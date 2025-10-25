Arta de a rezista, ep. 4. Orașul pe care îl descoperi din nou: adolescenții din Sulina dau voce patrimoniului local

La Sulina, orașul care pare să plutească între mare și Deltă, un grup de adolescenți învață să-și privească altfel locul natal. Prin proiectul „Voice Your Place – Sulina”, inițiat de Asociația Youth Vision for Society, tinerii sunt implicați în ateliere de vară despre patrimoniul construit, actorie și scriere, învățând cum se leagă identitatea personală de cea a orașului. Scopul: să redescopere sensul apartenenței.

Într-o țară în care marile teatre, muzeele sau festivalurile consacrate reușesc cu greu să mențină cultura la suprafață, o mare parte din viața artistică se desfășoară în afara instituțiilor. România are în jur de 4.000 de organizații nonguvernamentale active în domeniul cultural – grupuri mici, asociații locale sau colective de artiști care lucrează constant, adesea fără vizibilitate publică și fără sprijin stabil. Pentru mulți dintre acești actori, Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) a devenit, în ultimii ani, singura șansă de a-și duce proiectele mai departe. Creată în 2005, AFCN funcționează sub autoritatea Ministerului Culturii, dar are autonomie în organizarea sesiunilor de finanțare. În 2025, doar 31% dintre cele 702 proiecte înscrise la prima sesiune au primit sprijin – restul au rămas pe dinafară.

Acesta este episodul patru din seria „Arta de a rezista”, marca „Weekend Adevărul“, despre oamenii și inițiativele care mențin cultura vie în România. În acest episod, vorbim despre „Voice Your Place – Sulina”, un proiect care le oferă adolescenților instrumente pentru a descoperi, în felul lor, ce înseamnă patrimoniul și apartenența la un loc.

Proiectul „Voice Your Place – Sulina“, inițiat de Asociația Youth Vision for Society, își propune să aducă adolescenții mai aproape de patrimoniul orașului lor, implicându-i direct în descoperirea și reinterpretarea valorilor locale. Inspirat de un proiect-pilot derulat la Curtea de Argeș de Iarina Tavă, programul a ajuns anul acesta și la Sulina, cu sprijinul Cristinei Stîngu și al echipei Youth Vision for Society.

„Voice Your Place“ presupune o serie de ateliere de vară în care tinerii sunt provocați să se apropie de patrimoniul construit, să participe la workshopuri de arhitectură, dicție, scriere sau actorie și, la final, să contribuie la realizarea unor audio-ghiduri pentru comunitatea lor. Scopul este ca acești adolescenți să ajungă să cunoască și să prețuiască mai mult orașul în care trăiesc, dezvoltând o legătură afectivă cu istoria și clădirile din jurul lor.

Sprijinul financiar oferit de AFCN a fost, în acest context, esențial pentru desfășurarea proiectului. „Nu am fi reușit să implementăm proiectul fără o astfel de finanțare. Organizațiile mici, cum suntem și noi, depind aproape în totalitate de resursele AFCN – e greu să găsești alte surse, iar competiția e foarte mare“, explică Cristina Stîngu. Fără sprijinul financiar, proiectul nu ar fi putut fi pus în practică deloc. „În lipsa acestor fonduri, nu s-ar fi întâmplat nimic. Din păcate, asta e realitatea pentru multe ONG-uri mici care lucrează în zona culturală“, punctează Cristina Stîngu. Bugetul asigurat a permis gestionarea eficientă a activităților, chiar dacă au apărut și dificultăți tipice oricărui proiect aflat la început de drum. „Din fericire, AFCN-ul este flexibil și ne permite să facem transferuri între capitole bugetare atunci când e nevoie, astfel încât să ne încadrăm în resurse“, precizează Cristina Stîngu. În cazul Youth Vision for Society, fondurile au fost suficiente pentru implementare, iar interesul adolescenților, inclusiv al celor din afara Sulinei, a confirmat relevanța demersului.

În privința viitorului, Cristina Stîngu privește cu reținere contextul incert al finanțărilor culturale: „Cel mai probabil, unele ONG-uri vor pune lacătul dacă nu vor mai exista fonduri suficiente la nivel național. Sperăm ca situația să nu fie chiar atât de dramatică și ca alocările pentru cultură să rămână consistente, pentru ca astfel de inițiative să supraviețuiască și să poată aduce schimbare reală în comunități“.