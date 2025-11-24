O insulă spectaculoasă din Oceanul Indian, cu plaje cu nisip alb, lagune cristaline și peisaje vulcanice, a fost descrisă ca fiind la fel de frumoasă ca Maldivele. Cu toate acestea, foarte puțini turiști ajung aici, ceea ce face ca experiența să fie aproape exclusivă.

Insula Réunion este un teritoriu francez de peste mări și face parte din Insulele Mascaregne. Situată la est de Madagascar, Réunion a fost inclusă pe lista celor mai impresionante insule din lume care „trec neobservate”. Site-ul de închirieri de vacanțe HomeToGo a numit-o „o alternativă fantastică la popularele Maldive”, potrivit express.

Insula are o populație de aproximativ 873.000 de locuitori, care vorbesc predominant creola réunion, deși limba oficială este franceza.

În vest, insula este formată de Muntele Salazies, un vulcan stins, iar în est se află Muntele Grand Brûlé, care adăpostește vulcanul activ Piton de la Fournaise.

Michel Karam, CEO al müvTravel, a descris Réunion ca fiind „unul dintre cele mai neobișnuite paradisuri insulare de pe planetă”, subliniind că insula este cunoscută pentru interiorul său vulcanic și pădurile tropicale, recifele de corali și plajele sale.

Réunion găzduiește numeroase plaje, deseori dotate cu facilități pentru grătare și locuri de parcare. Este un loc ideal pentru vacanțe de aventură, oferind posibilități de drumeții, ciclism, înot, scufundări, parapantă, rafting, echitație și observarea balenelor.

Plaja Hermitage este cea mai mare și mai bine păstrată lagună din Réunion și o locație populară pentru snorkeling. Este o plajă cu nisip alb, mărginită de arbori casuarina.

Plaja Le Vieux Port din Saint-Philippe are nisip verde, format din mici cristale de olivină provenite dintr-o erupție de lavă din 2007, fiind una dintre cele mai tinere plaje de pe Pământ.

Orașele de pe marginea insulei merită, de asemenea, explorate, cu restaurante, muzee și atracții turistice. Majoritatea zonelor populate se află la periferia insulei, iar centrul său este traversat doar de un drum care măsoară aproximativ 100 km pe 60 km.