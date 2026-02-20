O destinație turistică din Europa, frecventată de români, ar putea restricționa vânzarea de alcool pe timpul nopții

Viața de noapte din Split, al doilea oraș ca mărime din Croația și una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor, ar putea suferi schimbări importante în perioada următoare. Autoritățile intenționează să interzică vânzarea de alcool între orele 20:00 și 6:00.

Excepție de la această regulă ar urma să facă barurile, restaurantele și cluburile de noapte, care vor putea continua să servească băuturi alcoolice în mod normal.

Anunțul a fost făcut de ministrul Economiei, Ante Šušnjar, care a precizat că măsura va presupune modificarea Legii comerțului.

„Aceasta este în primul rând pentru sănătatea cetățenilor noștri, în special a copiilor și tinerilor, pentru menținerea ordinii publice și protejarea mediului și a patrimoniului cultural”, a declarat oficialul, citat de New York Post.

Potrivit publicației croate HRT, ministrul consideră că noua reglementare oferă „o modalitate mai bună” de gestionare a destinațiilor turistice intens vizitate.

Noile măsuri ar putea intra în vigoare chiar din această vară.

Croația rămâne una dintre cele mai populare destinații europene, cu centre turistice importante în Split, Dubrovnik și Makarska. Split este cunoscut inclusiv pentru festivalul Ultra Music Festival și pentru numeroasele baruri de pe plajă.

În 2024, țara a fost vizitată de 21,3 milioane de turiști, potrivit datelor guvernamentale, ceea ce pune presiune pe infrastructură și pe comunitățile locale.

Nu este primul oraș european care încearcă să limiteze excesele turiștilor. Anul trecut, Praga, capitala Republica Cehă, a interzis tururile organizate în baruri pe timpul nopții, o activitate populară în rândul grupurilor de turiști.

Interdicția se aplică între orele 22:00 și 6:00, iar organizatorii pot primi amenzi de până la 4.000 de euro. „Nu vrem să susținem turismul ieftin bazat pe alcool, care, din păcate, este încă destul de comun în Praga”, a declarat Adam Zabranský, membru al consiliului orașului care a redactat propunerea.

Prin noile măsuri, autoritățile din Split încearcă să găsească un echilibru între atractivitatea turistică și protejarea comunității locale, într-un context în care tot mai multe destinații europene caută soluții pentru a controla efectele turismului de masă.