Jidvei, vinul oficial al României și mediator cultural la Festivalul de la Cannes 2026

Jidvei a documentat din interior prezența României la Festivalul de la Cannes 2026, singurul brand românesc care a urmărit în timp real o prezență istorică a cinematografiei române pe cea mai importantă scenă a filmului mondial.

Sebastian Stan în dialog cu Amalia Enache la Festivalul de Film de la Cannes 2026

La cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, pe Coasta de Azur, JIDVEI a fost vinul oficial al României, aducând Feteasca Regală - soiul care a cucerit deopotrivă curțile regale și marile jurii internaționale -, și un jurnal video semnat de Amalia Enache (ProTV) și Alexandra Tănăsescu (Cultura la dubă). Jurnalistele au documentat prezența României la Cannes în timp real pe pagina de Instagram @jidveiromania, cel mai recent capitol dintr-un drum pe care Jidvei îl parcurge alături de artiștii români și evenimentele culturale europene de anvergură.

Cineaștii români au adus la Cannes patru producții cu participare românească, în patru secțiuni distincte. Cristian Mungiu a câștigat al doilea Palme d'Or din carieră cu filmul Fjord - o premieră absolută pentru cinematografia română, la 19 ani distanță după cel din 2007. Celelalte trei producții au fost prezente în secțiuni distincte: Jurnalul unei cameriste al lui Radu Jude în Quinzaine des Cinéastes, Atlasul Universului al lui Paul Negoescu în Écrans Juniors - primul film românesc pentru tineret selectat vreodată în această secțiune -, și Titanic Ocean în Un Certain Regard, produs de Radu Stancu și Ioana Lascăr.

Festival de Cannes 2026

Cultura, cel mai puternic limbaj al nostru

Jidvei a fost prezent la Cannes cu jurnalul video „Vin la povești. Spiritul românesc în dialog cu lumea", asumându-și rolul de mediator cultural al imaginii României. Prin acest demers, jurnalistele Amalia Enache și Alexandra Tănăsescu au surprins din interior efervescența festivalului, de la premiere și interviuri cu regizori, producători, compozitori și directori de imagine, până la momentele nerostite dintre ele. Rezultatul a fost o cronică vie dedicată oamenilor din spatele filmelor - cei care au transformat cinematografia românească într-una dintre cele mai respectate prezențe pe scena internațională.

„La Cannes, în mijlocul unui festival la care au participat filme din 141 de țări, atunci când spui că vii din România, vezi în ochii oamenilor un respect câștigat film cu film, deceniu după deceniu. În universul cinematografiei, România înseamnă o voce pe care lumea a învățat să o asculte. Iar în seara în care Cristian Mungiu a ridicat Palme d'Or-ul pentru Fjord, al doilea din cariera sa, acest respect s-a transformat în trofeu.

Am pornit seria-jurnal „Vin la povești. Spiritul românesc în dialog cu lumea" din convingerea că un brand românesc are datoria să fie prezent în momentele în care țara lui contează în lume: în cinematografie, muzică, literatură și arte vizuale, pe toate scenele culturale unde se construiește imaginea României. De la retrospectiva Brâncuși de la Centrul Pompidou, la Festivalul de Carte de la Paris și Festivalul „Un Week-end à l'Est" - care a reunit peste 80 de artiști români -, și până la Cannes 2026, Jidvei a fost acolo, aducând publicul mai aproape de creatorii și ideile care duc România în lume." - Alexandra Tînjală, Consultant Strategie Comunicare, PR și Parteneriate culturale Jidvei

Feteasca Regală: un soi românesc de la curțile regale la Coasta de Azur

La Cannes, Jidvei a adus pe covorul roșu soiul său emblematic, Fetească Regală, prin colecțiile SPIRIT, Grand Reserve și Owner’s Choice Ana & Maria, alături de colecția de spumante Mysterium. Jidvei este cel mai mare producător de Fetească Regală din lume - un soi a cărui legendă spune că și-a primit numele în onoarea Regelui Ferdinand și care continuă, astăzi, să confirme eleganța și valoarea vinurilor românești peste hotare.

Jidvei SPIRIT Fetească Regală a obținut Medalia de Aur la London Wine Competition, fiind singurul vin alb românesc premiat cu aur la ediția din acest an. Fiecare colecție de vinuri Jidvei spune aceeași poveste: Transilvania poate sta cu demnitate la aceeași masă cu marile vinuri ale lumii.

Colecţia JIDVEI Owner's Choice – Ana & Maria

Prezența oficială a României la Cannes 2026

Reprezentarea României la Festivalul de Film de la Cannes 2026, care a inclus și panelul de industrie „Why Romania? Why Now?" dedicat potențialului cinematografic al României la Marché du Film și evenimentul de networking la Pavilionul României unde au participat peste 400 de invitați, a fost realizată cu sprijinul Alianței Producătorilor de Film, Oficiului de Film și Investiții Culturale, Centrului Național al Cinematografiei, Guvernului României și Creative Romanian Film Makers.

Jurnalul “Vin la povești. Spiritul românesc în dialog cu lumea” este disponibil pe pagina de Instagram @jidveiromania.

Despre Jidvei

Cu peste 1.000 de medalii internaționale şi o poziție în Top 100 producători globali de vinuri şi distilate premium, Jidvei confirmă că România este şi va rămâne Ţara Vinului, atât acasă, cât şi pe scena europeană. Brandul reunește tradiția vitivinicolă de peste 75 de ani cu inovația tehnologică și expertiza transmisă din generație în generație, fiind prezent la marile evenimente culturale și diplomatice europene: de la Centrul Pompidou din Paris și Teatrul La Fenice din Veneția, până la Grand Palais, în cadrul Festivalului de Carte de la Paris, și pe Croazeta de la Festivalul de Film de la Cannes. Jidvei este cel mai mare producător de vinuri cu Denumire de Origine Controlată din România (D.O.C. Jidvei) şi deține cel mai extins domeniu viticol cu proprietar unic din Europa, 2.500 ha în inima Transilvaniei.