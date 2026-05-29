Articol publicitar

Jidvei, vinul oficial al României și mediator cultural la Festivalul de la Cannes 2026

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Jidvei a documentat din interior prezența României la Festivalul de la Cannes 2026, singurul brand românesc care a urmărit în timp real o prezență istorică a cinematografiei române pe cea mai importantă scenă a filmului mondial.

1 og amaliaenache protv sebastianstan fjord competitieoficiala jidveimysterium fotonicolaeanghelpentrujidve 01336(1) jpg

Sebastian Stan în dialog cu Amalia Enache la Festivalul de Film de la Cannes 2026 | Foto: Nicolae Anghel pentru JIDVEI

La cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, pe Coasta de Azur, JIDVEI a fost vinul oficial al României, aducând Feteasca Regală - soiul care a cucerit deopotrivă curțile regale și marile jurii internaționale -, și un jurnal video semnat de Amalia Enache (ProTV) și Alexandra Tănăsescu (Cultura la dubă). Jurnalistele au documentat prezența României la Cannes în timp real pe pagina de Instagram @jidveiromania, cel mai recent capitol dintr-un drum pe care Jidvei îl parcurge alături de artiștii români și evenimentele culturale europene de anvergură.

Cineaștii români au adus la Cannes patru producții cu participare românească, în patru secțiuni distincte. Cristian Mungiu a câștigat al doilea Palme d'Or din carieră cu filmul Fjord - o premieră absolută pentru cinematografia română, la 19 ani distanță după cel din 2007. Celelalte trei producții au fost prezente în secțiuni distincte: Jurnalul unei cameriste al lui Radu Jude în Quinzaine des Cinéastes, Atlasul Universului al lui Paul Negoescu în Écrans Juniors - primul film românesc pentru tineret selectat vreodată în această secțiune -, și Titanic Ocean în Un Certain Regard, produs de Radu Stancu și Ioana Lascăr.

pahar vin jpg

Festival de Cannes 2026 | Foto: Nicolae Anghel pentru JIDVEI

Cultura, cel mai puternic limbaj al nostru

Jidvei a fost prezent la Cannes cu jurnalul video „Vin la povești. Spiritul românesc în dialog cu lumea", asumându-și rolul de mediator cultural al imaginii României. Prin acest demers, jurnalistele Amalia Enache și Alexandra Tănăsescu au surprins din interior efervescența festivalului, de la premiere și interviuri cu regizori, producători, compozitori și directori de imagine, până la momentele nerostite dintre ele. Rezultatul a fost o cronică vie dedicată oamenilor din spatele filmelor - cei care au transformat cinematografia românească într-una dintre cele mai respectate prezențe pe scena internațională.

„La Cannes, în mijlocul unui festival la care au participat filme din 141 de țări, atunci când spui că vii din România, vezi în ochii oamenilor un respect câștigat film cu film, deceniu după deceniu. În universul cinematografiei, România înseamnă o voce pe care lumea a învățat să o asculte. Iar în seara în care Cristian Mungiu a ridicat Palme d'Or-ul pentru Fjord, al doilea din cariera sa, acest respect s-a transformat în trofeu.

Am pornit seria-jurnal „Vin la povești. Spiritul românesc în dialog cu lumea" din convingerea că un brand românesc are datoria să fie prezent în momentele în care țara lui contează în lume: în cinematografie, muzică, literatură și arte vizuale, pe toate scenele culturale unde se construiește imaginea României. De la retrospectiva Brâncuși de la Centrul Pompidou, la Festivalul de Carte de la Paris și Festivalul „Un Week-end à l'Est" - care a reunit peste 80 de artiști români -, și până la Cannes 2026, Jidvei a fost acolo, aducând publicul mai aproape de creatorii și ideile care duc România în lume." - Alexandra Tînjală, Consultant Strategie Comunicare, PR și Parteneriate culturale Jidvei

Feteasca Regală: un soi românesc de la curțile regale la Coasta de Azur

La Cannes, Jidvei a adus pe covorul roșu soiul său emblematic, Fetească Regală, prin colecțiile SPIRIT, Grand Reserve și Owner’s Choice Ana & Maria, alături de colecția de spumante Mysterium. Jidvei este cel mai mare producător de Fetească Regală din lume - un soi a cărui legendă spune că și-a primit numele în onoarea Regelui Ferdinand și care continuă, astăzi, să confirme eleganța și valoarea vinurilor românești peste hotare.

Jidvei SPIRIT Fetească Regală a obținut Medalia de Aur la London Wine Competition, fiind singurul vin alb românesc premiat cu aur la ediția din acest an. Fiecare colecție de vinuri Jidvei spune aceeași poveste: Transilvania poate sta cu demnitate la aceeași masă cu marile vinuri ale lumii.

colectie vin jpg

Colecţia JIDVEI Owner’s Choice – Ana & Maria 

Prezența oficială a României la Cannes 2026

Reprezentarea României la Festivalul de Film de la Cannes 2026, care a inclus și panelul de industrie „Why Romania? Why Now?" dedicat potențialului cinematografic al României la Marché du Film și evenimentul de networking la Pavilionul României unde au participat peste 400 de invitați, a fost realizată cu sprijinul Alianței Producătorilor de Film, Oficiului de Film și Investiții Culturale, Centrului Național al Cinematografiei, Guvernului României și Creative Romanian Film Makers.

-

Jurnalul “Vin la povești. Spiritul românesc în dialog cu lumea” este disponibil pe pagina de Instagram @jidveiromania.

-

Despre Jidvei

Cu peste 1.000 de medalii internaționale şi o poziție în Top 100 producători globali de vinuri şi distilate premium, Jidvei confirmă că România este şi va rămâne Ţara Vinului, atât acasă, cât şi pe scena europeană. Brandul reunește tradiția vitivinicolă de peste 75 de ani cu inovația tehnologică și expertiza transmisă din generație în generație, fiind prezent la marile evenimente culturale și diplomatice europene: de la Centrul Pompidou din Paris și Teatrul La Fenice din Veneția, până la Grand Palais, în cadrul Festivalului de Carte de la Paris, și pe Croazeta de la Festivalul de Film de la Cannes. Jidvei este cel mai mare producător de vinuri cu Denumire de Origine Controlată din România (D.O.C. Jidvei) şi deține cel mai extins domeniu viticol cu proprietar unic din Europa, 2.500 ha în inima Transilvaniei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
digi24.ro
image
VIDEO cu momentul în care drona rusească a lovit blocul din Galați. Explozia a fost urmată de un incendiu
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Drobul de sare s-a prăbușit pe un bloc din Galați
gandul.ro
image
Câte adăposturi anti-aeriene are, de fapt, România
mediafax.ro
image
Florin Lovin și Sabin Ilie, contre dure în direct pe tema Marius Baciu: „Am lucrat împreună, am renunțat la toți banii” / „De ce arunci cu noroi în el?”
fanatik.ro
image
Dosarul mitei electorale la AUR, deschis în 2023, e tot la Parchet. ONG-ul „medical” asociat cu partidul are sediul într-un fost restaurant, laolaltă cu firmele unui consilier local de la sectorul 3
libertatea.ro
image
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
digisport.ro
image
Misterul fântânii din Castelul Corvinilor, rescris după 600 de ani. Descoperirea făcută la aproape 30 de metri adâncime schimbă legenda locului
click.ro
image
Racheta lui Jeff Bezos a explodat pe rampa de lansare. O anomalie a precedat deflagrația uriașă. Reacția lui Elon Musk
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Cod galben de vânt şi vijelii în mai multe regiuni din țară. Rafale de până la 90 km/h la munte
observatornews.ro
image
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
cancan.ro
image
Schimbare la acordarea biletelor CFR și la transportul gratuit la pensie. Ce apare nou pe talonul de pensii?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
De la bancomat, direct în atenția ANAF. Tranzacțiile care pot aprinde „becul roșu” inspectorilor
playtech.ro
image
David Miculescu, în lot pentru Dinamo – FCSB! Ultimele detalii despre situația jucătorului. Exclusiv
fanatik.ro
image
Piața bursieră emite un semnal de atenționare rar. ”Indicatorul Buffett” a început să se facă roșu
ziare.com
image
Anunț oficial al SUA, în privința dronelor: "Să se aştepte la acţiuni rapide, dacă încalcă spaţiul aerian restricţionat!"
digisport.ro
image
Aris Eram spune adevărul despre certurile cu Alexia: „Nu se lasă bătută așa ușor!”. De la ce pornesc neînțelegerile
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Mariana Bitang, de nerecunoscut! Doamna de Aur a gimnasticii românești, tunsă scurt, alături de Octavian Bellu prin Herăstrău FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Cine sunt victimele din explozia dronei rusești care a căzut pe blocul din Galați. O mamă și copilul ei au ajuns de urgență la spital VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
click.ro
image
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
click.ro
image
Christian Sabbagh vorbește despre perioada de după AVC. Ce s-a schimbat în viața lui și cum se simte în prezent: „Sunt mai atent”. Meniul prezentatorului într-o zi obișnuită
click.ro
Diddy Fergie jpg
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva
okmagazine.ro
JLo foto Profimedia jpg
Jennifer Lopez, în lacrimi la TV! Motivul tristeții vedetei are de-a face cu copiii ei
clickpentrufemei.ro
Iancu de Hunedoara luptând împotriva turcilor în Bătălia de la Varna. Litografie de József Marastoni (© Wikimedia Commons)
Inovațiile militare ale lui Iancu de Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De ce a plecat din România în Germania
image
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar

OK! Magazine

image
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva

Click! Pentru femei

image
Jennifer Lopez, în lacrimi la TV! Motivul tristeții vedetei are de-a face cu copiii ei

Click! Sănătate

image
Fă testul și afli de ce te simți singur/ă. Prima imagine pe care o vezi în acest test dezvăluie motivul