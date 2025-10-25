Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 25 octombrie 2025

Articol publicitar

Sâmbătă, 25 octombrie

Maratonul lansărilor de carte în FNT

11.00 Librăria Cărturești Modul (Str. Academiei, nr. 18-20)

Va urma. 10 piese politice de Gianina Cărbunariu, Editura Matca

Învinși și învingători. Artiști în culisele scenei socialiste de Cristina Modreanu, Editura Vremea

Mulțumesc de Constantin Chiriac, Editura Junimea

Cultură și credință. Părintele Constantin Necula în dialog cu Constantin Chiriac de Constantin Chiriac și Constantin Necula, Editura Junimea

Ivo van Hove, frenezia creației. Coordonator Frédéric Maurin, traducerea Sorin Gherguț, Fundația Culturală „Camil Petrescu”

Sfârșitul lumii valorilor de Krystian Lupa și Łukasz Maciejewski, Fundația Culturală „Camil Petrescu”

Ăsta-i Shakespeare de Emma Smith, traducerea Adrian Buz, Fundația Culturală „Camil Petrescu”

Gustul teatrului de Carmen Mihalache, Editura Junimea

Safari de Mihai Maniuțiu, Editura Humanitas

un regizor: Theodor-Cristian Popescu de Raluca Blaga, UArtPress și Presa Universitară Clujeană

Revista Vestul Dramatic, coordonator Denisse Moise, proiect implementat de Teatrul de Vest Reșița

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

17.00 Centrul de Teatru Educațional Replika 

În zori, lumina e mai aspră de Mihaela Michailov   

Regia: Radu Apostol  

Scenografia: Gabi Albu  

Video: Elena Găgeanu

Asistentă scenografie: Cosmina Croitoru

Coregrafia: Florin Fieroiu

Muzica originală și Sound design: Sebastian Androne-Nakanishi

Light design: Radu Apostol

Producător: Centrul de Teatru Educațional Replika, în parteneriat cu ADO

Durata: 2h (fără pauză)

14+

Spectacol în limbile română și idiș cu traducere în limba engleză

SOLD OUT

17.00 Teatrul Metropolis, Sala Mare   

Goodbye, Lenin! de Wolfgang Becker și Bernd Lichtenberg

Traducerea: Elise Wilk

Dramatizarea: Bernd Lichtenberg

Regia: Eugen Jebeleanu 

Scenografia: Velica Panduru

Decorul (producție): Tukuma Works

Costumele: Carmen Secăreanu

Light design: Cristian Niculescu

Sound design: Niko Becker

Imagine video: Iustin Șurpănelu

Asistență scenografie: Maria Constantin

Producător: Teatrul Tineretului Metropolis, București

Durata: 1h 50min (fără pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză  

SOLD OUT

19.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”

Lina de Alexandra Felseghi  

Regia: Adina Lazăr 

Scenografia: Bianca și Sabina Veșteman 

Sound design: Adrian Piciorea

Producător: Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu-Gheorghe 

Durata: 2h 40min (fără pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limbile engleză și maghiară 

SOLD OUT

19.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio

Mary Stuart, adaptare de Robert Icke, după Friedrich Schiller

Traducerea: Irina Velcescu

Versiunea scenică: Daniela Dima, regizor asociat

Regia: Andrei Șerban

Decorul: Helmut Stürmer

Costumele: Corina Grămoșteanu

Video design: Andrei Cozlac

Muzica originală: Alexei Țurcan

Light design: Cristian Niculescu

Sound design: Liviu Stoica

Producător: Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Durata: 2h 40min (cu pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

SOLD OUT

19.30 Teatrul Evreiesc de Stat

Mesia de Martin Sherman

Traducerea: Lorena Luchian, Alexandru Panait și Andrei Măjeri

Adaptarea și regia: Andrei Măjeri

Scenografia: Irina Chirilă

Mișcarea scenică: Daniel Dragomir

Muzica originală: Folclor sefard

Light design: Andrei Ignat, Andrei Măjeri

Producător:Teatrul Evreiesc de Stat 

Durata: 1h 50min (fără pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză 

Bilete disponibile https://www.mystage.ro/spectacole/mesia-fnt-4947/date/40939

#Focus: RADU AFRIM

20.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”

TEATRO LÚCIDO la malul infinitului

Scenariul și regia: Radu Afrim

Include texte de: Adriana Bittel, Bogdan Răileanu, Doina Ruști

Scenografia: Irina Moscu

Coregrafia: Flavia Giurgiu

Muzica originală: Alexandru Suciu

Light design: Cristian Niculescu

Video design: Andrei Dermengiu

Producător: Teatrul de Stat Constanța

Durata: 3h 40min (cu pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză  

Spectacol pe gradene

SOLD OUT

20.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

Janovics

Dramaturgia: Nikolett Németh

Regia: Attila Vidnyánszky Jr.

Decorul: Csaba Csíki

Costumele: Zsuzsanna Cs. Kiss

Coregrafia: István Berecz

Muzica originală: Dávid Mester

Producător: Teatrul Maghiar de Stat Cluj

Durata: 3h (cu pauză)

12+

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză 

SOLD OUT

TVR Cultural la FNT

20.00 Cumetrele de Michel Tremblay

Regia: Petre Bokor

Adaptarea și regia TV: Eugen Todoran

Din distribuţie: Tamara Buciuceanu, Adriana Trandafir, Dorina Lazăr, Carmen Tănase

Producție: TVR (1997), preluat de la Teatrul Bulandra

Durată: 1h 40min

Audiență generală

Eveniment găzduit în FNT

Povestea unui vis. Grivița53

(inaugurarea clădirii Teatrul Grivița53. Primul teatru construit împreună)

O călătorie imersivă în intimitatea de naștere a Teatrului Grivița53

Instalație de obiecte autentice, fragmente de jurnal foto-video, mărturii nemărturisite, gânduri nerostite și emoții sedimentate pe parcursul unui deceniu

Spațiu expozițional de: Maria Miu și Iuliana Vîlsan

Producător: Teatrul Grivița53

Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul orar 13.00 – 19.00

#implicAT. micro-secțiunea austriacă în FNT

17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul de Marmură 

literATitudini

(Instalație video)

Despre ce înseamnă să fii implicat social prin exercițiul scrisului și relevanța sa democratică

Explicații video oferite de 12 voici importante ale literaturii austriece contemporane:

Anna Baar, Bettina Balàka, Raphaela Edelbauer, Olga Flor, Valerie Fritsch, Susanne Gregor, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi Marković, Mieze Medusa, Karin Peschka, Robert Prosser, Ferdinand Schmalz

Producători: Forumul Cultural Austriac, ORF, Societatea austriacă pentru Literatură

Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025

Eveniment găzduit în FNT

17-26 octombrie | Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București

Costum / Sculptură / Corp. Obiectele teatrale ale regizorului Tadeusz Kantor

(expoziție)

Curatori: Justyna Droń, Bogdan Renczyński

Coordonare: Justyna Droń, Sandra Demetrescu, Nicoleta Coman

Organizatori: Cricoteka, Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București

Expoziția poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025 (miercuri – duminică), în intervalul orar 11.00 – 18.30

TNR la FNT

17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul Sălii Media   

Nonstop imaginarium

(spațiu de audiții audio drama)

producții recente ale TNR, organizate tematic, pot fi accesate cu un cod QR de pe telefonul mobil, în ambianța protejată a unei audiții de teatru radiofonic.

Producător: Teatrul Național Radiofonic

Spațiul de audiții este deschis publicului în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul ora 10.00 – 18.00.

Studio FNT by Cinemaraton

11.00 – 12.00

Raluca Aprodu, actriță

Andrei Măjeri, regizor

Moderator: Zomir Dimovici

12.00 – 13.00

Cosmina Olariu, actriță

Bolasz Bodolai, actor

Moderator: Octavian Szalad

Live pe Cinemaraton, www.fnt.ro și https://www.facebook.com/fntfestivalulnationaldeteatru/?locale=ro_RO și https://www.youtube.com/@UniterRomania

FNT On Air

05.00 – Radio România Cultural

Lecția de zbor

(Partea I – Zborul fără vizibilitate)

Scenariu radiofonic de Ada-Maria Ichim și Gavriil Pinte

Regia artistică: Gavriil Pinte

În distribuție: Vasile Toma, Ada Navrot, Paula Trifu, Dan Bordeianu, Felicia Pinte, Magda Duțu, Cristina Toma, Marcelo Cobzariu, Gavriil Pinte, Mircea Constantinescu, Matei Tibacu, Voicu Aaniței, Tomi Cristin

Regia de studio: Milica Creiniceanu

Regia muzicală: Stelică Muscalu

Regia tehnică: Tom Brânduș

Redactor și coordonator de proiect: Magda Duțu

Înregistrare din anul 2023.

FNT On Air

17.00 – Radio România Cultural

Belvedere

de Ana-Maria Bamberger

Adaptarea radiofonică și regia artistică: Cezarina Udrescu

În distribuţie: Horaţiu Mălăele, Luminiţa Borta, Ozana Oancea

Regia de montaj: Monica Wilhelm şi Florin Bădic

Regia de studio: Milica Creiniceanu

Regia muzicală: Patricia Prundea

Redactor şi coordonator de proiect: Domnica Ţundrea

Înregistrare din anul 2013.

