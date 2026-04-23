Alternative spectaculoase și ieftine dacă nu-ți permiți la Disneyland. Tărâmurile de basm pentru familii, care se pot dovedi accesibile românilor

Parcurile de distracții tematice sunt deliciul copiilor. Iar Disneyland este un adevărat brand. Cu toate acestea nu mulți își permit să ajungă acolo și să se bucure de un sejur adevărat. Vestea bună este că există aproape de România variante mult mai ieftine și foarte distractive și educative.

Mai sunt doar două luni și vine vacanța mare pentru elevii români. Multe familii își doresc să găsească activități educative, dar și distractive pentru copii. Iar parcurile tematice sunt în topul preferințelor celor mici.

Evident, Disneyland Paris este destinația de vis a oricărui copil, fiind cel mai mare și cel mai vizitat parc tematic din Europa, cu peste 375 de milioane de clienți numai în 2022. Parcul se întinde pe o suprafață de 22,3 kilometri pătrați și are atracții numeroase pentru familii. Cu toate acestea, puțini români își permit o experiență cu adevărat autentică la Disneyland Paris.

Și asta în condițiile în care o vizită poate depăși 350 de euro, pe zi, de persoană, fără costurile de transport, pentru o experiență completă, incluzând cazare și bilete. Costurile variază semnificativ în funcție de sezon, opțiunile de cazare (hoteluri Disney sau în exterior) și biletele alese (1 sau 2 parcuri).

Pentru o familie cu un copil, un pachet de trei zile la Disneyland poate varia între 1000 și 1500 de euro, incluzând bilete de avion, cazare și bilete de intrare. La toate acestea se adaugă și masa, plus jucăriile sau suvenirurile solicitate, de cele mai multe ori, de cei mici. Cu toate acestea, sunt și vești bune pentru amatorii de parcuri tematice, dar care nu dispun de venituri fabuloase. Există în Europa, mult mai aproape decât Parisul, parcuri tematice senzaționale, distractive, educative și mult mai ieftine. Alternative excepționale la Disneyland pentru familiile cu copii.

O lume de basm a Europei Centrale

Unul dintre cele mai senzaționale parcuri tematice din Europa Centrală, o posibilă alternativă la Disneyland pentru mulți români, este „Legendia”, din regiunea poloneză Silezia. Propriu-zis, „Legendia” se află în orașul Katowice, într-o pădure pitorească. Are o suprafață de 26 de hectare și se află în jurul unui lac uriaș. Parcul este împărțit în cinci zone, fiecare cu atmosfera sa unică, pe diferite teme: Satul Magic, Valea Viselor, Pădurea Magică, Munții Magici și Valea Aventurilor. Fiecare prezintă o lume a poveștilor, cu peste 40 de atracții diferite, de la cele facile pentru copii mai mici și până la cele pentru amatorii de adrenalină.

Zonele de distracție sunt top, spun bloggerii și vizitatorii, mai ales cele care au montagne russe. „Montagne russe sunt, cu siguranță, principalele atracții ale Legendiei. Unul dintre ele este clasat printre cele mai bune din Europa și își merită cu adevărat reputația. Am fi mers cu plăcere pe el din nou și din nou! Un altul, mai mic, există de ceva vreme, dar oferă totuși o doză solidă de adrenalină”, precizează bloggerii de la „Gopass”.

Pe lângă distracția din caruseluri și explorarea zonelor tematice de basm, cu multe activități educative pentru copii și foarte interactive, turiștii pot face o adevărată imersiune în mijlocul naturii.

În parcul „Legendia” sunt peste 800 de specii de plante, inclusiv copaci uriași, flori, dar și numeroase păsări. Practic, este ca o pădure magică în care întâlniți personaje din povești și vă puteți distra pe cinste în zonele cu multe caruseluri și distracții de bâlci, cu bun gust.

Dacă vă este foame, nu trebuie să vă faceți griji. În „Legendia” sunt 11 restaurante și standuri cu mâncare și băuturi. De la fast-food la festinuri copioase, cu specific local și internațional, până la dulciuri gustoase. „Mâncarea a fost delicioasă. Am încercat chiftele cu sos de ciuperci și cartofi prăjiți și a fost superbă. Puteți comanda din meniu sau vă puteți servi în stil bufet, cu feluri de mâncare precum șnițeluri, cartofi, orez sau pește. De cealaltă parte a parcului veți găsi, de asemenea, restaurante și standuri cu gustări”, precizează cei de la „Gopass”.

Cei mai avantajați sunt românii din nordul țării, care fac doar nouă ore până la Katowice, cu mașina. Adică, dacă pleacă dimineața, de la ora 6:00, la 15:00 au șansa să fie în Katowice pentru a se caza. Pentru a ajunge în orașul polonez trebuie să străbateți colțul de vest al Ungariei, dar și al Slovaciei. Cazare se găsește din belșug în Katowice, la prețuri decente, fie în hoteluri, fie la persoane fizice care oferă apartamente sau case în regim hotelier.

Biletul de intrare pentru un adult ajunge în jur de 100 de lei pe zi, iar la copii, de obicei, este mai ieftin. Cu alte cuvinte, o familie cu doi copii plătește în jur de 350 de lei intrarea.

Drumul costă, pentru un autoturism care consumă 7,5 litri la sută (în funcție și de evoluția prețului la combustibil), în jur de 1100 de lei, plecând din municipiul Iași, de exemplu. Deci drumul și intrările se pot ridica la 1500 de lei, pentru o familie cu doi copii. Cazările pleacă, pentru același număr de persoane, de la 150 de lei pe noapte până, evident, la prețuri de lux, pentru resorturile exclusiviste.

Distracție totală pe malul lacului

O altă zonă celebră de distracție și care poate rivaliza cu Disneyland este Gardaland. Acesta este un parc de distracții din Castelnuovo del Garda, provincia Verona, Italia. Este un parc tematic de distracții cu mare tradiție, fiind deschis pe 19 iulie 1975. Are o suprafață uriașă de peste 520.000 de metri pătrați.

Cu aproximativ trei milioane de vizitatori anual, Gardaland este clasat pe locul opt în topul celor mai vizitate parcuri tematice din Europa. Propriu-zis, este un tărâm al poveștilor și distracțiilor situat pe malurile pitorescului lac Garda. Ca urmare a unui acord global cu Sony Pictures Entertainment, o varietate de atracții, restaurante și camere de hotel au fost dezvoltate în parcurile tematice Merlin, în jurul francizei de film Jumanji, cu labirinturi, zone de aventură și caruseluri specifice.

Parcul are numeroase zone tematice, precum Fantasy Kingdom, Western Street, Dragon Empire, Peppa Pig Land, Prezzemolo Land (cu specific medieval) și Animal Treasure Island (cu tematică piraterească).

Totodată, în cadrul parcului se află și hoteluri tematice incredibile, care cu siguranță vor fascina copiii. De exemplu, Gardaland Adventure Hotel, cu camere împărțite pe diferite teme, precum Arctic Adventure, Wild West, 1001 de nopți arabe și multe altele. Mai mult, în cadrul zonelor tematice se află caruseluri impresionante. Printre atracțiile majore ale parcului se numără Mammut, Jungle Rapids, Fuga da Atlantide, Shaman, Blue Tornado, Raptor și Oblivion sau The Black Hole. Mascota parcului, Prezzemolo, a fost populară pe piața italiană de licențiere în anii 1990 și 2000. În cadrul parcului se află și un Legoland, cu multiple secțiuni, cu distracție, dar și magazine dedicate. Ca parte educativă, există zona de parc acvatic, cu ființe marine spectaculoase, acvarii gigant și chiar un tunel oceanic care poartă familiile într-o incursiune în lumea din adâncuri. Nu mai vorbim de numărul mare de restaurante, spații pentru copii mici și evenimente distractive. O zi întreagă de distracție la Gardaland pentru un adult costă 44 de euro. Prețul include toate obiectivele și distracțiile parcului.

Cazare se poate găsi fie în Verona, fie în Castelnuovo del Garda. Cu mașina, din Iași, de exemplu, durează 18 ore până în Verona. Cu avionul, evident, timpul scade. „Cu o suprafață de 26 de hectare și atrăgând aproape trei milioane de turiști în fiecare an, Parcul Gardaland este unul dintre cele mai populare și vizitate parcuri tematice din Europa. Este un loc potrivit pentru familii, cu atracții, carusele și spectacole populare atât printre copii, cât și printre adulți. Cei care au chef de senzații tari se pot da cu montagne russe-ul Blue Tornado, iar copiii mai mici se vor bucura de diversele atracții tematice și de întâlnirea cu Peppa Pig la Peppa Pig Land. Călătoria cu Insula Zburătoare vă va oferi, de asemenea, o priveliște minunată asupra lacului Garda. După ce ați terminat în Parcul Gardaland, puteți merge la alte parcuri din complex, cum ar fi Legoland și Sea Life”, precizează cei de la TripAdvisor.

„Tărâmul legendelor” în ținuturi otomane

Unul dintre cele mai tari și luxoase alternative la Disneyland este, fără îndoială, „Land of Legends” din stațiunea Belek, Antalya, Turcia. Este cel mai mare parc tematic din Turcia și este format din trei secțiuni: „Țara Aventurilor”, „Țara Râsului cu Masha și Ursul” și „Țara Nickelodeon”. Parcul a fost deschis în 2016 și atrage milioane de vizitatori. Are, de asemenea, numeroase premii internaționale, printre care și „Cel mai bun parc tematic din Europa” la World Travel Awards, în 2017 și 2018. Printre cele mai apreciate zone tematice sunt „Nickelodeon Land”, dedicate celebrului personaj SpongeBob SquarePants, „Paw Patrol” și „Star Trek: Prodigy”.

Secțiunea interioară SpongeBob SquarePants include caruselul „SpongeBob's Crazy Carnival Ride” de la Sally Dark Rides, fiind primul dark ride SpongeBob deschis în afara Statelor Unite. Printre roller coastere sunt și unele extreme, cu viteze care depășesc 86 de kilometri la oră.

„Vrei adrenalină? Atunci aici este locul tău. Sunt mai multe roller coastere, pentru cei super curajoși. Imaginează-ți cum este să zbori pe șine, cu capul în jos, la mare înălțime, cu peste o sută de kilometri la oră, pe Hyper Coaster, linie lungă de 1287 de metri, sau cum cobori rapid pe Typhoon Coaster cu 86 de kilometri la oră și intri în apă. Este și roată panoramică – Sky Fighter, Twister – cobori rapid într-o cascadă de rotiri, de la 9 metri, Tagada – o placă rotitoare și multe alte distracții pentru care ai nevoie de stăpânire de sine și sânge rece”, spun bloggerii de la „Călători în bascheți”. Parcul este efectiv uriaș și, pe lângă secțiunile tematice, cu tot felul de caruseluri și activități pentru familie, se află și un aquapark imens, cu tobogane spectaculoase, pentru amatorii de adrenalină, zone pentru copii, piscine numeroase, plaje cu palmieri, locuri ferite unde poți savura cocktailuri. Nu în ultimul rând, este și o piscină cu valuri artificiale.

Peste 2000 de metri pătrați de distracție acvatică intensă. Există și un „Dolphin Kingdom”, o zonă cu spectacole cu delfini și, în general, dedicată vieții marine. Parcul are și o latură cultural-artistică, cu muzică, spectacole de teatru, producții spectaculoase. Evident, există o zonă cu hoteluri, restaurante și shopping. „Emoție și aventură vă așteaptă la Parcul Tematic The Land of Legends, un parc tematic plin de atracții palpitante, montagne russe, întâlniri cu animale și spectacole incredibile. Explorați zonele unice Aqua Land, Adventure Land și Masha and the Bear Land of Laughter și bucurați-vă de o zi de distracție pentru întreaga familie”, arată și cei de la TripAdvisor. Practic, cu avionul, „Land of Legends” se află la o oră și jumătate de România. Intrarea costă, pentru un adult, aproximativ 100 de euro pe zi.