiante. Cititori și cititoare neobosite, cărora să le aducem cele mai fascinante romane science-fiction, fantasy și thriller.

Întreaga toamnă va sta sub semnul acestei aniversări, ceea ce înseamnă că echipa Nemira a pregătit o mulțime de surprize iubitorilor cărților din imprintul Armada: noutăți care mai de care, cărți cu autograf de la staruri internaționale, interviuri în exclusivitate cu autorii colecției, premiere și multe altele.

Imaginea 1/2: nautor primul imprint dedicat scriitorilor romani

n’autor: primul imprint dedicat scriitorilor români

Colecția de literatură română contemporană n’autor a Grupului Editorial Nemira, coordonată de Eli Bădică, devine în această toamnă primul imprint editorial dedicat exclusiv autorilor români.

În urmă cu câteva luni, colecția n’autor a aniversat 5 ani de la lansarea ei de Ziua Cărții, în 23 aprilie 2018. În acest timp, a impus pe piața editorială autohtonă o nouă generație de scriitori români, îndrăgiți de public, nominalizați și premiați în cadrul unora dintre cele mai relevante premii naționale și internaționale.

De asemenea, a pus bazele unei comunități puternice atât de autori, cât și de cititori, și a propus o întâlnire inedită cu literatura română contemporană, alte abordări ale practicilor editoriale locale, o reîmprospătare a perspectivelor.

În continuarea viziunii și eforturilor de susținere și promovare a scrierilor autorilor români, Nemira revine cu încă o noutate și anunță transformarea colecției n’autor în imprint.

Așadar, în septembrie 2023, imprintul n’autor se va împărți în două colecții: n’autor ficțiune – care va duce mai departe direcția editorială de până acum – și n’autor non-ficțiune – unde vor fi publicate volume de non-ficțiune creativă, eseuri personale, jurnalism narativ, memoir ș.a.m.d.; practic, aceleași povești bine scrise, care vorbesc în n moduri despre lumea în care trăim, însă de data aceasta povești non-ficționale.

„Colecția n’autor a fost născocită dintr-o credință nestrămutată în valoarea literaturii române contemporane și în tot ceea ce are aceasta de oferit. În acord cu această certitudine a fost creionată și tot astfel își continuă misiunea auto-impusă și astăzi, când devine imprint și adaugă o colecție coerentă și atât de necesară spațiului și vremurilor prezente: n’autor non-ficțiune. Mesajul pe care ne dorim să-l transmitem a rămas neschimbat: scriitorii români merită toată atenția noastră, scrierile lor merită să ocupe un loc firesc atât aici, acasă, cât și dincolo de granițele țării, iar lectura acestora merită să fie un obicei zilnic. Mesaj neschimbat, da, dar articulat și mai pregnant prin noua casă pe care o punem la dispoziția autorilor și cititorilor, sub aceeași umbrelă a plăcerii lecturii. Sperăm că veți rămâne alături de noi și de acum încolo.” Eli Bădică, editoarea-coordonatoare a imprintului n’autor

Colecția n’autor non-ficțiune va porni cu două titluri splendide, un memoir inedit al unei scriitoare (și antropologe) bine-cunoscute și un volum de eseuri personale ale unei eseiste și jurnaliste a cărei semnătură e recognoscibilă.

Este vorba despre debutul în non-ficțiune al Ralucăi Nagy, Despre memoriile femeii și alți dragoni, și despre debutul în volum individual al Ioanei Burtea, Fără instrucțiuni de folosire. Cele două titluri vor fi disponibile la precomandă pe site-ul nemira.ro începând cu 11 septembrie a.c.