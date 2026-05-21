Joi, 21 Mai 2026
Adevărul
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei 75 de ani de căsnicie. „Era ceva tacit”

Cuplul Bonnie Bartlett și William Daniels a dezvăluit noi detalii surprinzătoare despre mecanismele interne ale impresionantei lor relații.

Bonnie Bartlett și William Daniels, cel mai longeviv cuplu de la Hollywood FOTO: X

William Daniels, în vârstă de 99 de ani, și Bonnie Bartlett, în vârstă de 96 de ani, vor sărbători 75 de ani de căsătorie pe 30 iunie. Actorul din serialul „Boy Meets World” și actrița din „Little House on the Prairie” au dezvăluit pentru Daily Mail secretele relației lor de dragoste care durează de zeci de ani.

Ea a declarat anterior pentru Fox News că Daniels a fost primul ei iubit și că cei doi au avut o relație deschisă în primii ani de căsătorie.

Acum, Bartlett a oferit mai multe detalii despre acest aranjament.

„Nu s-a discutat niciodată despre ce urma să facem, dar, după 75 de ani împreună, știi, ar fi ciudat dacă... nu te-ar atrage din când în când și alte persoane”, a spus ea.

Bonnie Bartlett și William Daniels, cel mai longeviv cuplu de la Hollywood FOTO: X

Ea a adăugat: „Da, au fost momente în care s-a întâmplat asta, amândurora, de ambele părți.”

„Era ceva tacit”, a continuat ea. „Will și cu mine nu ne așezăm niciodată să stabilim reguli. Nu ne așezăm niciodată să discutăm despre astfel de lucruri. Pur și simplu nu o facem. Ne trăim viețile. Și dacă el e plecat un an, atunci e plecat un an.”

Cuplul, care s-a căsătorit în 1951, a avut un program încărcat la Hollywood.

Fiecare dintre ei a câștigat câte două premii Emmy pentru rolurile din serialul medical de succes „St. Elsewhere”, premiile fiind acordate în aceeași seară, în 1986.

Viața noastră a mers mai departe, dar nu ne-am pierdut niciodată echilibrul dar, uneori, viețile noastre au luat direcții diferite”, a spus Bartlett.

„Am avut suișuri și coborâșuri, dar familia ne-a ținut pe toți împreună”, a spus ea, adăugând că cei doi fii și nepoții lor sunt liantul familiei.

Bonnie Bartlett și William Daniels, cel mai longeviv cuplu de la Hollywood FOTO: X

După ce și-au pierdut tragic primul fiu, William Jr., în 1961, la doar o zi după naștere, cei doi soți au adoptat doi băieți.

Însă, deși acest cuplu avea o căsnicie fericită – și chiar a interpretat rolul unui cuplu căsătorit în trei proiecte cinematografice diferite de-a lungul carierei –, a fost la un pas ca povestea lor de dragoste să nu înceapă deloc.

Daniels își amintește că a remarcat-o pe Bartlett ca fiind o actriță deosebită într-o sală de curs de la Universitatea Northwestern, în timp ce aceasta citea un fragment dintr-o piesă de teatru.

„M-am uitat și, în spatele sălii, era o blondă, și m-am gândit: «Doamne, ce interesantă pare!» Așa că am așteptat-o în timp ce clasa ieșea. Și când a trecut pe lângă mine, i-am spus: «Ce zici de o cafea?» Iar ea mi-a răspuns: «Ești prea scund»”, își amintește Daniels.

Bonnie Bartlett și William Daniels, cel mai longeviv cuplu de la Hollywood FOTO: X

Pe atunci, Bartlett avea 18 ani și era cu 1,27 cm mai scundă decât Daniels, deși între timp ea l-a depășit la înălțime

„Nu am vrut să fie o insultă”, a spus ea acum. „Voiam doar să spun: «Oh, nu, nu, ești prea scund, eu sunt prea înaltă pentru tine». Iar el a zis: «Haide, fii serioasă», și de atunci suntem împreună.”

