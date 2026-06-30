O nouă etapă pentru turismul la Castelul Bethlen-Haller: 2.600 metri pătrați de terase modernizate cu pergole retractabile Sun Leader

În peisajul nobil al Transilvaniei, unde tradiția viticolă se împletește cu istoria veche de secole, Castelul Bethlen-Haller rămâne un simbol viu al excelenței și tradițiilor românești. Construit în secolul al XVI-lea cu o arhitectură de inspirație renascentistă franceză, castelul reprezintă astăzi inima activă a Domeniilor Jidvei. Dincolo de zidurile sale impunătoare, turismul oenologic modern a început să scrie un nou capitol, unul în care respectul pentru patrimoniu întâlnește tehnologia de vârf pentru a oferi oaspeților o experiență completă, indiferent de vreme sau anotimp.

Ce moștenire construiesc Domeniile Jidvei și care este viziunea turismului Premium

Domeniile Jidvei nu reprezintă doar cel mai mare producător de vinuri DOC din România, ci și un ambasador al României pe plan internațional. Cu o podgorie de peste 2.500 de hectare — cea mai mare din Europa cu proprietar unic — brandul a reușit să se impună în Top 100 producători Premium la nivel mondial. Această poziție de lider vine cu o responsabilitate pe măsură: aceea de a crea un cadru de dezvoltare adaptat dinamicii lumii de astăzi.

Pentru Jidvei, investiția în spațiile exterioare nu a fost o simplă facilitate, ci un pas strategic pentru o continuă dezvoltare. Viziunea a fost clară: transformarea teraselor în destinații „all-seasons” care să onoreze istoria locului, oferind în același timp siguranță operațională pentru evenimente de mare anvergură. Astfel, parteneriatul cu Sun Leader început în 2018 a devenit motorul unei transformări importante în infrastructura de primire a oaspeților.

Un record pentru Sun Leader, în continuă expansiune

Evoluția proiectului la Castelul Bethlen-Haller este marcată de cifre care impresionează prin amploare. Dacă în primele etape colaborarea s-a concentrat pe spații dedicate degustărilor și pe instalarea a trei module de pergole retractabile, anul 2026 aduce o extindere record pentru Sun Leader. Proiectul actual vizează suplimentarea acestor pergole retractabile adaptate pentru evenimentele la castel prin adăugarea a șapte noi structuri masive, toate cu dimensiunile de 20 x 13m per modul.

La finalizarea lucrărilor, domeniul va beneficia de o suprafață totală de peste 2.600 de metri pătrați de terase modernizate cu pergole, devenind pentru Sun Leader cea mai mare amenajare de acest tip din România. Această infrastructură modernă va permite găzduirea simultană a 2.500 de persoane, oferind un spațiu protejat pentru festivaluri de artă, concerte și lansări exclusiviste, fără a afecta calitatea experienței la castel.

Informațiile tehnice ale proiectului, pe scurt:

Suprafață finală construită: 2.600+ mp de pergole retractabile pentru evenimente.

2.600+ mp de pergole retractabile pentru evenimente. Structură: 10 module independente (20 x 13 m per modul) realizate din aluminiu și structuri metalice adiționale.

10 module independente (20 x 13 m per modul) realizate din aluminiu și structuri metalice adiționale. Capacitate terase: 2.500 invitați simultan.

2.500 invitați simultan. Dotări: Sisteme automatizate, iluminat reglabil, membrane impermeabile și rezistență structurală ridicată.

Tehnologie minimalistă la dimensiuni mari și gastronomie sustenabilă

Provocarea majoră a acestui proiect a fost integrarea unor structuri de mari dimensiuni fără a afecta integritatea vizuală a locului și monumentului istoric. Soluția tehnică implementată de Sun Leader utilizează structuri de aluminiu personalizate, „camuflate tehnic”, pentru ca tehnologia modernă să se îmbine corect cu arhitectura, istoria și patrimoniul.

Experiența oaspeților este întregită de o abordare gastronomică sustenabilă. Pe domeniul castelului sunt îngrijite culturi de legume certificate, care ajung direct în bucătăria locației. Astfel, vizitatorii se vor putea bucura de un concert sub cerul liber sau de un eveniment mai restrâns, având garanția unei experiențe complet originale.

În spatele acestei transformări stă viziunea lui Eugeniu Lisnic, CEO și fondator Sun Leader, care a transformat compania într-un partener strategic pentru segmentul Premium de ospitalitate. „Extinderea la 2.600 de metri pătrați subliniază o tendință clară: necesitatea de a investi în soluții durabile care să asigure continuitatea activității 365 de zile pe an,” declară acesta.

Cu un portofoliu ce include și alte proiecte de referință, precum Fratelli sau City Grill Group, Sun Leader demonstrează că o terasă corect amenajată încetează să mai fie o resursă sezonieră, devenind un motor economic stabil. La Castelul Bethlen-Haller, această viziune a creat un centru de atracție pentru iubitorii de istorie și gastronomie, confirmând că viitorul turismului românesc aparține locațiilor care îmbrățișează inovația fără a-și uita rădăcinile.