Derapaj al consilierului președintelui Nicușor Dan. Ce mesaj obscen a postat Vlad Voiculescu pe Facebook

Vlad Voiculescu, consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan, a scris un mesaj obscen pe Facebook. Ulterior, el a intervenit și a editat ceea ce a scris.

Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan, a comis joi o gafă de proporții, după ce a folosit cuvinte obscene într-o postare pe Facebook.

Voiculescu a abordat un subiect din domeniul sănătății și pentru a ajuta la creștea urmăritorilor a folosit semnul hastag, alături de care a scris ”M...E PSD”, potrivit Cotidianul.

Probabil după ce a realizat ce greșeală a făcut, Vlad Voiculescu a editat postarea. În text, fostul ministru al Sănătății scrie despre fondurile PNRR pe care spitalele românești le-au pierdut și despre eșecul politicilor promovate de miniștrii Sănătății numiți de PSD în această funcție.

„Șantiere abandonate: un exemplu este centrul cu 115 paturi (19 ATI) de pe Calea Șerban Vodă (Zerlendi) al spitalului Marius Nasta. Constructorul a părăsit șantierul pentru că nu i s-au plătit facturile. Depășirile de costuri doar sunt de peste 240 milioane de euro (în total) conform declarațiilor dlui Cseke (…) De la al doilea mandat interimar al lui Attila Cseke (2021) până la al treilea mandat al lui Atilla Cseke (2026), Ministerul Sănătății a fost complet sub conducerea PSD”, a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.

De unde vine expresia „M***E PSD”

Expresia ”M...E PSD” a rămas un simbol al protestelor împotriva legilor Justiției, după adoptarea Ordonanței 13 în timpul Guvernului Grindeanu, în 2017.

Ulterior ea a devenit și mai celebră în 2018, când un șofer a fost amendat pentru că avea numerele de mașină personalizat cu mesajul „M***E PSD”. Autoturismul era înmatriculat în Suedia.