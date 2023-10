Varza, vedeta murăturilor. Gustoasă, sănătoasă și ieftină, bună de băgat la butoaie

Este vremea murăturilor, iar românii caută să își umple butoaiele cu cea mai bună varză. Catalogată ca fiind hrana săracului, varza, consumată zilnic, oferă multe vitamine și minerale, iar când este murată devine și mai valoroasă pentru organism.

Agricultorii au început să o recolteze de pe câmpuri, iar prețul este unul extrem de accesibil. La Dâmbovița, județ renumit pentru producția de varză, aproximativ 1 - 1,5 lei / kg se cere la Lungulețu, patria cartofului și a verzei.

„Am varză românească, roșie, Victoria, Marloo. Astea sunt făcute acum. Toată marfa o avem în câmp, acolo unde am cultivat 5 hectare cu varză. Anul acesta am întâmpinat tot felul de probleme anul acesta. Din cauza căldurii, varza a făcut boli, s-a umplut de dăunători. S-au depus cenușarii jos la cotor și au înnegrit-o puțin. Per total, nu e calitatea care trebuie, cu care ne-am obișnuit în anii trecuți. Am fost nevoiți să irigăm mult, au fost foarte mulți dăunători și greu de combătut”, explică, sincer, agricultoarea Ștefania Rădoi din Lungulețu.

Țăranii spun că vremea nu a ținut cu ei anul acesta. Din cauza căldurii excesive, varza a avut de suferit.

„Prețul e slab, de la un leu în jos. Atât se cere, dar nu prea dă lumea un leu. Varza românească se vinde la un leu în sus, până la 1,5 lei. Una peste alta, avem ce băga la butoaie”, a mai spus agricultoarea.

Cât de sănătoasă este varza murată

Varza murată este un aliment foarte sănătos, cu numeroase beneficii pentru organism. Datorită procesului de fermentare, varza murată devine o sursă bogată de probiotice, care sunt bacterii benefice pentru sănătatea intestinală. Probioticele ajută la menținerea unui echilibru sănătos al florei intestinale, ceea ce poate contribui la îmbunătățirea digestiei, a imunității și a sănătății generale.

În plus, varza murată este o sursă bună de vitaminele C, K și B, precum și de minerale precum calciu, magneziu și fier. Vitamina C este esențială pentru un sistem imunitar puternic, vitamina K este importantă pentru coagularea sângelui, iar vitaminele B sunt implicate în numeroase procese metabolice.

Beneficiile pentru sănătate aduse de varza murată:

- îmbunătățește digestia. Probioticele din varza murată ajută la menținerea sănătății bacteriilor benefice din intestine, ceea ce poate contribui la îmbunătățirea digestiei și la reducerea riscului de constipație, diaree și alte probleme digestive.

- îmbunătățește imunitatea. Vitamina C din varza murată este esențială pentru un sistem imunitar puternic.

- consumul de varză murată poate ajuta la reducerea riscului de infecții și răceli.

- scade riscul de boli cronice. Cercetările sugerează că probioticele din varza murată pot ajuta la reducerea riscului de boli cronice, cum ar fi bolile de inimă, diabetul și cancerul.

Cu toate acestea, este important de reținut că varza murata conține sodiu, iar persoanele care au probleme cu tensiunea arterială ar trebui să consume varza murată cu moderație.