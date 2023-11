Grupul Editorial Trei la Târgul de carte Gaudeamus: titluri noi și prețuri speciale

Grupul Editorial Trei aduce cititorilor săi la ediția din această toamnă a Târgului de Carte Gaudeamus zeci de titluri noi, peste 1000 de titluri cu reducere specială de 30%, dar și cărți la 10 lei. Iată o scurtă prezentare a unora dintre cele mai incitante titluri cu care vă așteaptă în perioada 22 – 26 noiembrie 2023, în standul 10, Pavilionul Central din incinta spațiului expozițional Romexpo.

În colecția Fiction Connection au pregătit multe și variate noutăți, între care romanul recompensat cu Premiul Pulitzer 2023 – Demon Copperhead de Barbara Kingsolver. Un omagiu adus lui Charles Dickens și romanului său David Copperfield. Povestea unui băiat adus pe lume de o mamă adolescentă, dependentă de droguri, un băiat fără alte atuuri în afară de frumusețea și părul arămiu moștenite de la tatăl decedat, spiritul caustic și un talent extraordinar de a supraviețui. O altă carte emoționantă despre sensul destinului este A opta viață de Nino Haratischwili, o saga de familie care începe cu Revoluția Rusă și continuă pe parcursul unui secol, cu războaie, pierderi, iubiri și doruri, fantome, bucurii, masacre, tragedii. Și o anume ciocolată caldă.Fanii genului crime vor fi încântați să descopere, printre noutățile din literatura scandinavă, un nou volum din celebra serie Millennium – Fata din ghearele vulturului de Karin Smirnoff, care a preluat ștafeta de la David Lagercrantz și continuă aventurile personajelor create de Stieg Larsson, Setea de Jo Nesbo – al unsprezecelea volum din seria Harry Hole. Crimă la Oxford de Ruth Ware este un roman bine construit despre prietenii imperfecte, relații de familie tulburi și o anchetă în care fiecare personaj este pe rând suspect și victimă.

Colecția Psihologie Practică le propune cuplurilor să învețe cum să comunice mai eficient, plecând de la cele Cinci conflicte (necesare) în relația de cuplu. Ghid le va fi Joanna Harisson, fost avocat pentru divorțuri și psihoterapeut. Cei năpădiți de păreri de rău, vor găsi un sfat bun în cartea celebrului terapeut cognitivist Robert L. Leahy, Ce-ar fi fost dacă… Eliberarea de regrete. Terapeuții, consilierii și psihiatrii pot afla cum să detecteze jumătățile de adevăr când e vorba despre Secrete și minciuni în psihoterapie (Barry A. Farber et al.), dar și cum să lucreze mai profund cu pacienții din cabinet, cum arată Arthur J. Clark în Empatie și sănătate mentală. Părinții, educatorii sau bunicii au acum la îndemână un excelent Ghid pentru rezolvarea dificultăților psihice ale copiilor și adolescenților, cei doi autori (psihiatrii P. Bryden și P. Szatmari) acoperind un spectru larg de probleme: de la anxietate, depresie și insomnie la ADHD, autism și anorexie. Colecția jungiană Misterele Inconștientului Colectiv se bucură de două noi apariții: Mijlocul vieții, o abordare a crizei vârstei de mijloc semnată de Silviu Dragomir, respectiv Mai mult timp pentru suflet, un îndemn la a ne regăsi vitalitatea din partea Verenei Kast. În fine, colecția Psihologia pentru toți vă va ajuta să înțelegeți mai bine două probleme curente: Procrastinarea (Fuschia Sirois), respectiv mâncatul ”pe fond nervos”, explicat de psihoterapeuta Ancuța-Coman Boldișteanu în Emoții în farfurie. Cum să faci pace cu tine și cu farfuria ta.

În colecția Istorie vă propunem trei volume remarcabile și tulburătoare: Americanii liniștiți de Scott Anderson – o istorie captivantă a primelor zile ale CIA; Războiul ruso-ucrainean. Întoarcerea istoriei de Serhii Plokhy – o lucrare de referință a celui mai mare conflict militar european de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace, elaborată cu competență și autoritate de autorul bestsellerului Porțile Europei; În lumea subterană a Ierusalimului de Andrew Lawler – o relatare uluitoare a istoriei ascunse sub Orașul Sfânt, o saga a comorilor biblice, a exploratorilor întreprinzători și a răsturnărilor politice.

În Frontierele cunoașterii faimosul filosof A.C. Grayling încearcă să răspundă la o serie de întrebări existențiale abordând trei domenii esențiale aflate la granițele cunoașterii: știința, istoria și psihologia. O viaţă ce merită trăită de Miroslav Volf, Matthew Croasmun şi Ryan McAnnally-Linz este un ghid pentru cea mai presantă întrebare a vieții, cea care ne preocupă pe toți: Cum să trăim?

Editura Lifestyle Publishing a pregătit pentru Gaudeamus 2023 un volum semnat de celebrul actor Arnold Schwarzanegger – Fii util. 7 reguli de viață – o călătorie inspirațională printre instrumentele folosite de autor într-o viață plină de semnificație. Arnold ne arată cum să le folosim pentru a ne construi viitorul plin de satisfacții la care visăm. Outlive scrisă de Dr. Peter Attia împreună cu Bill Gifford este o perspectivă completă asupra unui subiect complex, acela al longevității.

Târgul de carte Gaudeamus va fi un nou prilej de mare bucurie pentru fanii colecției Anansi. World Fiction de la Pandora M. Una dintre cele mai citite și iubite colecții de literatură universală își va încânta cititorii cu romanul distins cu Prix Femina Étranger 2021 - Doamna Hayat de Ahmet Altan, Înotătorii de Julie Otsuka – câștigător al Andrew Carnegie Medal for Excellence in Fiction 2023, un studiu captivant al artei și al artiștilor; o capodoperă – Puterea artei de Simon Schama, câștigător al Orwell Prize for Political Fiction 2022 – Astfel de lucruri mărunte de Claire Keegan, Portretul căsătoriei de Maggie O'Farrell, distins cu Premiul Planeta 2020 – Aquitania de Eva García Sáenz de Urturi, primul volum al trilogiei Steaua întunecată, Lup roșu, negru leopard de Marlon James, un nou volum semnat de Annie Ernaux, laureata Premiului Nobel 2022 – Tânărul. Fotojurnal, Cum să-ți iubești fiica de Hila Blum, Uite cum stă treaba de Joan Didion, Piatră și umbră de Burhan Sönmez, 2666 de Roberto Bolaño, Călătorie la capătul nopții de Louis‑Ferdinand Céline și Scrisori către Milena de Franz Kafka.Vă așteptăm sâmbătă, 25 noiembrie, ora 12.00 la sala Cupola, pentru a afla mai multe despre noutățile editoriale Anansi. World Fiction chiar de la traducătorii cărților, dar și de la criticii literari invitați. Moderatorul evenimentului va fi Bogdan-Alexandru Stănescu, coordonatorul colecției Anansi. World Fiction.

Colecția Autori Români vă propune o selecție de titluri remarcabile: un nou roman semnat de Iulian Tănase – Teoria fricii, volumul de scrisori Centrul nu se mai susține. Ceea ce ne desparte de Vasile Ernu și Bogdan-Alexandru Stănescu, cu ilustrațiile artistului vizual Andrei Gamarț, jurnalul Şi fusesem izgonit din Rai de Ion Mărculescu care face parte din ciclul Jurnalul de la Marcona, povestea emoționantă și inspiratoare Agutoki. Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee de Carmen Strungaru și romanul de dragoste Nu-i ușor să fugi de fericire de Laura Frunză.

Duminică, 26 noiembrie, ora 14.00 la sala Cupola, are loc lansarea volumului Centrul nu se mai susține. Ceea ce ne desparte de Vasile Ernu și Bogdan-Alexandru Stănescu. Veți avea astfel ocazia să vă întâlniți atât cu cei doi autori ai scrisorilor, cât și cu pictorul Andrei Gamarț, și să obțineți un exemplar cu autograf. Evenimentul va fi moderat de Victor Cobuz.

Adolescenții își vor putea alege cadourile de Crăciun dintre recentele apariții din colecția Young Fiction Connection: Dacă ar fi fost cu mine de Laura Nowlin – o poveste de dragoste minunată și autentică, în care personaje complexe se confruntă cu probleme complexe: familii monoparentale, divorț, influența grupului, sex și sarcină la vârsta adolescenței; Noi suntem băieții de la Promise de Nick Brooks – un thriller cinematografic, o critică acerbă asupra modului în care adolescenții de culoare și cei de origine latină sunt tratați în societate; Coroane gemene de Catherine Doyle și Katherine Webber – o carte inteligentă și amuzantă, impregnată de magie captivantă și de romantism emoționant; O magie de neîmblânzit de Allison Saft – o poveste de dragoste dureros de tandră, desfășurată pe fundalul unei vânători ucigașe, în atmosfera unei lumi fantastice care vă va cuceri.

Și cum acest târg este chiar înainte de sărbătorile de iarnă, sunt pregătite cărți perfecte pentru a fi oferite în dar celor mai mici dintre cititorii noștri. Marea surpriză este Calendarul Familiei Pettson și Findus cu ilustraţiile minunatului Sven Nordqvist, dar și o carte de activități cu simpaticele personaje – Joacă-te cu Pettson și Findus – Cifre și forme, un titlu nou din seria Elmer de David McKee – Elmer și cântecelul și din seria Wissper de Paul Petersen – Secretul șoriceilor. Vă veți îndrăgosti de cărțile din seria De ce... de Gregory E. Lang publicate în colecția PanDA de la Editura Pandora M. De ce un băiat are nevoie de un tată, De ce o fată are nevoie de o mamă, De ce o fată are nevoie de un tată și De ce un băiat are nevoie de o mamă sunt povești ritmate, frumoase și emoționante, care sărbătoresc legătura cu totul aparte dintre părinți și copii.