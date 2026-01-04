Video Țara care doboară recordurile turistice, cu aproape 19 milioane de vizitatori în 2025: „O performanţă excepţională şi fără precedent”

O țară-magnet pentru turiști a înregistrat în 2025 o performanță turistică fără precedent, primind aproape 19 milioane de vizitatori, potrivit datelor oficiale. Aceasta reprezintă o creștere spectaculoasă de 21% comparativ cu anul precedent și depășește chiar și previziunile pentru anul 2026.

Conform Ministerului Egiptean al Turismului și Antichităților, Egiptul a avut o performanță excepțională în 2025, cu o creștere de 21% față de 2024.

„Turismul egiptean a înregistrat rezultate fără precedent, primind aproape 19 milioane de turiști, ceea ce reflectă puterea tot mai mare a Egiptului ca destinație turistică internațională”, se arată în comunicat.

La începutul lunii decembrie, Guvernul egiptean a informat că, în 2026, se aşteaptă să primească aproximativ 18,6 milioane de turişti şi că aceste perspective pozitive pentru sector se vor traduce într-o creştere de la an la an de până la 5,8% a numărului de vizitatori şi un venit estimat de aproximativ 19 miliarde de dolari în 2029, potrivit agerpres.

Ministrul egiptean al Turismului şi Antichităţilor, Sherif Fathy, a sărbătorit cifrele pentru 2025, pe care le-a considerat „o mare realizare şi o confirmare a competitivităţii Egiptului”.

De asemenea, oficialul a subliniat că „această creştere depăşeşte rata medie globală de creştere, estimată la doar aproximativ 5%, reflectând încrederea turiştilor din diferite ţări ale lumii în Egipt ca o destinaţie turistică diversă şi sigură, capabilă să ofere experienţe turistice diverse şi integrate”.

Cele mai solicitate aeroporturi au fost Cairo, Hurghada, Sharm el-Sheikh și Marsa Alam, evidențiind diversitatea geografică a țării și capacitatea acesteia de a atrage diferite segmente de turiști.

Rezultatele record vin în contextul unui plan de reformă economică, bazat pe promovarea turismului ca sursă principală de valută, și coincid cu îmbunătățirea securității în zonele turistice și cu deschiderea Marelui Muzeu Egiptean, situat în apropierea Piramidelor de la Giza.

Ministrul turismului a mai adăugat că aceste rezultate vor fi folosite pentru a asigura o creștere durabilă a turismului, cu impact direct asupra economiei naționale și pentru a consolida poziția Egiptului ca una dintre principalele destinații turistice din lume.