Alternative spectaculoase și ieftine dacă nu-ți permiți la Disneyland. Tărâmurile de basm pentru familii, care se pot dovedi accesibile românilor

Parcurile de distracții tematice sunt deliciul copiilor. Iar Disneyland este un adevărat brand. Cu toate acestea nu mulți își permit să ajungă acolo și să se bucure de un sejur adevărat. Vestea bună este că există aproape de România variante mult mai ieftine și foarte distractive și educative. 

Legendia în Silezia FOTO gopass.travel
Mai sunt doar două luni și vine vacanța mare pentru elevii români. Multe familii își doresc să găsească activități educative, dar și distractive pentru copii. Iar parcurile tematice sunt în topul preferințelor celor mici.

Evident, Disneyland Paris este destinația de vis a oricărui copil, fiind cel mai mare și cel mai vizitat parc tematic din Europa, cu peste 375 de milioane de clienți numai în 2022. Parcul se întinde pe o suprafață de 22,3 kilometri pătrați și are atracții numeroase pentru familii. Cu toate acestea, puțini români își permit o experiență cu adevărat autentică la Disneyland Paris.

Și asta în condițiile în care o vizită poate depăși 350 de euro, pe zi, de persoană, fără costurile de transport, pentru o experiență completă, incluzând cazare și bilete. Costurile variază semnificativ în funcție de sezon, opțiunile de cazare (hoteluri Disney sau în exterior) și biletele alese (1 sau 2 parcuri).

Pentru o familie cu un copil, un pachet de trei zile la Disneyland poate varia între 1000 și 1500 de euro, incluzând bilete de avion, cazare și bilete de intrare. La toate acestea se adaugă și masa, plus jucăriile sau suvenirurile solicitate, de cele mai multe ori, de cei mici. Cu toate acestea, sunt și vești bune pentru amatorii de parcuri tematice, dar care nu dispun de venituri fabuloase. Există în Europa, mult mai aproape decât Parisul, parcuri tematice senzaționale, distractive, educative și mult mai ieftine. Alternative excepționale la Disneyland pentru familiile cu copii.

O lume de basm a Europei Centrale

Unul dintre cele mai senzaționale parcuri tematice din Europa Centrală, o posibilă alternativă la Disneyland pentru mulți români, este „Legendia”, din regiunea poloneză Silezia. Propriu-zis, „Legendia” se află în orașul Katowice, într-o pădure pitorească. Are o suprafață de 26 de hectare și se află în jurul unui lac uriaș. Parcul este împărțit în cinci zone, fiecare cu atmosfera sa unică, pe diferite teme: Satul Magic, Valea Viselor, Pădurea Magică, Munții Magici și Valea Aventurilor. Fiecare prezintă o lume a poveștilor, cu peste 40 de atracții diferite, de la cele facile pentru copii mai mici și până la cele pentru amatorii de adrenalină.

Zonele de distracție sunt top, spun bloggerii și vizitatorii, mai ales cele care au montagne russe. „Montagne russe sunt, cu siguranță, principalele atracții ale Legendiei. Unul dintre ele este clasat printre cele mai bune din Europa și își merită cu adevărat reputația. Am fi mers cu plăcere pe el din nou și din nou! Un altul, mai mic, există de ceva vreme, dar oferă totuși o doză solidă de adrenalină”, precizează  bloggerii de la „Gopass”.

harta Legendia FOTO gopass.travel
Pe lângă distracția din caruseluri și explorarea zonelor tematice de basm, cu multe activități educative pentru copii și foarte interactive, turiștii pot face o adevărată imersiune în mijlocul naturii.

În parcul „Legendia” sunt peste 800 de specii de plante, inclusiv copaci uriași, flori, dar și numeroase păsări. Practic, este ca o pădure magică în care întâlniți personaje din povești și vă puteți distra pe cinste în zonele cu multe caruseluri și distracții de bâlci, cu bun gust.

Dacă vă este foame, nu trebuie să vă faceți griji. În „Legendia” sunt 11 restaurante și standuri cu mâncare și băuturi. De la fast-food la festinuri copioase, cu specific local și internațional, până la dulciuri gustoase. „Mâncarea a fost delicioasă. Am încercat chiftele cu sos de ciuperci și cartofi prăjiți și a fost superbă. Puteți comanda din meniu sau vă puteți servi în stil bufet, cu feluri de mâncare precum șnițeluri, cartofi, orez sau pește. De cealaltă parte a parcului veți găsi, de asemenea, restaurante și standuri cu gustări”, precizează cei de la „Gopass”.

Legendia FOTO gopass.travel
Cei mai avantajați sunt românii din nordul țării, care fac doar nouă ore până la Katowice, cu mașina. Adică, dacă pleacă dimineața, de la ora 6:00, la 15:00 au șansa să fie în Katowice pentru a se caza. Pentru a ajunge în orașul polonez trebuie să străbateți colțul de vest al Ungariei, dar și al Slovaciei. Cazare se găsește din belșug în Katowice, la prețuri decente, fie în hoteluri, fie la persoane fizice care oferă apartamente sau case în regim hotelier.

Biletul de intrare pentru un adult ajunge în jur de 100 de lei pe zi, iar la copii, de obicei, este mai ieftin. Cu alte cuvinte, o familie cu doi copii plătește în jur de 350 de lei intrarea.

Drumul costă, pentru un autoturism care consumă 7,5 litri la sută (în funcție și de evoluția prețului la combustibil), în jur de 1100 de lei, plecând din municipiul Iași, de exemplu. Deci drumul și intrările se pot ridica la 1500 de lei, pentru o familie cu doi copii. Cazările pleacă, pentru același număr de persoane, de la 150 de lei pe noapte până, evident, la prețuri de lux, pentru resorturile exclusiviste.

Distracție totală pe malul lacului

O altă zonă celebră de distracție și care poate rivaliza cu Disneyland este Gardaland. Acesta este un parc de distracții din Castelnuovo del Garda, provincia Verona, Italia. Este un parc tematic de distracții cu mare tradiție, fiind deschis pe 19 iulie 1975. Are o suprafață uriașă de peste 520.000 de metri pătrați.

Cu aproximativ trei milioane de vizitatori anual, Gardaland este clasat pe locul opt în topul celor mai vizitate parcuri tematice din Europa. Propriu-zis, este un tărâm al poveștilor și distracțiilor situat pe malurile pitorescului lac Garda. Ca urmare a unui acord global cu Sony Pictures Entertainment, o varietate de atracții, restaurante și camere de hotel au fost dezvoltate în parcurile tematice Merlin, în jurul francizei de film Jumanji, cu labirinturi, zone de aventură și caruseluri specifice.

Gardaland FOTO discovera.it
FOTO Fascinanta lume părăsită. Un fotograf a surprins locuri abandonate din Japonia

Parcul are numeroase zone tematice, precum Fantasy Kingdom, Western Street, Dragon Empire, Peppa Pig Land, Prezzemolo Land (cu specific medieval) și Animal Treasure Island (cu tematică piraterească).

Totodată, în cadrul parcului se află și hoteluri tematice incredibile, care cu siguranță vor fascina copiii. De exemplu, Gardaland Adventure Hotel, cu camere împărțite pe diferite teme, precum Arctic Adventure, Wild West, 1001 de nopți arabe și multe altele. Mai mult, în cadrul zonelor tematice se află caruseluri impresionante. Printre atracțiile majore ale parcului se numără Mammut, Jungle Rapids, Fuga da Atlantide, Shaman, Blue Tornado, Raptor și Oblivion sau The Black Hole. Mascota parcului, Prezzemolo, a fost populară pe piața italiană de licențiere în anii 1990 și 2000. În cadrul parcului se află și un Legoland, cu multiple secțiuni, cu distracție, dar și magazine dedicate. Ca parte educativă, există zona de parc acvatic, cu ființe marine spectaculoase, acvarii gigant și chiar un tunel oceanic care poartă familiile într-o incursiune în lumea din adâncuri. Nu mai vorbim de numărul mare de restaurante, spații pentru copii mici și evenimente distractive. O zi întreagă de distracție la Gardaland pentru un adult costă 44 de euro. Prețul include toate obiectivele și distracțiile parcului.

Gardaland FOTO discovera.it
Cazare se poate găsi fie în Verona, fie în Castelnuovo del Garda. Cu mașina, din Iași, de exemplu, durează 18 ore până în Verona. Cu avionul, evident, timpul scade. „Cu o suprafață de 26 de hectare și atrăgând aproape trei milioane de turiști în fiecare an, Parcul Gardaland este unul dintre cele mai populare și vizitate parcuri tematice din Europa. Este un loc potrivit pentru familii, cu atracții, carusele și spectacole populare atât printre copii, cât și printre adulți. Cei care au chef de senzații tari se pot da cu montagne russe-ul Blue Tornado, iar copiii mai mici se vor bucura de diversele atracții tematice și de întâlnirea cu Peppa Pig la Peppa Pig Land. Călătoria cu Insula Zburătoare vă va oferi, de asemenea, o priveliște minunată asupra lacului Garda. După ce ați terminat în Parcul Gardaland, puteți merge la alte parcuri din complex, cum ar fi Legoland și Sea Life”, precizează cei de la TripAdvisor.

„Tărâmul legendelor” în ținuturi otomane

Unul dintre cele mai tari și luxoase alternative la Disneyland este, fără îndoială, „Land of Legends” din stațiunea Belek, Antalya, Turcia. Este cel mai mare parc tematic din Turcia și este format din trei secțiuni: „Țara Aventurilor”, „Țara Râsului cu Masha și Ursul” și „Țara Nickelodeon”. Parcul a fost deschis în 2016 și atrage milioane de vizitatori. Are, de asemenea, numeroase premii internaționale, printre care și „Cel mai bun parc tematic din Europa” la World Travel Awards, în 2017 și 2018. Printre cele mai apreciate zone tematice sunt „Nickelodeon Land”, dedicate celebrului personaj SpongeBob SquarePants, „Paw Patrol” și „Star Trek: Prodigy”.

Secțiunea interioară SpongeBob SquarePants include caruselul „SpongeBob's Crazy Carnival Ride” de la Sally Dark Rides, fiind primul dark ride SpongeBob deschis în afara Statelor Unite. Printre roller coastere sunt și unele extreme, cu viteze care depășesc 86 de kilometri la oră.

Land of Legends, Belek FOTO calatorinbascheti.ro
Parcurile Disney, ocolite de vizitatori. Cu cât a scăzut profitul companiei

„Vrei adrenalină? Atunci aici este locul tău. Sunt mai multe roller coastere, pentru cei super curajoși. Imaginează-ți cum este să zbori pe șine, cu capul în jos, la mare înălțime, cu peste o sută de kilometri la oră, pe Hyper Coaster, linie lungă de 1287 de metri, sau cum cobori rapid pe Typhoon Coaster cu 86 de kilometri la oră și intri în apă. Este și roată panoramică – Sky Fighter, Twister – cobori rapid într-o cascadă de rotiri, de la 9 metri, Tagada – o placă rotitoare și multe alte distracții pentru care ai nevoie de stăpânire de sine și sânge rece”, spun bloggerii de la „Călători în bascheți”. Parcul este efectiv uriaș și, pe lângă secțiunile tematice, cu tot felul de caruseluri și activități pentru familie, se află și un aquapark imens, cu tobogane spectaculoase, pentru amatorii de adrenalină, zone pentru copii, piscine numeroase, plaje cu palmieri, locuri ferite unde poți savura cocktailuri. Nu în ultimul rând, este și o piscină cu valuri artificiale.

Aqua Park „Land of Legends” FOTO calatorinbascheti.ro
Peste 2000 de metri pătrați de distracție acvatică intensă. Există și un „Dolphin Kingdom”, o zonă cu spectacole cu delfini și, în general, dedicată vieții marine. Parcul are și o latură cultural-artistică, cu muzică, spectacole de teatru, producții spectaculoase. Evident, există o zonă cu hoteluri, restaurante și shopping. „Emoție și aventură vă așteaptă la Parcul Tematic The Land of Legends, un parc tematic plin de atracții palpitante, montagne russe, întâlniri cu animale și spectacole incredibile. Explorați zonele unice Aqua Land, Adventure Land și Masha and the Bear Land of Laughter și bucurați-vă de o zi de distracție pentru întreaga familie”, arată și cei de la TripAdvisor. Practic, cu avionul, „Land of Legends” se află la o oră și jumătate de România. Intrarea costă, pentru un adult, aproximativ 100 de euro pe zi.

Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
digi24.ro
image
Noua lege a salarizării din sistemul bugetar. Indemnizația de hrană și sporul de condiții vătămătoare, eliminate
stirileprotv.ro
image
Răspunsul surprinzător al președintelui Nicușor Dan, întrebat de presă ce le va spune liderilor europeni despre criza politică din România: „Le spun mai multe în privat decât vă spun dumneavoastră public”
gandul.ro
image
Kövesi dă replica la insultele deputatei din Grecia
mediafax.ro
image
Ce sport a practicat Donald Trump când era tânăr. Puțini oameni știu că două echipe uriașe au vrut să-l recruteze
fanatik.ro
image
Ce se întâmplă cu noul lider suprem Mojtaba Khamenei, care nu a mai fost văzut dinainte de război: noi informații despre starea sa de sănătate. Cine conduce, de fapt, în Iran
libertatea.ro
image
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție similară cu cea din 1917
digi24.ro
image
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
digisport.ro
image
SURSE Kelemen Hunor a pus pe masă condiția care aruncă în aer toate negocierile
stiripesurse.ro
image
O femeie perfect sănătoasă a cerut să fie eutanasiată pentru că este prea îndurerară de pierderea fiului ei. Va muri vineri, în Elveția
antena3.ro
image
O tânără se plânge că a dat test poligraf la interviul de angajare. "E puţin intruziv"
observatornews.ro
image
Cu ce probleme se confrunta Florina, tânăra găsită moartă într-un apartament din Sectorul 3. Nu a ucis-o iubitul octogenar!
cancan.ro
image
Presa din Rusia, despre retragerea PSD: Bolojan nu mai are susținere. Ambasadorul rus bagă bățul prin gard
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Subvenții noi în agricultură: Românii care cultivă usturoi şi cartofi primesc bani de la stat. Care este ajutorul financiar oferit fermierilor
playtech.ro
image
„Pleacă, nu mai sta la FCSB! Te lași umilit?!” Bănel Nicoliță, Marius Șumudică și Marius Aliuță, sfaturi pentru Vlad Chiricheș
fanatik.ro
image
Semnal de slăbiciune la vârful PSD. Cristian Pîrvulescu: „Sunt grupuri dispuse să renunțe la președintele partidului”
ziare.com
image
Andrea Zenga a răspuns în ȘASE cuvinte la întrebarea: ”Unde ar fi fost Inter azi, dacă Fabregas era în locul lui Chivu?”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Miza din spatele alegerilor lui Bolojan. Băieții deștepți din energie și companiile de stat – ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din Pipera a Antoniei și a lui Alex Velea. Se învârte după soare.Totul e modern și cu mult bun gust: Avem, într-adevăr, o casă din filme / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Anunț major pentru românii care cumpără fructe și legume. Ce se întâmplă în piețe
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Măsurile luate de Copos după scandalul izbucnit în legătură cu restaurantul Panoramic pe care îl deține în Brașov: „Intenția nu a fost să se încalce legea”. De ce au întârziat autorizațiile și ce spun autoritățile
actualitate.net
image
Adrian Cuculis o pune la zid pe Codruța Filip după divorțul de Valentin Sanfira: „De ce să faci lucrul ăsta?”
click.ro
image
Motivul pentru care o britanică complet sănătoasă a cerut să fie eutanasiată. Va muri vineri, în Elveția
click.ro
image
Amza Pellea ar fi împlinit 95 de ani. Mesajul fiicei: „Tată, uneori îți simt mâna pe umeri!” Viciul care i-a scurtat zilele și cum arată mormântul lui Nea Mărin
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
Un bărbat s-a apropiat de Kate, și-a pus mâinile pe talia ei, a tras-o mai aproape și a îmbrățișat-o strâns. Reacția prințesei la încălcarea gravă de protocol
okmagazine.ro
Regina Maria și Regele Ferdinand profimedia 0676866552 jpg
Cine a fost "pofta inimii" Regelui Ferdinand, românca pe care ar fi luat-o de soție dacă nu i-ar fi fost impusă Regina Maria
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
coiful de la cotofenesti adevarul jpeg
Directorul MNIR respinge speculațiile privind autenticitatea coifului de la Coțofenești recuperat din Olanda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce a înfuriat-o pe Anca Serea la supermarket: „Oameni buni, ce se întâmplă cu voi?”
image
Adrian Cuculis o pune la zid pe Codruța Filip după divorțul de Valentin Sanfira: „De ce să faci lucrul ăsta?”

OK! Magazine

image
Cine a fost "pofta inimii" Regelui Ferdinand, românca pe care ar fi luat-o de soție dacă nu i-ar fi fost impusă Regina Maria

Click! Pentru femei

image
Planeta Uranus tranzitează semnul zodiacal Gemeni. Începe revoluția minții, care ține 7 ani!

Click! Sănătate

image
Cercetători: Acesta este „punctul G” masculin