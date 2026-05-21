Joi, 21 Mai 2026
Adevărul
Diana Buzoianu îi răspunde lui Florin Prunea după acuzațiile de „videochat”: „Genul ăsta de atac furibund arată disperarea”

Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, reacționează ferm după ce fostul portar Florin Prunea a afirmat public că aceasta ar fi făcut „videochat în adolescență”.

Diana Buzoianu respinge acuzațiile lui Prunea FOTO FB Diana Buzoianu
Diana Buzoianu respinge acuzațiile lui Prunea FOTO FB Diana Buzoianu

Diana Buzoianu a respins joi, 21 mai, într-un interviu la Europa FMacuzațiile lui Florin Prunea și a explicat contextul în care astfel de atacuri apar în politică.

Întrebată direct despre afirmațiile lui Prunea, ministrul a spus că nu crede nicio clipă că declarația a fost făcută „de capul lui”, sugerând că atacul ar fi fost orchestrat:

„Genul ăsta de atac furibund, în care inventezi pur și simplu o realitate paralelă, arată disperarea lor, că n-au niciun fel de fir de unde să mă tragă, de unde să înceapă să descoasă ca să se întâmple ceva. Nu există. Nu există”.

„Este foarte dificil să înțeleagă că o femeie ar putea să facă politică”

Diana Buzoianu a vorbit și despre dificultățile suplimentare cu care se confruntă femeile în politică, subliniind că misoginismul încă este prezent în mediul public.

„Pentru foarte mulți bărbați din politică le este foarte dificil să înțeleagă că o femeie ar putea să facă politică, să fie mai bună decât ei și să nu aibă pe nimeni în spate”, a declarat în aceeași emisiune.

Ministra a explicat că atacurile personale sunt folosite atunci când adversarii politici nu găsesc vulnerabilități reale:

„Trebuie să fie din ce în ce mai mulți oameni care să trezească această disperare în ei. Haideți să aducem cât mai mulți oameni în politică, care să trezească o enervare reală a celor care sunt în sistem, că n-au de unde să-i prindă, n-au ce să le facă”.

Diana Buzoianu a mai spus că astfel de episoade nu o vor descuraja și că își continuă activitatea cu aceeași determinare.

Prunea: „Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret”

Acuzațiile lui Florin Prunea au fost intens mediatizate, iar publicațiile care l-au citat au ajuns la aceeași concluzie: afirmația era falsă, provenea dintr-un clip trucat de pe TikTok, iar Prunea și‑a cerut scuze public.

„Am văzut postarea cuiva pe TikTok și am spus ce am văzut. Ar fi trebuit să specific asta. Nu o cunosc personal pe doamna ministru și vreau să spun clar că nu am nimic cu dânsa. Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret”, a spus Prunea în emisiunea sportivă iAMsport LIVE.

