Experiența de neuitat a unor canadieni la Cazanele Dunării: „Nu pot să cred că asta e România!” VIDEO

Steve și Ivana, un cuplu de turiști canadieni, au vizitat Cazanele Dunării și au fost uimiți de frumusețea locului. Aventura lor în România a început datorită unui prieten român care le-a sugerat să viziteze țara.

În a doua vizită în țară au ajuns la Cazanele Dunării și au descris locul astfel: „Nu ne vine să credem că asta e România!”.

Cuplul a pornit din Orșova și s-au oprit să vadă chipul lui Decebal sculptat în stâncă. Ulterior, aceștia s-au plimbat pe Dunăre și au menționat că aceasta e mult mai mare față de cum se așteptau ei.

Pentru a avea o priveliște mai bună asupra fluviului, cei doi turiști canadieni au făcut și o drumeție. Ivana a spus că au avut și o gustare care a constat în sandvișuri cu zacuscă, una dintre mâncărurile românești care i-a cucerit.

„Nu am suficiente cuvinte în vocabular ca să descriu peisajul. Nu știu cum se vede pe filmare, dar în realitate e extraordinar. Nu vreau să plec din acest loc. Am avut de ales între a face o plimbare cu barca și a face această drumeție. Am vrut să vedem acest peisaj de sus. Nu știu ce să spun, șase stele din cinci, cel mai frumos loc din România, toate superlativele”, spun cei doi, potrivit Ziare.com.

Vlogul de călătorie al celor doi turiști poate fi urmărit aici: