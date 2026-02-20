Un microbuz s-a scufundat sub gheaţa celui mai adânc lac din lume. Un singur pasager a reușit să se salveze

Un microbuz turistic cu nouă persoane la bord, printre care şapte turişti chinezi, s-a scufundat vineri în timp ce încerca să traverseze lacul îngheţat Baikal, cel mai adânc lac al Terrei.

"Tragedie pe Baikal. În zona Capului Joboi s-a scufundat sub gheaţă un autovehicul cu turişti străini", a scris pe Telegram guvernatorul regiunii ruse situate în apropierea graniţei siberiene cu Mongolia.

Potrivit martorilor oculari, a adăugat acelaşi oficial rus, unul dintre turişti a reuşit să se salveze, informaţie confirmată de Parchetul regional, dar ceilalţi ocupanţi ai vehiculului au murit. Cadavrele a şapte persoane au fost descoperite de echipele de salvare cu ajutorul unei camere subacvatice, scrie Agerpres.

Temperatura la faţa locului este de circa -10 grade Celsius, iar vehiculul a căzut printr-o spărtură de gheaţă cu o lăţime de circa trei metri în apa care în acel loc are o adâncime de circa 18 metri.

Autorităţile locale au confirmat că cei şapte turişti erau chinezi, astfel de turişti veniţi din China fiind vizitatori obişnuiţi ai zonei lacului Baikal pe tot parcursul anului.

Guvernatorul rus a insistat că traversarea lacului îngheţat cu maşina este strict interzisă, fiind permisă cu anumite vehicule numai într-o scurtă perioadă a iernii pe unele trasee precise, trasee închise acum, dar turiştii au ignorat avertismentul şi au încercat să ajungă astfel în populara insulă Olhon.

În pofida interdicţiei, mulţi localnici fac şi ei această traversare în timpul iernii siberiene pentru a economisi timp atunci când călătoresc între Irkuţk şi regiunea vecină Buriaţia.

Lacul Baikal este una dintre cele mai populare destinaţii turistice ale Rusiei şi atrage vizitatori atât în perioada când este complet îngheţat - se poate merge pe gheaţă din ianuarie până în martie -, cât şi vara, când se poate naviga. Este de asemenea cel mai mare lac cu apă dulce din lume, având aproximativ 20% din apa dulce de pe suprafaţa Terrei, plus un ecosistem unic.