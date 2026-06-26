Zbor anulat în ultimul moment: ce drepturi îți garantează legislația UE și cum le exerciți

Un zbor anulat poate schimba complet planurile unei călătorii. Fie că mergi în vacanță, într-o deplasare de serviciu sau la un eveniment important, anularea cursei în ultimul moment înseamnă timp pierdut, cheltuieli suplimentare și mult stres.

Din fericire, legislația europeană oferă protecție pasagerilor și stabilește obligații precise pentru companiile aeriene.

Mulți călători nu își cunosc drepturile și acceptă rapid o soluție propusă de operator fără să știe că pot beneficia și de despăgubiri financiare. În realitate, în anumite situații, poți recupera o parte importantă din prejudiciul creat de anularea zborului.

Totul începe cu înțelegerea regulilor și cu păstrarea documentelor care dovedesc că ai fost afectat de această situație.

Ce înseamnă un zbor anulat și ce drepturi ai imediat?

Un zbor este considerat anulat atunci când compania aeriană decide să nu mai opereze cursa programată și pasagerii nu mai pot călători conform rezervării inițiale.

În momentul în care apare această situație, ai dreptul să alegi una dintre variantele puse la dispoziție de compania aeriană. Poți solicita rambursarea valorii biletului sau poți accepta redirecționarea către destinația finală printr-un alt zbor.

Rambursarea este potrivită atunci când călătoria nu mai are sens pentru tine. Dacă alegi această variantă, compania trebuie să returneze suma achitată pentru segmentul de zbor neutilizat.

Mulți pasageri preferă însă redirecționarea. În acest caz, operatorul trebuie să găsească o soluție rezonabilă pentru a te transporta la destinație cât mai repede posibil.

Pe lângă transportul alternativ, legislația europeană prevede și dreptul la asistență. În funcție de timpul de așteptare, compania aeriană trebuie să ofere:

● mese și băuturi;

● posibilitatea de a comunica prin telefon sau e-mail;

● cazare atunci când plecarea este amânată pentru ziua următoare;

● transport între aeroport și locul de cazare.

Aceste măsuri sunt importante deoarece reduc impactul pe care un zbor anulat îl poate avea asupra călătoriei tale. Chiar și atunci când compania nu este responsabilă pentru anulare, obligația de a oferi asistență rămâne valabilă.

În ce situații poți primi despăgubiri?

Pe lângă rambursare sau redirecționare, multe situații permit și obținerea unei compensații financiare.

Regulamentul european stabilește că poți solicita despăgubiri dacă ai fost informat despre anulare cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare și dacă motivul anulării ține de responsabilitatea companiei aeriene.

De asemenea, regulile se aplică pentru zborurile care pleacă din Uniunea Europeană sau pentru cursele operate de companii aeriene europene către destinații din spațiul comunitar.

Valoarea despăgubirii depinde de distanța parcursă:

● 250 de euro pentru zboruri de până la 1.500 kilometri;

● 400 de euro pentru zboruri între 1.500 și 3.500 kilometri;

● 600 de euro pentru zboruri mai lungi de 3.500 kilometri.

Există și situații în care pasagerii sunt redirecționați pe o altă cursă. Dacă ajung la destinație cu o întârziere semnificativă, dreptul la despăgubire poate rămâne valabil.

Motivul anulării are un rol foarte important. Compania poate fi exonerată de plata despăgubirilor atunci când anularea este provocată de circumstanțe extraordinare.

Printre acestea se numără:

● fenomene meteorologice severe;

● restricții de securitate;

● situații de instabilitate politică;

● greve ale controlorilor de trafic aerian.

În schimb, problemele de organizare internă, lipsa personalului sau anumite defecțiuni tehnice pot intra în sfera de responsabilitate a operatorului aerian.

Din acest motiv, este recomandat să soliciți întotdeauna explicații scrise privind cauza anulării. Aceste informații pot fi importante dacă decizi să ceri despăgubiri.

Ce trebuie să faci după anularea zborului?

Primele acțiuni după anulare pot influența șansele de a obține compensația la care ai dreptul.

Începe prin a păstra toate documentele legate de călătorie. Rezervarea, biletul electronic, cartea de îmbarcare și mesajele primite de la compania aeriană pot deveni dovezi importante.

Dacă ai suportat cheltuieli suplimentare, păstrează toate bonurile și facturile. Aceste documente pot susține o cerere de rambursare pentru costurile generate de situație.

Este util să notezi și câteva informații importante:

● momentul în care ai fost anunțat despre anulare;

● motivul comunicat de companie;

● ora la care ai ajuns efectiv la destinație, dacă ai fost redirecționat;

● cheltuielile suportate în perioada de așteptare.

După ce ai adunat toate documentele, poți depune o cerere către compania aeriană. În solicitare trebuie să incluzi datele rezervării, informațiile despre zbor și drepturile pe care le invoci.

Mulți pasageri aleg să apeleze și la servicii specializate care verifică eligibilitatea și gestionează procesul de recuperare a despăgubirilor. Această variantă poate economisi timp și reduce birocrația, mai ales în cazurile în care compania aeriană contestă cererea.

Merită să știi că drepturile pasagerilor nu se limitează la situațiile de zbor anulat. În anumite condiții, poți solicita compensații și pentru întârzieri mari, refuz la îmbarcare sau pierderea unei legături din aceeași rezervare.

Un zbor anulat nu trebuie să însemne automat pierderea banilor investiți în călătorie. Legislația europeană oferă mecanisme eficiente de protecție, iar pasagerii care își cunosc drepturile au șanse mult mai mari să obțină soluțiile și compensațiile prevăzute de lege.

Cu documentele potrivite și cu o cerere formulată corect, poți recupera atât costurile directe, cât și despăgubirile la care ai dreptul.