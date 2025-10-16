Articol publicitar

Modulul „Focus: Radu Afrim” în Festivalul Național de Teatru (FNT35)

0
0
Publicat:

Programul ediției 2025 a Festivalului Național de Teatru, desfășurat la București în perioada 17-26 octombrie, include, pe lângă multe spectacole și evenimente așteptate de public, un modul dedicat artistului asociat FNT35 – „Focus: RADU AFRIM”.  

Modul Radu Afrim jpg

Radu Afrim este primul artist asociat FNT și în această calitate și-a „asumat” sarcina  realizeze spectacolul de deschidere al festivalului – „Gro(o)ve”, care are loc în data de 17 octombrie, ora 21:00, pe scena Sălii „Ion Caramitru” a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București. După cum menționează într-un interviu acordat Oanei Borș pentru suplimentul FNT35 al revistei Teatrul azi (proaspăt ieșit din tipar), Afrim a făcut mai întâi un playlist foarte personal, a ales muzicile, piesă cu piesă. A ales coregrafiile. Andrea Gavriliu a ales dansatorii. Mulți sunt actori care dansează. „Gândul meu a fost să scriu un text consistent, însă m-am speriat (vorba vine) că ne vom lungi. Și m-am limitat la a arunca o întrebare peste cele 900 de locuri ale sălii mari: cât e de moral, cât e de corect să te ocupi de resorturile sufletului tău într-un context socio-politic din ce în ce mai tensionat, cum poți să te ridici din fața televizorului unde vezi copii înfometați, cum poți să închizi tik-tok-ul unde vezi cum dezinformarea duce lumea pe buza prăpastiei și cineva trebuie să ne dea mereu iluzia că ține balanța cât de cât dreaptă și cum te lasă inima sau pastilele să mergi la un party într-o dumbravă (de aici chestia cu „grove”) să te faci muci, să dansezi și să uiți de toate astea. Să te rupi în figuri pe niște piese care vorbesc despre iubire și suferințele provocate de ea și, doar uneori, despre a fi singur într-o lume străină și apăsătoare. Aș dezvolta întrebările astea într-un spectacol cu o dramaturgie mai complicată. Gro(o)ve e un spectacol-concert care se joacă o singură dată. Dacă FNT ar fi reușit să co-producă cu un teatru din capitală un spectacol care să intre în stagiune, m-aș fi orientat altfel”, a spus Radu Afrim.

Așadar, în deschiderea oficială FNT35 va fi spectacolul eveniment „Gro(o)ve”: regia Radu Afrim; scenografia Cosmin Florea; coregrafia / performer Andrea Gavriliu; video design Andrei Cozlac; lighting design Cristian Șimon; producție Maria Rotar. Performerii aleși sunt: Marius Manole, Flavia Giurgiu, Eva Danciu, Teo Velescu, Valentina Kocsis, Alice Popa, Bianca Adelina Geantă, Tamara Găgeatu, Mariana Gavriciuc, Eduard Chimac, Iustin Danalache, Filip Stoica, Andrei Bouariu, Ciprian Chiujdea, Robert Popa, Răzvan Conțiu. Cântărețele – Luiza Zan, Corina Sîrghi, Ana Everling, Ioana Milculescu, Max Constant, Fruszina Szabo, iar muzicienii Andrei Petrache – pian, Cătălin Răducanu – pian, Răzvan Florescu – vibrafon, Philip Goron – percuții, Mike Alex – contrabas, Kónya Ütő Bence – sample / keyboard, Lehel Vitalyos – contrabas. Producător: UNITER și FNT 2025. Durata – 1h 30min.

„Focus: RADU AFRIM” include, de asemenea, trei spectacole montate de regizor în trei teatre din țară: Casa dintre blocuri”, textul, regia și universul sonor Radu Afrim – Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania „Tompa Miklós” (18 octombrie, 18:30, Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”); „Zi de bucurie” de Arne Lygre, regia, universul sonor, lighting designul Radu Afrim – Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași (19 octombrie, 18:00 – Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio); „Teatro Lúcido la malul infinitului”, scenariul și regia Radu Afrim – Teatrul de Stat Constanța (25 octombrie, 20:00 și 26 octombrie, 19:30 – Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”, spectacol pe gradene).

Același modul include și două întâlniri eveniment cu Radu Afrim. În data de 19 octombrie, ora 11:00, la ARCUB este programată dezbaterea cu tema Dramaturgii, adaptări și poetici”, la care regizorul va dialoga cu Ionuț Sociu – dramaturg și jurnalist cultural. Împreună vor pune accent pe dimensiunea dramaturgică din creația lui Afrim.

În data de 23 octombrie, de la ora 16:00, la Sala Media a Teatrului Național București, regizorul inovator al artelor spectacolului din România se va întâlni cu trupe de teatru formate din adolescenți din București. Discuția, propusă de modulul FNT Educațional, este intitulată „Cum ne formăm, cum evoluăm, cum ne privim”. Tinerii vor putea afla de la Afrim „despre începuturile lui în regia de teatru, despre anii de facultate și de formare, despre influențe artistice transformatoare, despre desprinderi necesare, despre curajul de a-și asuma și cristaliza concepte estetice inițial catalogate ca fiind provocatoare și șocante, despre vulnerabilități artistice și momente de nesiguranță”. Întâlnirea va fi moderată de Mihaela Michailov, curatoare FNT Educațional.

„Focus: RADU AFRIM” este susținut de BRD – Groupe Société Générale

Detalii despre evenimentele din FNT35 sunt disponibile pe www.fnt.ro, precum și pe conturile oficiale de Facebook și Instagram ale Festivalului Național de Teatru.

UNITER                                                                                            16 octombrie 2025

PRODUCĂTORI ŞI PARTENERI AI FESTIVALULUI NAŢIONAL DE TEATRU, EDIŢIA 2025

PRODUCĂTOR:

Asociația UNITER – Uniunea Teatrală din România

PROIECT CULTURAL FINANŢAT DE:

Ministerul Culturii

CO-PRODUCĂTORI: 

Primăria Municipiului Bucureşti prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București

PARTENERI:

Institutul Cultural Român

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București 

ITI – Centrul Român al Institutului Internaţional de Teatru

CO-ORGANIZATOR:

Societatea Română de Televiziune

Modul Focus: Radu Afrim susținut de: BRD – Groupe Société Générale

PARTENER PRINCIPAL:

MOL România

PARTENER MEDIA TRADIŢIONAL:

Radio România Cultural

Studio FNT by:

Cinemaraton

PARTENER MEDIA PRINCIPAL:

Radio Guerrilla

PARTENER CULTURAL:

Radio RFI România

PARTENERI INSTITUŢIONALI:

Institutul Adam Mickiewicz

Institutul Polonez din București

Sezonul Cultural Polonia-România 2024 2025

Cricoteka

Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București

Forumul Cultural Austriac București

Instituto Cervantes din București

Institutul Francez din București

Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar București

Teatrul Național Radiofonic

Cărturești Modul

Teatrul Bulandra București

Teatrul Metropolis

Teatrul Mic

Teatrul Odeon București

Centrul de Teatru Educațional Replika

Teatrul ACT

Teatrul Evreiesc de Stat

Teatrul Excelsior

Teatrul Masca

Teatrul Nottara București

Muzeul Național al Literaturii Române

Opera Națională București

Recul – Remediu Cultural

Asociația Culturală Grivița53

Restaurant Urban DADA

Restaurant SAVART

PARTENERI MEDIA: 

TVR1

TVR Info

TVR Cultural

Ziarul Metropolis

www.happ.ro

Fundația Culturală „Camil Petrescu”

Teatrul Azi

LiterNet

Scena.ro

bookhub.ro

România pozitivă

Modernism.ro

Theatrescu.com 

Munteanu Recomandă

Ceașca de Cultură

Zile și Nopți       

Adevărul

Historia

EuroNews

Oficiul de știri

Deutsche Welle

SPONSOR:

Domeniile Blaga

PARTENER DE MOBILITATE: BLUE

Voluntari în FNT de la:  Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” – UNATC

PARTENER DE MONITORIZARE: mediaTRUST


Cultură

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
digi24.ro
image
Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
gandul.ro
image
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan
mediafax.ro
image
Dan Șucu, anunț bombă: „unire” între Rapid și Genoa. Planul cu care omul de afaceri vrea să dea lovitura
fanatik.ro
image
Disidentul polonez Adam Michnik, la Constanța: „Asta e șansa noastră, a României și Poloniei, că suntem membri UE și NATO”
libertatea.ro
image
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI și îl sterg din pix”
digi24.ro
image
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
gsp.ro
image
”Cel mai tare moment pe care-l poți vedea”! ”Kiss cam-ul” s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depășește orice imaginație
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
antena3.ro
image
Vremea de mâine 17 octombrie. Temperaturile urcă ușor, dar ploile se extind în sud și vest
observatornews.ro
image
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
De ce nu trebuie să setezi centrala în condensație la 70°C: greșeala care crește factura
playtech.ro
image
Răzvan Raț a apărut în emisiunea momentului de pe Voyo și ”l-a făcut praf” pe fostul său rival. Glumele care au stârnit hohote de râs și au devenit virale
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții în mercato: Robert Lewandowski! A spus ”Da” pentru transfer
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Zile libere pentru părinți când se închid școlile și grădinițele. Legea a fost dată din 2020
kanald.ro
image
Europa gata de război cu Rusia până în 2030
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Doliu în Biserică! Îndrăgitul preot Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani. A făcut infarct! Familia și enoriașii sunt devastați!
romaniatv.net
image
Ministrul Apărării, anunț privind exercițiul de mobilizare a rezerviștilor! Anunț din Guvern
mediaflux.ro
image
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră
click.ro
image
Legătură paranormală? Ce i s-a întâmplat pe scenă lui Victor Yila, după decesul Marinelei Chelaru: „M-am cutremurat, sunt semne din alte lumi...”. Cum i-a apărut în vis?
click.ro
image
Crimele care au îngrozit Bucureștiul comunist. Povestea celui mai temut criminal în serie din România
click.ro
Monica Bîrlădeanu în chip de Regina Maria la gala Nu există nu se poate by Andreea Marin FOTO Faceboo (4) jpg
Frumoasă ca o crăiasă! Monica Bîrlădeanu a fost din nou, pentru o seară, Regina Maria
okmagazine.ro
Tom Cruise, Ana de Armas foto Profimedia jpg
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Corupția în justiția comunistă din anii `80
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră

OK! Magazine

image
Lucrul pe care îl au în comun Kate Middleton și Prințesa Rajwa a Iordaniei. Admiratorii regali îl consideră total demodat

Click! Pentru femei

image
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?

Click! Sănătate

image
Atenție la aceste alimente, pot să provoace pietre la rinichi!