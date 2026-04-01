Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Supele miracol cu efecte vindecătoare pentru stomac și intestine. Rețete delicioase care te ajută să te bucuri de mâncare

Specialiștii spun că supele sunt un adevărat medicament pentru organismul uman. Șapte dintre acestea sunt considerate un remediu extraordinar pentru repararea și protecția sistemului gastro-intestinal, în special a stomacului și intestinului, cu efect anticancerigen. 

Supă de dovleac FOTO healtyfood.com
Supele sunt un adevărat deliciu culinar dar și o minune pentru organismul uman. Cel puțin asta spun specialiștii. De altfel, dacă stăm să privim în trecutul îndepărtat al omenirii, observăm că fierturile au fost baza alimentației tradiționale și cele care au ajutat, din punct de vedere alimentar, la supraviețuirea  speciei. Sunt nu doar nutritive, precizează medicii dar și vindecătoare. „Vindecarea” apare atunci când o rețetă încorporează legume și ierburi care furnizează un exces de minerale și vitamine – „intens”, preciza Matt Prentice, angajat de Henry Ford West Bloomfield pentru a crea feluri principale sănătoase și gustoase pentru un nou spital. 

„Multe dintre rețetele lui Prentice au încorporat muguri de broccoli, care au o concentrație mare de antioxidant sulforafan, în sandvișuri și salate. Se crede că sulforafanul previne și combate cancerul. În plus, a adăugat Prentice, mugurii de broccoli sunt delicioși. El a aplicat aceast principiu la toate rețetele. Prentice a scris un manual de 48 de pagini, „Aspectele de prevenire a sănătății și bolilor legate de alimente”, pentru personalul serviciului alimentar Henry Ford”, preciza și Dennis Archambault pentru „Authority Health.

Există numeroase alte referințe privind efectele binefăcătoare ale supelor. „Supa liniștește inima, calmează violența foamei, elimină tensiunea zilei și trezește și rafinează pofta de mâncare”, spunea și Auguste Escoffier, un expert culinar francez. Câteva dintre aceste supe sunt un adevărat medicament pentru sistemul gastro-intestinal. Adică protejează și vindecă stomacul și intestinele. 

Bunătățile portocalii cu efect anticancerigen și ideale pentru sănătatea ochilor

Două dintre cele mai bune supe din lume, atât ca efect pentru sănătatea organismului dar și ca savoare, sunt supa de morcov și ghimbir, dar și cea de dovleac. Pentru a pregăti o supă-cremă de morcov și ghimbir aveți nevoie de trei morcovi tăiați, o linguriță de ghimbir ras, jumătatea de cană de ceapă tăiată fin, ulei de măsline și sare. Procedeul este simplu. Căliți ceapa (nu o prăjiți), în ulei de măsline. Deasupra turnați ghimbirul ras și lăsați la foc potrivit  amestecând cu grijă. Imediat puneți morcovul ras.

Nu uitați să adăugați sarea. Se amestecă bine ingredientele apoi să toarnă apă deasupra și se lasă totul să fiarbă până se înmoaie morcovul. După aceea întreaga compoziție se dă la mixer vertical și se obține o cremă. Unii pun și miere sau zeamă de lămâie.

Morcovii sunt extraordinari datorită conținutului bogat de betacaroten, fibre și antioxidanți esențiali pentru sănătatea ochilor, îmbunătățirea vederii, întărirea imunității și protejarea pielii. Aceștia ajută la reducerea colesterolului rău, sprijină digestia și pot avea proprietăți anticancerigene. Acestea beneficii sunt susținute de ghimbir care are  puternice proprietăți antiinflamatoare, antioxidante și digestive. Să nu uităm că are și un gust incredibil de bun. 

Tot la capitolul „miracolul portocaliu”, intră și supa de dovleac, un „mecanic” natural al intestinelor. Iată de ce ingrediente aveți nevoie: bucăți de dovleac plăcintar, usturoi  doi căței), ghimbir, lapte de cocos  o cană), trei căni de supă de pui, ceapă și sare.

Se prepară deasemenea foarte ușor. Căliți ceapa tocată, usturoiul și bucățile de dovleac în ulei de măsline sau unt (putem pune acum și ghimbirul), apoi fierbeți la foc mic cu supă de pui până se înmoaie bine dovleacul. Apoi se dă de pe foc și se omogenizează cu mixerul vertical până la omogenizare. Se adaugă lapte de cocos și  sare. Unii pun smântână în loc de lapte de cocos și condimentează cu nucșoară, sare și piper.

Cum se prepară Gazpacho - supa din bucătăria spaniolă excelentă pentru o zi toridă de vară VIDEO

Beneficiile pentru organism sunt incredibile. Dovleacul este un aliment foarte nutritiv, cu conținut scăzut de calorii și bogat în nutrienți, bogat în fibre, potasiu și antioxidanți. Este excepțional de bogat în vitamina A, care susține sănătatea ochilor, imunitatea și sănătatea pielii. În plus, dovleacul și semințele sale ajută la gestionarea greutății, la scăderea tensiunii arteriale și la reducerea riscurilor de cancer. Nu mai vorbim de beneficiile usturoiului și ghimbirului. 

Minunile verzui, au grijă de sănătatea noastră

Dacă portocaliul am văzut că este sănătos și delicios, verdele este deasemenea în top. Și aici vorbim de câteva rețete delicioase. Prima este supa-cremă de spanac, un miracol într-un bol. Avem nevoie de câteva legături de spanac, doi căței de usturoi, o jumătate de ceașcă de ceapă, supă de legume sau pui, ulei de măsline și sare. Pentru a prepara o supă cremoasă de spanac, sotați ceapa și usturoiul în unt sau ulei de măsline, apoi fierbeți la foc mic cu supă până se înmoaie.

Supa de spanac FOTO thespruceeats.com
Adăugați spanacul proaspăt până se înmoaie bine. Ulterior, ca și la deliciile portocalii, mixați până se omogenizează. Unele rețete presupun adăugarea unei creme de brânză sau smântână, plus, piper și praf de nucșoară. În orice caz, nu uitați de sare. Cât despre beneficii să nu uităm că spanacul este un superaliment bogat în nutrienți esențiali (vitaminele K, A, C, acid folic, fier, calciu) și antioxidanți. Supa de spanac duce la întărirea sistemului imunitar, îmbunătățirea vederii, sănătatea oaselor, reglarea tensiunii arteriale și a glicemiei, precum și susținerea digestiei. 

Tot la capitolul „miracolul verde”, nu trebuie să ratăm miraculoasa rețetă de dovlecei (sau mai bine zis zucchini). Pentru a o pregăti avem nevoie de zucchini, spanac, usturoi, supă de legume sau pui, ulei de măsline și sare. Procesul culinar începe cum deja ne-am obișnuit la rețetele anterioare cu o călire în ulei de măsline a cepei și usturoiului. Se adaugă și dovleceii tăiați cubulețe. După 2 minute de amestecat bine se toarnă supa de legume sau pui și se lasă la foc timp de 15-20 de minute.

Ciorbele din România sunt din ce în ce mai populare printre europeni. Care sunt rețetele preferate la nivel mondial
Supa de zucchini FOTO twopeasandtheripod.com
După aceea se pasează totul cu blenderul vertical. Se adaugă un pic de ulei de măsline pentru o textură fină sau chiar smântână. Sunt variante în care, la fierbere, alături de dovlecei, se pun și cartofi.

Cât despre beneficii, dovleceii sunt legume extrem de sănătoase, cu un conținut ridicat de apă (aproximativ 95%) și nutrienți, fiind ideali pentru hidratare și digestie. Sunt bogați în antioxidanți (luteină, zeaxantină), vitamina C și potasiu, contribuind la sănătatea ochilor, a inimii și la reglarea glicemiei.

În combinație cu spanac și ulei de măsline, fac minuni. Nu trebuie să uităm nici de tradiționala supă de pui românească, un miracol în farfurie dar nici despre supa miso, un preparat asiatic deosebit. „Majoritatea supelor sunt pline de nutrienți care combat bolile. De fapt, studiile arată că supa de pui, în special, poate ajuta la prevenirea răcelii comune, mai ales dacă  adaugi usturoi proaspăt, ceapă, țelină și morcovi ”, adaugă Dennis Archambault. 

Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Fotbalistul promovat de Mirel Rădoi la FCSB, criză de nervi în vestiar: a spart tot! Gigi Becali i-a pus clauză de 50 de milioane de euro!
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, vești înfiorătoare – e în comă la Terapie Intensivă! Eforturi disperate ale medicilor și anunț de ultimă oră făcut de Ministrul Sănătății. Update, luni, 6 aprilie
fanatik.ro
image
Un medic dezvăluie 3 obiceiuri simple din Norvegia pentru o îmbătrânire sănătoasă. "Are beneficii clare pentru inimă și creier"
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Regele Charles, Prințesa Anne, Prințul Andrew, Prințul Edward la înmormântarea Reginei Elisabeta a II a GettyImages 1425187521 jpg
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Elena Farago
Elena Farago, reținută de jandarmi în timpul răscoalei din 1907. Eliberată la insistențele lui Iorga
historia.ro
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward

Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?