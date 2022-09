Experienţa trăită de doi români la Antipozi, într-un pustiu din Australia FOTO

Într-un pustiu din Australia, doi exploratori au aflat despre cum sunt văzuţi românii în lume, experienţa trăită la Antipozi fiind relevantă pentru temerarii care traversează continentul. Radu Păltineanu din Piatra Neamţ şi prietena lui, Irina Repede, din Bucureşti, sunt, de pe 13 octombrie 2021, protagoniştii unei noi expediţii.

În 2020, Radu și Irina ajungeau în Zoua Zeeleandă, intenţionând să stea câteva zile în vacanţă. Dar pe 23 martie rămâneau „prizonieri“, toate zborurile fiind anulate din cauza pandemiei. Pentru că nu puteau pleca şi-au propus să străbată cele două mari insule ale ţării, pe jos şi cu bicicleta, cale de peste 3.000 de kilometri. După ce au terminat traversarea, s-au gândit la alta, ţinta fiind Australia.

Ca mijloc de locomoţie pentru cei 13.000 de kilometri din itinerariul propus au ales nişte triciclete, parcurgând deja vreo 5.000 de km. Cea mai teribilă etapă a fost în luna august 2022, când au trebuit să străbată 1.052 de km, prin două deşerturi, Tanami şi Great Sandy. Când mergea prin ultimul pustiu menţionat, Radu Păltineanu poveşteşte despre experienţa trăită la Antipozi, una nedorită, afând despre cum sunt văzuţi românii în lume, sau altfel spus de prejudecăţi în legătură cu românii.

În timp ce pedala prin Great Sandy, a fost ajuns de o maşină, Irina fiind ceva mai departe de el. În autovehiculul de teren se afla o familie de belgieni, mama, tata şi fiica cu iubitul acesteia, călătorind şi ei printre dunele aflate la sute de kilometri de orice urmă de civilizaţie. S-au mirat, cu ochii cât cepele, când au văzut un ciclist în deşert, au făcut fotografii cu el şi i-au dat vreo trei litri de apă.

„Totul bine şi frumos, până când sunt întrebat de pe ce meleaguri vin. Apucasem să le zic de aventura mea prin Americi (a traversat în 3 ani şi ceva continentele, cu bicicleta din Alaska şi până în Argentina, în Ţara de Foc - n.red.), de dorinţa de a vedea lumea să explorez zone sălbatice ale Terrei. Aşadar, România - le zic“, nota pe 1 septembrie, pe Facebook, pietreanul.

„Ştim noi cine sunt românii şi ce fac“

Radu Păltineanu spune că ar fi dat orice să poată surprinde pe o cameră reacţia acestora când au aflat că e român. Unul câte unul, au dat din cap neîncrezători, crezând că sunt minţiţi, şi-au luat la revedere şi au demarat: „Şi uite aşa, mă gândesc cu ce şoc şi groază i-a luat această imagine a unui român pedalând în deşertul australian“.

„Într-o secundă, în mijlocul celei mai mari pustietăţi a Australiei, imaginea românului cântând la acordeon în gara din Antwerpen (fiindcă de acolo erau aceştia originari) s-a făcut ţăndări. Şi cea a românului cu mâna întinsă. Aş da orice să fi putut auzi ce teorii şi-au făcut pe drum după ce m-au văzut (...), fiindcă un român nu are cum să facă aşa ceva (să exploreze Australia - n.red.)“, destăinuie Păltineanu.

Continuă, consemnând în jurnalul călătoriei că, puţin mai în faţă, au oprit-o şi pe Irina şi i-au spus că i-a minţit: „«He cannot be from Romania!» Chiar nu poate fi din România, frate! Ce naiba! Nu există aşa ceva. Ştim noi cine sunt românii şi ce fac. Avem mulţi dintr-ăştia prin Belgia. Şi uite aşa, chiar şi aici, în cel mai mare pustiu al Terrei dau de prejudecăţile europenilor“.

Pe 2 septembrie, cu un tonus mult mai bun, Radu Păltineanu scrie că se fac aproape doi ani şi jumătate de când pandemia i-a „aruncat“, pe el şi pe prietena lui, Irina Repede, în această parte a lumii, prin cele mai sălbatice şi neatinse locuri de pe Terra, pe care le explorează la pas şi pedalând mii de kilometri de poteci şi sute de nopţi dormite sub cerul liber.

„Iată ce înseamnă fericirea, în cel mai pur sens posibil, departe de zgomotul inutil al rutinei şi al normelor sociale. Este, cred, cea mai bună investiţie pe care am putut-o face, cea mai simplă şi sinceră alegere. Nu este neapărat uşor, dar este armonios. După deal, vine mereu vale, după uscăciunea deşertului, vine şi oaza. Natura ştie să te răsplătească mereu“, consideră temerarul explorator.