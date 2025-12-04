Articol publicitar

Jonas Kaufmann, legenda operei mondiale, în premieră la Sala Palatului- un dar de neuitat pentru luna decembrie

Supranumit de The Telegraphcel mai mare tenor din lume” și descris de The New York Times drept „cel mai important și versatil tenor al generației sale”, artistul german Jonas Kaufmann vine pentru prima dată în România, într-un concert-eveniment de referință programat pe 11 decembrie 2025, de la ora 19:00, la Sala Palatului din București.

Evenimentul oferă publicului român, o șansă unică de a-l asculta live pe unul dintre cei mai aclamați și carismatici artiști lirici ai ultimelor decenii. Jonas Kaufmann va urca pe scenă alături de Orchestra Simfonică Valahia, sub bagheta celebrului Jochen Rieder, dirijorul alături de care tenorul susține concerte pe cele mai importante scene ale lumii – o garanție a unui standard artistic de cel mai înalt nivel.

Concertul programat pe 11 decembrie, la Sala Palatului va fi, fără îndoială, cel mai frumos cadou muzical al sărbătorilor de iarnă – o experiență comparabilă cu marile gale lirice de la Londra, Viena, Paris, New York sau Tokyo. Programul va cuprinde celebre arii de operă din repertoriul italian și german, momente orchestrale de mare rafinament precum și momente muzicale emoționante, în duet cu invitata specială, soprana Paula Iancic, solistă a Operei Naționale București. Din programul serii nu vor lipsi arii din operele celebre ale marilor compozitori unviersali, precum Giuseppe Verdi (Aida) – Celeste Aida, Amilcare Ponchielli (La Gioconda) – Cielo e mar, Giacomo Puccini (Tosca) – E lucevan le stelle, Pietro Mascagni (Cavalleria Rusticana) – Adio alla madre, Giuseppe Verdi (Otello) – Ave Maria sau Gia nella notte densa.

Timp de două ore, Jonas Kaufmann, acompaniat de 80 de muzicieni, membrii Orchestrei Simfonice Valahia, îi va purta pe iubitorii de muzică clasică într-o călătorie sonoră memorabilă: de la pasiune la melancolie, de la exuberanță la meditație – un spectacol total, încărcat de emoție și măiestrie artistică.  

Vocea caldă, expresivă și puternică, îl situează pe Jonas Kaufmann printre cei mai mari tenori ai lumii. Versatilitatea interpretativă îi permite să treacă cu naturalețe de la romantismul francez la lirismul italian sau monumentalitatea repertoriului german. Roluri precum Cavaradossi (Tosca), Don José (Carmen), Werther și Lohengrin au devenit adevărate repere ale expresiei sale vocale contemporane.

Concertul reprezintă o mare bucurie pentru iubitorii de înaltă ținută și promite a fi una dintre cele mai frumoase experiențe culturale, o alegere perfectă, la final de an, pentru cei care își propun să pășească în atmosfera de sărbătoare a lunii decembrie pe ritmurile fermecătoare ale muzicii clasice.

Deși, cei mai împătimiți admiratori ai celebrului artist au epuizat deja biletele categoriei VIP, alte două categorii se vând în ritm accelerat. În această perioadă, persoanele interesate pot beneficia de 20% reducere la achiziționarea biletelor disponibile în rețeaua Eventim.ro și Iabilet.ro.

De asemenea, biletele sunt disponibile și la casa de bilete a Sălii Palatului.

Născut la München în 1969, Jonas Kaufmann a devenit sinonim cu excelența și inovația în arta lirică. După un debut remarcabil în teatrele germane, a cucerit treptat cele mai prestigioase scene internaționale: La Scala Milano, Royal Opera House Londra, Metropolitan Opera New York, Wiener Staatsoper și, desigur, Festivalul de la Bayreuth, unde este considerat un interpret wagnerian de referință.

De-a lungul timpului, Jonas Kaufmann a fost onorat cu titluri și distincții care atestă importanța sa artistică la nivel mondial, dintre care amintim: Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, Ordre de la Légion d’Honneur, Kammersänger, Crucea de Merit a Republicii Federale Germania (2016), Ordinul Bavarez Maximilian pentru Științe și Arte (2018), Premiul Puccini, International Opera Award, șase premii Gramophone, zece premii Echo / Opus Klassik.

