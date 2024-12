Traseul superb al celei mai spectaculoase căi ferate montane din Europa de Est. Se află în România

Deschisă în urmă cu 161 de ani, pe 15 decembrie 1863, calea ferată Oravița-Anina este considerată de ani mulți drept cea mai frumoasă din Europa de Est, atrăgând anual numeroși turiști din țară și de peste hotare și fiind comparată cu căi ferate montane spectaculoase din Austria și Elveția.

Având o lungime totală de 33,4 kilometri, calea ferată urcă de la 218 metri altitudine, la Oravița, până la 558 de metri, la Anina, ceea ce înseamnă o diferență de nivel totală de 338 de metri. Spectaculoasa cale ferată ocolește Munții Aninei prin Valea Jitinului, vale peste care a fost realizat în secolul al XIX-lea cel mai grandios viaduct de pe traseu, având o înălțime de 35 de metri, o lungime de 230 de metri și cinci deschideri.

Construcția căii ferate Oravița-Anina a început în anul 1861 și a durat peste doi ani, fiind o lucrare inginerească extrem de dificilă deoarece se situa într-o regiune muntoasă greu accesibilă. Traseul spectaculoasei căi ferate are nu mai puțin de 14 tunele cu o lungime totală de 2,1 kilometri și 9 viaducte.

Concret, traseul căii ferate considerate cea mai spectaculoasă din Europa de Est pornește din orașul Oravița, după care urcă pe platoul din masivul Munților Semenic, urmând un traseu pe care nu se află vreun alt drum. Din cauza razelor de curbură mici, unele chiar de numai 104 metri, și a rampelor mari cu declivitate maximă de 21 la mie, linia de cale ferată se aseamănă extrem de mult cu celebra cale ferată Semmering din Austria.

Calea ferată Oravița-Anina a fost a patra construită în România în secolul al XIX-lea.

”O călătorie pe această cale ferată fascinantă este o experiență cu adevărat memorabilă. Am fost prima oară în decembrie 2017, când era zăpadă și a fost ceva de neuitat. Am revenit acum o lună în România cu familia, am petrecut o săptămână aici, iar o zi ne-am dedicat-o parcurgerii acestui traseu impresionant de cale ferată. Am stat lângă ușa din spate a ultimului vagon al trenului și de acolo am văzut peisaje ce efectiv ne-au tăiat respirația. Calea ferată Oravița-Anina este ceva cu adevărat deosebit și ar trebui cu siguranță inclusă pe lista obiectivelor turistice esențiale din România, aveți cu ce vă mândri”, povestește Timothy Bronson, un american pasionat de călătorii din statul California.