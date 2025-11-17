Horoscop marți, 18 noiembrie. O zodie are probleme de sănătate, iar alta încearcă să mulțumească pe toată lumea

La început de săptămână, Lorina, astrologul Click, spune că Berbecii au probleme de sănătate, iar gemenii le oferă atenție celor apropiați.

Berbec

Iubire - Chestiunile ce țin de romantism și plăcere devin importante. Fiți atenți cui vă destăinuiți aspirațiile.

Sănătate - Există un anume disconfort sufletesc acumulat peste zi. Eliberați-vă tensiunea în mod controlat și conștient.

Bani - Încercați să mulțumiți pe toată lumea și riscați să ignorați anumite detalii în propriile sarcini.

Taur

Iubire - Toată lumea are ceva să vă comunice. Atenție la surplusul de informații și să nu vă încărcați cu povești inutile.

Sănătate - Sănătatea fizică vă susține. Ocupați-vă de partea de dezvoltare personală, indiferent că e curiozitate sau interes real.

Bani - Sunteți când generos cu banii, când extrem de zgârcit. Vă este teamă să vă îndatorați sau să rămâneți fără economii. Căutați calea de mijloc.

Gemeni

Iubire - Instinctele nu vă înșeală. Simțiți când prietenii au nevoie de voi și maniera e optimă pentru a oferi sprijin.

Sănătate - Se pot accentua anxietatea și sentimentele de vulnerabilitate. Meditați, urmăriți clipuri motivaționale pentru a ieși din stare.

Bani - Monitorizați stările emoționale și nu cheltuiți la sfatul celor din jur care sunt la fel de sensibili afectiv.

Rac

Iubire - E necesar să se încerce o detașare controlată de tot ceea ce nu vă mai aduce satisfacție.

Sănătate - Continuă ritmul lent dar sigur de suprasolicitare la locul de muncă. Căutați să vă relaxați.

Bani - Oricât de neplăcute și costisitoare ar fi sarcinile cu care vă încarcă alții azi, preluați-le!

Leu

Iubire - Drumuri scurte, comisioane, discuții pe aspecte mai triviale cu vecinii, sunt pe ordinea de zi.

Sănătate - Doriți lucruri concrete, rezultate vizibile și vă irită cam orice activitate unde e necesară răbdarea.

Bani - Nu sunteți deschis la noutăți, vreți doar ca lucrurile să se desfășoare ordonat, controlat și simțiți nevoia de a păstra status quo-ul.

Fecioara

Iubire - Puteți găsi iubirea și plăcerea alături de o persoană din străinătate.

Sănătate - Supărările de acasă ori problemele cu unul din părinți vă pot afecta.

Bani - Banii împrumutați unui prieten nu vă sunt restituiți la timp. Nu vă bazați pe ei!

