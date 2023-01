Hora Unirii, scrisă pe un buton de cămașă. Ce om politic a fost fericitul posesor al podoabei

Celebrele versuri ale poeziei „Hora Unirii”, scrisă de Vasile Alecsandri cu trei ani înainte de Unirea Principatelor Române de la 1859, au fost transcrise în miniatură, de un celebru bijutier ieşean al mijlocului de secol XIX, pe un buton de cămaşă.

Obiectul, din metal aurit, dantelat şi prevăzut cu o lupă care măreşte versurile de câteva ori, a fost dăruit în anul 1860 lui Mihail Kogălniceanu, ca semn de recunoştinţă pentru contribuţia sa la realizarea Micii Uniri de la 1859.

Politicianul a avut grijă de preţiosul obiect până aproape de sfârşitul vieţii sale, apoi l-a dat spre păstrare unei familii cu care s-a înrudit.

Muzeul Vrancei a devenit în anul 1981 proprietarul acestui buton de cămaşă special, după ce l-a achiziţionat de la urmaşii marelui om politic român. Mihail Kogălniceanu a fost deputat de Putna, ca reprezentant al judeţului denumit astăzi Vrancea în Parlamentul României.

„Butonul l-am cumpărat de la Bucureşti, de la familia Lecca, înrudită cu Mihail Kogălniceanu. Am fost delegat din partea Muzeului să cumpăr acest obiect şi am plătit pe el 2500 de lei, conform datelor din inventar. Familia respectivă mai avea de vânzare şi un candelabru foarte frumos care a aparţinut lui Kogălniceanu, despre care am aflat ulterior că l-a vândut pentru suma de 10.000 de lei”, potrivit regretatului istoric Dumitru Huţanu.

Mihail Kogălniceanu a avut o fiică naturală cu Raluca Lămotescu, care a devenit soţia lui Ioan Lecca, de aici şi obiectele provenite de la marele om politic şi istoric român.

De menţionat că butonul inscripţionat cu toate cele opt strofe ale poeziei „Hora Unirii” a stat multă vreme la loc de cinste în colecţia Muzeului Vrancei, care mai conţinea şi alte piese valoroase care au aparţinut artizanilor Unirii Principatelor Române, dar în anul 2001 instituţia a fost spartă de hoţi, care printre numeroasele obiecte subtilizate, au furat şi acest buton.

Hoţii au fost daţi în urmărire internaţională, dar nu au fost prinşi nici astăzi.

„Hora Unirii“ este o poezie de Vasile Alecsandri (unul dintre cei mai importanţi paşoptişti), publicată pentru prima dată în 1856, în revista „Steaua Dunării“, condusă de Mihail Kogălniceanu.

Avea însă să devină cunoscută abia după ce compozitorul moldovean Alexandru Flechtenmacher (fost director la Conservatorul de Muzică şi Declamaţiune din Bucureşti) a compus muzica.

A devenit un simbol naţional odată cu Unirea Mică, iar dansul în cerc simbolizează unitatea spirituală şi egalitatea între români.