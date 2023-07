Arta miniaturii de manuscris reînvie cu penița unei profesoare: „Caut să îmi depășesc condiția de artist“

Miniatura de manuscris, o artă veche de secole şi foarte puţin abordată de artiştii contemporani, a prins culoare la Pitești, unde o profesoară și-a descoperit această pasiune care necesită timp și, mai ales, multă migală.

Lavinia Dincă este licențiată a Universității Naționale de Arte din București, Facultatea de Arte Decorative și Design Vestimentar, Secția Artă Murală, precum și masterandă a Universității din Pitești cu specializarea Restaurare Icoane, Pictură Murală și de Șevalet.

Lavinia Dincă este profesoară de educație plastică la trei şcoli gimnaziale din comunele argeşene Budeasa, Miceşti şi Ţiţeşti, însă activitatea didactică nu a împiedicat-o să își îndeplinească visul de a avea propria expoziție de miniaturi.

Pasiunea ei pentru tehnica miniaturilor de manuscris a început de acum patru ani, de când a pus mâna pe primul toc si a realizat grafica primei miniaturi. „Purta titlul de «Bunavestire» și avea un decor foarte încărcat, era o lucrare grea și trebuia să lucrezi minuțios. Deși nu știam eu foarte multe despre felul în care se lucrează, am ales-o pe aceasta deoarece îmi plac provocările și tot timpul caut să îmi depășesc condiția de artist“, spune profesoara pentru „Weekend Adevărul“. Cu toate acestea, Lavinia a încercat mai multe stiluri precum bizantin, gotic, medieval, romanic, a realizat scene religioase dar și laice, litere decorate cu foiță de aur.

Cea care i-a insuflat ideea de a realiza miniaturi este Teodora Necula, profesor doctor la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, secția Restaurare Icoane, Pictură Murală și de Șevalet din cadrul Universității din Pitești. „Dânsa a venit în atelier, pe vremea când eram studentă, cu un ditamai portofoliul de miniaturi. Cel mai mult mi-au plăcut cele medievale datorită cromaticii, a decorului, a graficii, dar sunt și cel mai greu de redat și chiar m-au fascinat. Drept urmare, am început să golesc anticariatele de cărți care conțin orice imagine sau text în ceea ce privește miniaturile de manuscris“.

Miniatura, pas cu pas

Legat de etapele de execuție ale unei miniaturi de manuscris, Lavinia Dincă spune că prima etapă ar fi să îți selectezi imaginea pe care tu să o reproduci întocmai sau cel puțin să te apropii de original. Trebuie reținut că toate materialele sunt naturale, căci în acele vremuri nu exista atâta tehnologie care să imite aproape orice. Se aplică apoi schița pe o hârtie de bumbac și se realizează grafica cu ajutorul unui toc care are în vârf o peniță ce se înmoaie în tuș foarte des. După această etapă, urmează aplicarea stratului de culoare, iar Lavinia a folosit acuarelă pe bază de gumă arabică, iar la final a aplicat foița de aur după ce a dat un strat de mixtion ori mai multe straturi de bolus. „Practic, am încercat să folosesc aceleași materiale pe care cei dinaintea mea le-au utilizat, realizând aceste reproduceri după minunate opere de artă“, explică artista.

→ Imaginea 1/10: lavinia dinca miniaturi manuscris jpg

În ceea ce priveşte durata minimă de realizare a unei miniaturi de manuscris, Lavinia a lucrat cel mai puțin la litere, și anume o zi. „Dacă lucrarea nu este foarte încărcată, se realizează mai repede. Cel mai mult am lucrat tot la o scenă de «Bunavestire» și anume trei zile de la cap la coadă. Este foarte încărcată cu personaje, culori, detalii pe veșminte, dar rezultatul a fost unul spectaculos“, mai povestește aceasta.

Miniaturile se vând ca pâinea caldă

Miniaturile sale de manuscris, realizate cu pasiune și talent, sunt foarte căutate. „Am vândut multe miniaturi până acum. Mă bucur să văd că oamenii încă mai apreciază ceea ce se realizează manual. Încă am comenzi în lucru și sper să am timp să le termin“, mărturiseşte tânăra artistă. Preţurile operelor sale variază între 400 şi 600 de lei, în funcţie de dimensiune. Lavinia spune şi că a avut un client cu o solicitare mai neobişnuită de miniatură. „Mi s-a cerut să fac un portret al lui Deceneu, înalt preot al Daciei acum aproape 2.000 de ani. Căutând date despre acest personaj istoric, nu am găsit prea multe, doar o statuie a sa. M-am gândit atunci că aş putea lucra personajul și în această tehnică. M-am documentat și am început să mă joc un pic și cu cromatica și cu trăsăturile dacilor din vremea aceea și a ieşit foarte bine“, mai precizează talentata profesoară.

Desene mici și copii mici

Expoziţia vernisată la Biblioteca Judeţeană Argeş a purtat numele „Plumb roșu“, cu trimitere la materialul care era utilizat ca pigment în procesul de realizare a miniaturilor.

Această expoziție a fost una dintre împlinirile mari ale Laviniei Dincă, un vis din copilărie, iar pentru faptul că și l-a concretizat alături de elevii cărora le predă, satisfacția a fost și mai mare. Lavinia a lucrat mult cu cei mici, iar tema a fost una religioasă, așa că expoziţia trebuia să aibă loc în Săptămâna Mare a Paștelui. „Le-am prezentat tehnici de lucru cu ajutorul filmulețelor care se găsesc din belșug pe internet, care să îi ajute să înțeleagă mai bine. Ca să înțelegeți cât de mult am lucrat, câțiva dintre ei au venit la școală și în vacanță, cu scopul de a termina aceste lucrări“, spune cu mândrie profesoara.

Iar feedbackul elevilor a fost impresionant: dintr-o clasă cu 17 elevi, toți au acceptat să încerce această formă de artă. „Reacţia copiilor când am început să le vorbesc despre tehnica miniaturii de manuscris a fost una pozitivă și atât de mult m-am bucurat când am văzut că le-am stârnit interesul către artă și frumos. M-am bucurat enorm să văd că se implică așa de mult. Și nu am avut de furcă cu ei, deoarece sunt foarte talentați, dar și foarte ascultători. Mai rar așa clase de elevi și o să-i laud până la adânci bătrâneți“, a spus Lavinia.