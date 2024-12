Președintele Cehiei a mâncat dintr-o conservă primită de Crăciun de la soldații ucraineni

Președintele Petr Pavel a primit un cadou remarcabil de la Brigada 10 ucraineană : o conservă de carne de porc.

Președintele Cehiei Petr Pavel a rememorat încă o dată oroarea celor trei ani de război din Ucraina. subliniind lupta constantă pe care locuitorii și soldații ucraineni o trăiesc zilnic. Acesta a primit un mesaj pentru cehi direct de pe front, scrie blesk.cz.

„Ucraina a avut deja al treilea Crăciun în război. În timp ce mulți dintre noi petreceau sărbătorile de Crăciun în abundență, soldații Brigăzii a 10-a ucrainene erau în tranșee, apărându-și țara”, a scris Pavel. De la această brigadă, șeful statului a primit un cadou remarcabil care surprinde bine realitatea și sărăcia de pe câmpul de luptă: o conservă de carne de porc.

Mesajul i-a fost transmis de Memory of the Nation, care ajută pe frontul ucrainean. „În timpul petrecut în Donbas, voluntarii Memory of the Nation au auzit zeci de povești despre oameni curajoși care sunt hotărâți să lupte pentru țara lor până când agresiunea rusă va fi oprită și au promis să transmită mesajul de la soldații ucraineni”, a spus Pavel.

Înainte de Crăciun, Pavel a vorbit la telefon cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Am discutat despre necesitatea instruirii trupelor ucrainene, precum și despre continuarea inițiativei privind muniția, astfel încât să se asigure aprovizionarea cu proiectile de artilerie anul viitor. Președintele Ucrainei a mulțumit Republicii Cehe și cetățenilor săi pentru sprijinul lor de lungă durată”, a declarat el la acea vreme, adăugând că ar trebui să apreciem faptul că putem sărbători Crăciunul în pace și securitate.

Republica Cehă ajută Ucraina prin furnizarea de muniție de artilerie. Sfârșitul anului a marcat livrarea a încă 500 000 de bucăți. După cum a subliniat Pavel, inițiativa va continua și anul viitor, ceea ce a fost confirmat de prim-ministrul Petr Fiala (ODS