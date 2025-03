Cea mai importantă competiție pentru destinații turistice din România și-a desemnat finaliștii. La categoria distracție și aventură în top 10 național s-a calificat și unul dintre cele mai mari parcuri de agrement din România, cu obiective unicat în Europa de Sud-Est.

Destinația anului este cea mai importantă competiție privind turismul din România. Aceasta promovează destinații turistice din toată țara, pe diferite categoriii. Câștigătorii sunt desemnați de voturile unui juriu de experți, dar și de votul publicului. La luarea deciziilor contribuie și cercetările sociologice la nivel național. Printre finaliștii anului la categoria distracție și aventură a intrat și unul dintre cele mai mari parcuri de agrement din România. Se numește Cornișa Aqua Park și este amenajat pe câteva hectare la ieșirea din municipiul Botoșani. Este o destinație turistică luată cu asalt în fiecare vară de turiști din toată Moldova, dar și din țările vecine. A intrat în circuitul european cu un obiectiv turistic unicat în România.

Distracție completă în nordul Moldovei

Parcul de agrement de la Cornișa se află în municipiul Botoșani, pe un versant de la ieșirea din oraș, către Suceava. A fost deschis în anul 2019 și se întinde pe o suprafață de 48 de hectare. Este una dintre cele mai mari zone de agrement din România, cu o complexitate sporită. Are o zonă de Aqua Park, cu tobogane acvative și tot felul de instalații pentru distracția acvatică, pentru toate vârstele, atât în exterior cât și în interior. Are bazin olimpic, dar și o suită de bazine interioare, încălzite. La toate acestea se adaugă o bază de relaxare indoor, cu jacuzzi de mari dimensiuni, bazine încălzite și saune de diferite tipuri.

Dincolo de zona de aqua park, centrul de agrement de la Cornișa beneficiază și de un patinoar de mari dimensiuni, pe care se poate juca inclusiv hochei, la nivel de juniori. Zona este completată cu terenuri de sport, râu artificial de river rafting, lac de plimbare cu bărcile, parcuri de joacă, perete de escaladă, skate park și un spațiu întins pentru plimbare și relaxare. Parcul este administrat de o direcție din cadrul Primăriei Botoșani, fiind o investiție a municipalității botoșănene cu fonduri europene, în valoare de 18 milioane de euro.

Turiști din toată Moldova dar și din Europa

Cei care administrează Cornișa Aqua Park spun că în fiecare vară, în special, zona de agrement este asaltată de turiști. „Vin din toate județele învecinate. Din Iași, Suceava, Neamț. Dar avem destui turiști din Ucraina și Republica Moldova”, spune Eugen Țurcanu, șeful Direcției Servicii Publice Sport și Agrement, direcția care administrează parcul. În ceea ce privește prețurile, pentru o zi întreagă de distracție la zona de Aqua Park, un adult plătește 50 de lei, iar un copil 25 de lei.

Unul dintre cele mai inedite obiective este râul artificial de river rafting. Este un obiectiv unic în Europa de Est căutat de sportivi pasionați de caiac și sporturi acvatice extreme de pe tot continentul. În 2021, aici a avut loc și prima competiție națională de river-rafting și caiac.

A urmat apoi o competiție internațională cu echipaje din Europa Centrală. Traseul are mai multe nivele de dificultate și posibilitatea de ajustare pentru mai multe tipuri de probe. Râul are o lungime de peste 280 de metri și se varsă într-un lac cu o suprafață de 4500 de metri pătrați, cu o adâncime de 2.25 metri. Râul are o diferență de nivel de 5 metri și o dificultate reglabilă. Are instalaii care imită formațiunile stâncoase din râurile montane. Tocmai de aceea, Parcul de Agrement de la Cornișa a fost selectat pentru al doilea consecutiv în finala destinația turistică a anului.

În momentul de față, competiția este în faza de votare a publicului, până pe 25 martie. Pe lângă parcul de agrement din Botoșani, în finală se mai află din Moldova și Parcul Ariniș de la Gura Humorului, Arca Land Iași și Complexul de Agrement Balta Zătun din Galați. Din celelalte zone ale țării, pe lista finaliștilor la categoria distracție și aventură se află și Brambura Park Avrig, Club Vila Bran, Club Aventura Praid, Dino Parc Râșnov, Mini Transilvania Odorheiu Secuiesc. În plus, din Republica Moldova a fost selectat Complexul de Hipism și Turism Agricol „Kazak Club”.