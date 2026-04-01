Supele miracol cu efecte vindecătoare pentru stomac și intestine. Rețete delicioase care te ajută să te bucuri de mâncare

Specialiștii spun că supele sunt un adevărat medicament pentru organismul uman. Șapte dintre acestea sunt considerate un remediu extraordinar pentru repararea și protecția sistemului gastro-intestinal, în special a stomacului și intestinului, cu efect anticancerigen.

Supele sunt un adevărat deliciu culinar dar și o minune pentru organismul uman. Cel puțin asta spun specialiștii. De altfel, dacă stăm să privim în trecutul îndepărtat al omenirii, observăm că fierturile au fost baza alimentației tradiționale și cele care au ajutat, din punct de vedere alimentar, la supraviețuirea speciei. Sunt nu doar nutritive, precizează medicii dar și vindecătoare. „Vindecarea” apare atunci când o rețetă încorporează legume și ierburi care furnizează un exces de minerale și vitamine – „intens”, preciza Matt Prentice, angajat de Henry Ford West Bloomfield pentru a crea feluri principale sănătoase și gustoase pentru un nou spital.

„Multe dintre rețetele lui Prentice au încorporat muguri de broccoli, care au o concentrație mare de antioxidant sulforafan, în sandvișuri și salate. Se crede că sulforafanul previne și combate cancerul. În plus, a adăugat Prentice, mugurii de broccoli sunt delicioși. El a aplicat aceast principiu la toate rețetele. Prentice a scris un manual de 48 de pagini, „Aspectele de prevenire a sănătății și bolilor legate de alimente”, pentru personalul serviciului alimentar Henry Ford”, preciza și Dennis Archambault pentru „Authority Health.

Există numeroase alte referințe privind efectele binefăcătoare ale supelor. „Supa liniștește inima, calmează violența foamei, elimină tensiunea zilei și trezește și rafinează pofta de mâncare”, spunea și Auguste Escoffier, un expert culinar francez. Câteva dintre aceste supe sunt un adevărat medicament pentru sistemul gastro-intestinal. Adică protejează și vindecă stomacul și intestinele.

Două dintre cele mai bune supe din lume, atât ca efect pentru sănătatea organismului dar și ca savoare, sunt supa de morcov și ghimbir, dar și cea de dovleac. Pentru a pregăti o supă-cremă de morcov și ghimbir aveți nevoie de trei morcovi tăiați, o linguriță de ghimbir ras, jumătatea de cană de ceapă tăiată fin, ulei de măsline și sare. Procedeul este simplu. Căliți ceapa (nu o prăjiți), în ulei de măsline. Deasupra turnați ghimbirul ras și lăsați la foc potrivit amestecând cu grijă. Imediat puneți morcovul ras.

Nu uitați să adăugați sarea. Se amestecă bine ingredientele apoi să toarnă apă deasupra și se lasă totul să fiarbă până se înmoaie morcovul. După aceea întreaga compoziție se dă la mixer vertical și se obține o cremă. Unii pun și miere sau zeamă de lămâie.

Morcovii sunt extraordinari datorită conținutului bogat de betacaroten, fibre și antioxidanți esențiali pentru sănătatea ochilor, îmbunătățirea vederii, întărirea imunității și protejarea pielii. Aceștia ajută la reducerea colesterolului rău, sprijină digestia și pot avea proprietăți anticancerigene. Acestea beneficii sunt susținute de ghimbir care are puternice proprietăți antiinflamatoare, antioxidante și digestive. Să nu uităm că are și un gust incredibil de bun.

Tot la capitolul „miracolul portocaliu”, intră și supa de dovleac, un „mecanic” natural al intestinelor. Iată de ce ingrediente aveți nevoie: bucăți de dovleac plăcintar, usturoi doi căței), ghimbir, lapte de cocos o cană), trei căni de supă de pui, ceapă și sare.

Se prepară deasemenea foarte ușor. Căliți ceapa tocată, usturoiul și bucățile de dovleac în ulei de măsline sau unt (putem pune acum și ghimbirul), apoi fierbeți la foc mic cu supă de pui până se înmoaie bine dovleacul. Apoi se dă de pe foc și se omogenizează cu mixerul vertical până la omogenizare. Se adaugă lapte de cocos și sare. Unii pun smântână în loc de lapte de cocos și condimentează cu nucșoară, sare și piper.

Beneficiile pentru organism sunt incredibile. Dovleacul este un aliment foarte nutritiv, cu conținut scăzut de calorii și bogat în nutrienți, bogat în fibre, potasiu și antioxidanți. Este excepțional de bogat în vitamina A, care susține sănătatea ochilor, imunitatea și sănătatea pielii. În plus, dovleacul și semințele sale ajută la gestionarea greutății, la scăderea tensiunii arteriale și la reducerea riscurilor de cancer. Nu mai vorbim de beneficiile usturoiului și ghimbirului.

Minunile verzui, au grijă de sănătatea noastră

Dacă portocaliul am văzut că este sănătos și delicios, verdele este deasemenea în top. Și aici vorbim de câteva rețete delicioase. Prima este supa-cremă de spanac, un miracol într-un bol. Avem nevoie de câteva legături de spanac, doi căței de usturoi, o jumătate de ceașcă de ceapă, supă de legume sau pui, ulei de măsline și sare. Pentru a prepara o supă cremoasă de spanac, sotați ceapa și usturoiul în unt sau ulei de măsline, apoi fierbeți la foc mic cu supă până se înmoaie.

Adăugați spanacul proaspăt până se înmoaie bine. Ulterior, ca și la deliciile portocalii, mixați până se omogenizează. Unele rețete presupun adăugarea unei creme de brânză sau smântână, plus, piper și praf de nucșoară. În orice caz, nu uitați de sare. Cât despre beneficii să nu uităm că spanacul este un superaliment bogat în nutrienți esențiali (vitaminele K, A, C, acid folic, fier, calciu) și antioxidanți. Supa de spanac duce la întărirea sistemului imunitar, îmbunătățirea vederii, sănătatea oaselor, reglarea tensiunii arteriale și a glicemiei, precum și susținerea digestiei.

Tot la capitolul „miracolul verde”, nu trebuie să ratăm miraculoasa rețetă de dovlecei (sau mai bine zis zucchini). Pentru a o pregăti avem nevoie de zucchini, spanac, usturoi, supă de legume sau pui, ulei de măsline și sare. Procesul culinar începe cum deja ne-am obișnuit la rețetele anterioare cu o călire în ulei de măsline a cepei și usturoiului. Se adaugă și dovleceii tăiați cubulețe. După 2 minute de amestecat bine se toarnă supa de legume sau pui și se lasă la foc timp de 15-20 de minute.

După aceea se pasează totul cu blenderul vertical. Se adaugă un pic de ulei de măsline pentru o textură fină sau chiar smântână. Sunt variante în care, la fierbere, alături de dovlecei, se pun și cartofi.

Cât despre beneficii, dovleceii sunt legume extrem de sănătoase, cu un conținut ridicat de apă (aproximativ 95%) și nutrienți, fiind ideali pentru hidratare și digestie. Sunt bogați în antioxidanți (luteină, zeaxantină), vitamina C și potasiu, contribuind la sănătatea ochilor, a inimii și la reglarea glicemiei.

În combinație cu spanac și ulei de măsline, fac minuni. Nu trebuie să uităm nici de tradiționala supă de pui românească, un miracol în farfurie dar nici despre supa miso, un preparat asiatic deosebit. „Majoritatea supelor sunt pline de nutrienți care combat bolile. De fapt, studiile arată că supa de pui, în special, poate ajuta la prevenirea răcelii comune, mai ales dacă adaugi usturoi proaspăt, ceapă, țelină și morcovi ”, adaugă Dennis Archambault.