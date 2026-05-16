Sâmbătă, 16 Mai 2026
Adevărul
Locul unde regulile de circulație îi derutează pe turiști: se conduce și pe dreapta, și pe stânga

Într-o țară din America de Sud există o situație rutieră neobișnuită în lume unde șoferii nu respectă o singură regulă de circulație pe toate drumurile. În funcție de șoseaua pe care se află, aceștia circulă fie pe partea dreaptă, fie pe partea stângă a drumului.

Drumul pentru care se face excepție de la regulă. FOTO: Wikipedia

Este vorba despre șoseaua North Yungas Road, cunoscută și sub numele de „Drumul Morții”, un traseu devenit faimos la nivel internațional atât pentru condițiile sale dificile, cât și pentru modul neobișnuit în care este organizată circulația, potrivit Click!.

Locul este puțin cunoscut publicului larg, însă cei care au ajuns să îl parcurgă îl descriu ca fiind una dintre cele mai periculoase șosele din lume. Drumul este săpat direct în munte, este foarte îngust, iar de-a lungul multor secțiuni nu există bariere de protecție, ceea ce îl face extrem de dificil de traversat în siguranță.

Pe acest traseu, regulile de circulație diferă față de restul țării. Deși în Bolivia se circulă în mod normal pe partea dreaptă a drumului, pe „Drumul Morții” se circulă pe partea stângă, o excepție impusă din motive de siguranță.

Autoritățile au luat această decizie pentru ca șoferii să poată avea o vizibilitate mai bună asupra roților și a distanței față de marginea drumului, într-un context în care șoseaua este extrem de îngustă și expusă unor condiții periculoase.

Chiar și în aceste condiții, traseul rămâne unul foarte riscant. Șoseaua este cunoscută în întreaga lume ca fiind una dintre cele mai periculoase, iar accidentele continuă să aibă loc, în ciuda regulilor speciale de circulație și a eforturilor de a crește siguranța.

